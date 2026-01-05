Họp báo U23 Việt Nam - U23 Jordan: Thầy Kim đặt mục tiêu vào tứ kết châu Á

🔥 HLV Kim Sang Sik: “U23 Việt Nam không ngại thử thách ở châu Á”

Chiều ngày 5/1, HLV Kim Sang Sik và trung vệ Phạm Lý Đức đã tham dự cuộc họp báo trước thềm lượt trận đầu tiên ở bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Dù lực lượng của U23 Việt Nam có biến động do chấn thương, nhưng thầy Kim vẫn tỏ ra tự tin khi U23 Việt Nam bước vào trận đấu ra quân trước U23 Jordan lúc 18h30 ngày 6/1.

HLV Kim Sang Sik và Lý Đức dự họp báo chiều ngày 5/1.

“Tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại giải đấu này. U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu ở SEA Games 33, và bây giờ là lúc toàn đội tập trung cho đấu trường U23 châu Á 2026”, nhà cầm quân người Hàn Quốc mở đầu cuộc họp báo.

Đánh giá về cục diện bảng đấu, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn thừa nhận những khó khăn đang chờ đón U23 Việt Nam: “Các đội còn lại đều được đánh giá mạnh hơn chúng tôi. Tuy nhiên, toàn đội sẽ cố gắng tập trung tối đa, quyết tâm thi đấu để hướng tới kết quả tốt nhất với mục tiêu tiến vào vòng tứ kết”.

Theo HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với ba đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, đòi hỏi toàn đội phải thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu mạnh mẽ: “Chúng tôi đối đầu với 3 đội bóng rất chất lượng. Điều quan trọng là U23 Việt Nam phải thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và không được phép buông xuôi”.

⚔️ Thử thách lớn, cạnh tranh khốc liệt chờ U23 Việt Nam

Nhắc lại dấu mốc năm 2018 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, HLV Kim Sang Sik cho rằng U23 Việt Nam khi đó đã có kết quả tốt, dù vẫn còn nhiều tiếc nuối khi chưa thể giành chức vô địch. Tuy nhiên, theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, ở thời điểm hiện tại, lực lượng cầu thủ cùng nhiều yếu tố khác đã thay đổi rất nhiều.

HLV Kim Sang Sik thẳng thắn đánh giá: “Tất cả các trận đấu sắp tới đều sẽ rất khó khăn, tính cạnh tranh là vô cùng khốc liệt”. Dù vậy, ông Kim vẫn bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm giải đấu.

“Các cầu thủ của chúng tôi đã được chuẩn bị từ giải đấu tại Thái Lan, từ khâu tổ chức, nền tảng thể chất cho đến sự tự tin có được sau chức vô địch. Tôi cho rằng toàn đội cần dựa trên những căn cứ này để chuẩn bị thật tốt cho tất cả các trận đấu sắp tới”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

🤝 Gắn bó như gia đình, xây nền tảng tinh thần

HLV Kim Sang Sik cho biết quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam không chỉ đến từ chuyên môn, mà còn được xây dựng trên sự gắn kết và tinh thần tập thể của toàn đội. “Chúng tôi cùng sinh hoạt, tập luyện và dành cho nhau nhiều thời gian, thậm chí còn nhiều hơn cả với gia đình.

Đương nhiên, sinh hoạt tập thể kéo dài đôi lúc cũng có những lúc buồn chán, nhưng đó là yếu tố rất quan trọng để tạo nên tinh thần đoàn kết của toàn đội”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

🏆 Chức vô địch SEA Games và bài toán tránh tự mãn

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng chức vô địch SEA Games 33 vừa qua là cột mốc đáng tự hào, khi ông cùng các học trò đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, theo HLV Kim Sang Sik, thành công ấy cũng tiềm ẩn những thách thức.

“Đây là điều rất đáng mừng, nhưng cũng có thể mang lại sự tự mãn cho các cầu thủ. Vì vậy, với tư cách là HLV trưởng, tôi cho rằng mình có trách nhiệm giúp toàn đội không ngủ quên trên chiến thắng”, ông Kim thẳng thắn cho biết.

🔥 Giữ vững niềm tin, sẵn sàng cho thử thách châu Á

HLV Kim Sang Sik khẳng định U23 Việt Nam đã đi được đến thời điểm hiện tại nhờ sự tin tưởng lẫn nhau, niềm tin vào chính bản thân và sự ủng hộ của người hâm mộ. Dù thừa nhận môi trường cạnh tranh tại vòng chung kết U23 châu Á khắc nghiệt hơn nhiều so với SEA Games, ông vẫn đặt niềm tin lớn vào các học trò.

“Các đối thủ và tính chất giải đấu lần này hoàn toàn khác so với SEA Games, nhưng tôi cho rằng U23 Việt Nam vẫn cần giữ sự tự tin, giữ vững niềm tin để hướng tới những trận đấu tốt”, HLV Kim Sang Sik nói.