Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(NLĐO) - Cơ hội bảo vệ ngôi vương gần như chắc chắn nằm trong tay Huỳnh Như và đồng đội.

Chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên T&T ở vòng 8 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 giúp CLB TP HCM 1 tiến gần hơn đến chức vô địch mùa này.

Trận đấu được xem là bản lề của mùa giải đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi. Trước đó, người cũ của TP HCM là Bích Thùy (hiện khoác áo Thái Nguyên T&T) từng giúp đội bóng cũ hưởng lợi khi cùng đồng đội đánh bại Hà Nội, khiến đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch bị chững lại.

Nhưng ở lần tái ngộ chiều 4-10, Bích Thùy và đồng đội hoàn toàn bất lực trước lối chơi chắc chắn, mạch lạc của TP HCM 1. 

Đến phút 34, đội trưởng Huỳnh Như đã mở tỉ số bằng pha dứt điểm quen thuộc, tiếp tục chứng minh giá trị ngôi sao đúng lúc đội nhà cần nhất.

Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới - 1

Trước khi hiệp 1 khép lại, Hồng Nhung ghi bàn nhân đôi cách biệt, giúp TP HCM 1 nắm chắc 3 điểm. Dù hiệp 2 không có thêm bàn thắng, thế trận kiểm soát chặt chẽ cùng hàng thủ kỷ luật giúp thầy trò HLV Kim Chi khẳng định vị thế ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.

Chiến thắng này đưa TP HCM 1 lên 19 điểm, tạm hơn Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam 4 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng.

Nếu lên ngôi, CLB TP HCM 1 sẽ có lần thứ 15 vô địch quốc gia, kỷ lục chưa đội bóng nữ nào trong lịch sử Việt Nam chạm tới.

Đội bóng của HLV Kim Chi đang đứng trước cơ hội hoàn tất thập kỷ thống trị khi hướng đến chức vô địch thứ 10 chỉ trong 11 năm.

Video bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Huỳnh Như - Hải Yến tỏa sáng (ASEAN Cup)
Video bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Huỳnh Như - Hải Yến tỏa sáng (ASEAN Cup)

Trong mọi hoàn cảnh, màn so tài giữa ĐT bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan luôn diễn ra căng thẳng, hấp dẫn. Trận tranh hạng ba ASEAN Cup nữ 2025 giữa...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/10/2025 22:18 PM (GMT+7)
