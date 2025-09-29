Huyền thoại Xavi muốn thay Amorim "giải cứu" MU, sẵn sàng nhận lời ngay lập tức

Áp lực bủa vây Amorim

HLV Amorim hiện đang phải chịu sức ép khổng lồ tại Old Trafford sau khởi đầu tệ hại của MU ở mùa giải năm nay. “Quỷ đỏ” chỉ thắng 2 trong 7 trận đầu tiên và thất bại 1-3 trên sân Brentford cuối tuần qua khiến họ rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

HLV Amorim đang chịu áp lực rất lớn tại MU

Kể từ khi tiếp quản “ghế nóng” từ HLV Erik Ten Hag hồi tháng 11 năm ngoái, HLV Amorim vẫn chưa một lần giúp MU thắng 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Sau 34 trận cầm quân, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới giành được 33 điểm, thống kê đáng báo động.

Không ít CĐV MU đã lên tiếng yêu cầu sa thải HLV Amorim, trong khi cựu tuyển thủ Anh Joe Cole cũng cho rằng nhà cầm quân 40 tuổi “không còn phù hợp” với đội chủ sân Old Trafford sau thất bại trước Brentford.

Truyền thông Anh cho biết ban lãnh đạo MU đã bắt đầu xem xét danh sách ứng viên thay thế HLV Amorim, trong đó có các cái tên như cựu HLV ĐT Anh Gareth Southgate, HLV Oliver Glasner của Crystal Palace hay HLV Andoni Iraola (Bournemouth).

Tuy nhiên, theo BBC (Anh), ban lãnh đạo MU vẫn “dành sự ủng hộ” cho HLV Amorim và tin rằng ông xứng đáng được trao trọn mùa giải để chứng minh năng lực. “Quỷ đỏ” cũng phủ nhận việc đã lập danh sách ứng viên thay thế, song thừa nhận sự kiên nhẫn của họ sẽ bị thử thách nếu tình hình không sớm cải thiện.

Xavi sẵn sàng "giải cứu" MU

Dẫu vậy, sự ủng hộ từ phía ban lãnh đạo MU dành cho HLV Amorim khó có thể xua tan làn sóng hoài nghi quanh chiếc “ghế nóng” tại Old Trafford, khi ngày càng nhiều nguồn tin khẳng định Xavi sẵn sàng tiếp quản đội bóng nếu có lời mời.

Xavi được cho là đang bày tỏ mong muốn dẫn dắt MU

Theo nhà báo uy tín Fabrizio Romano, Xavi đã “nghiên cứu kỹ” bóng đá Anh và sẽ “ngay lập tức” nhận lời nếu MU ngỏ ý. Việc “Quỷ đỏ” không được dự cúp châu Âu mùa này cũng không phải trở ngại với cựu thuyền trưởng Barcelona.

Huyền thoại 45 tuổi từng có hơn 700 lần ra sân cho Barca, giành 8 chức vô địch La Liga và 4 danh hiệu Champions League. Trên cương vị HLV, ông từng dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp vô địch La Liga trong nhiệm kỳ kéo dài 3 năm, trước khi chia tay vào năm ngoái.

Trong bối cảnh sức ép ngày càng lớn, HLV Amorim hiểu rằng chiến thắng trước tân binh Sunderland vào cuối tuần này là nhiệm vụ bắt buộc nếu muốn giữ lại chiếc ghế của mình tại Old Trafford. “Mèo đen” đang bay cao ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 3 thắng, 2 hòa và mới thua 1 trận.