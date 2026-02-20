"Máy quét" U23 Việt Nam lao đao với chấn thương

Trong màu áo CLB Thanh Hóa, Nguyễn Thái Sơn từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League, được HLV Troussier trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam. Quãng thời gian thi đấu mùa giải 2023 và 2024 là thời điểm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Thái Sơn, khi cầu thủ sinh năm 2003 giúp đội bóng quê nhà có hai năm liên tiếp đăng quang Cúp Quốc gia, đoạt Siêu Cúp Quốc gia.

Bản thân Thái Sơn không chỉ lần đầu được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam mà còn giành HCĐ SEA Games 2023 cùng tuyển U22 quốc gia.

Chấn thương "phá đám" cuộc vui

Nhưng "cuộc vui ngắn chẳng tày gang", chớm tạo vị thế trong đội hình tuyển quốc gia, Thái Sơn đã phải rời xa sân cỏ vì chấn thương. Năm 2024, bóng đá Việt Nam bước vào thời chuyển giao, khi HLV Kim Sang-sik thay thế đồng nghiệp Troussier. Thời điểm này, Thái Sơn không được chiến lược gia Hàn Quốc chú ý vì ít được ra sân thi đấu.

Với bản tính kiên trì tập luyện, nỗ lực thi đấu, Thái Sơn dần lấy lại phong độ đỉnh cao ở V-League và nhanh chóng trở lại đội tuyển U22/U23 Việt Nam. Từ vị thế dự bị trong đội hình, Thái Sơn thể hiện kinh nghiệm dày dạn, bản lĩnh chững chạc mỗi khi có cơ hội vào sân, chứng tỏ đẳng cấp vượt trội để lấy vị trí trong đội hình xuất phát.

Anh góp công lớn vào màn ngược dòng thắng chủ nhà U22 Thái Lan, giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV SEA Games 2025 đầy ngoạn mục. Ở sân chơi cấp châu lục, Thái Sơn trở thành thủ lĩnh tuyến giữa U23 Việt Nam, vượt qua nhiều đội bóng mạnh để giành hạng ba chung cuộc Giải U23 châu Á 2026.

Màn trình diễn xuất thần của Thái Sơn giúp anh cập bến đội bóng "nhà giàu" Ninh Bình FC từ giai đoạn 2 mùa giải 2025-2026. Mang về khoảng phí "lót tay" khủng, chế độ lương thưởng cao, Thái Sơn nhận được phần thưởng xứng đáng với những cống hiến cho bóng đá nước nhà trong năm 2025.

Song, chấn thương tiếp tục đe dọa sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của tiền vệ có biệt danh "máy quét" này. Ngay trong trận ra mắt đội bóng mới thuộc vòng 12 V-League, Thái Sơn dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối sau tình huống xoay người sai thế. Chấn thương kinh hoàng này khiến anh bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng.

Tài năng của U23 Việt Nam đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Chấn thương nặng ập đến đúng thời điểm anh được kỳ vọng trở thành hạt nhân nơi tuyến giữa, không chỉ của CLB chủ quản mà còn ở cấp độ tuyển quốc gia.

"Chiến binh" khó bị khuất phục

Ở tuổi đôi mươi, Nguyễn Thái Sơn được xem là một trong những tiền vệ trung tâm giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Lối chơi điềm tĩnh, khả năng thu hồi bóng bền bỉ cùng nhãn quan chiến thuật sắc sảo giúp anh chiếm được niềm tin của ban huấn luyện.

Chơi bóng thanh thoát, đơn giản và nhiệt huyết, Thái Sơn ghi điểm bằng sự ổn định, đóng vai trò quan trọng trong khả năng pressing - thoát pressing, chuyển đổi trạng thái thi đấu hợp lý.

Đúng vào thời điểm đang có phong độ tốt, tiền vệ trẻ xứ Thanh lại phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trải qua ca phẫu thuật chấn thương vào những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, Thái Sơn đượm buồn cho biết sẽ nỗ lực tập phục hồi để sớm trở lại thi đấu. Trong những ngày nằm viện, anh hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chia sẻ từ khán giả, đồng nghiệp và mong ước sẽ tiếp tục có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam sau khi bình phục.

"Năm mới, tôi chỉ mong bản thân sớm hồi phục để có thể quay lại sân cỏ. Bên cạnh đó, tôi cũng mong đội bóng quê nhà Thanh Hóa sớm vượt qua gian đoạn khó khăn này, chứ nhìn anh em đá 2 trận vừa qua mà tôi thương quá. Năm mới mong người người, nhà nhà luôn nhiều sức khỏe và bình an" – Thái Sơn bày tỏ.

Thái Sơn trong vòng tay đồng nghiệp, đội ngũ y tế và khán giả hâm mộ

Với một cầu thủ trẻ đang trên đà phát triển, chấn thương nặng không chỉ là câu chuyện thể chất. Đó còn là thử thách tâm lý khắc nghiệt. Thái Sơn từng chia sẻ với đồng đội rằng cảm giác bất lực khi nhìn các trận đấu qua màn hình còn đau hơn cả cơn đau thể xác.

Hành trình trở lại tuyển quốc gia

Trong những giải đấu trước đó, Thái Sơn là mắt xích quan trọng trong cách vận hành lối chơi của U23 Việt Nam. Anh đóng vai trò "máy quét" trước hàng thủ, sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và nhanh chóng chuyển trạng thái khi đội nhà đoạt lại bóng. Không phải mẫu tiền vệ hoa mỹ, Thái Sơn gây ấn tượng bởi sự kỷ luật và bền bỉ - phẩm chất luôn được các HLV đánh giá cao ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Sự vắng mặt của anh khiến tuyến giữa U23 Việt Nam mất đi một điểm tựa đáng tin cậy. Ban huấn luyện buộc phải thử nghiệm nhiều phương án nhân sự khác nhau, nhưng rõ ràng không dễ tìm người thay thế hoàn toàn vai trò của tiền vệ này.

Điều đó cho thấy giá trị chuyên môn mà Thái Sơn đã gây dựng trong thời gian ngắn.

Thái Sơn (bìa trái)

Hành trình hồi phục của Thái Sơn hiện được chia thành nhiều giai đoạn: điều trị, phục hồi chức năng và tập luyện trở lại với cường độ tăng dần. Những ngày đầu sau phẫu thuật luôn là quãng thời gian khó khăn nhất đối với Thái Sơn. Từ một cầu thủ quen với nhịp độ thi đấu, vận động cao, anh phải học lại từng động tác cơ bản dưới sự giám sát của đội ngũ y tế.

Điều đáng ghi nhận là tinh thần của "Sơn tỏi" vẫn rất lạc quan. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật hình ảnh, gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã động viên. Các đồng đội tại U23 Việt Nam cũng không quên dành cho "thủ lĩnh" những lời chúc trước và trong những ngày đầu Xuân, xem đó như cách tiếp thêm động lực để đồng đội sớm trở lại.

Bản lĩnh của một tài năng

Trong bóng đá, không ít tài năng từng vụt sáng rồi lụi tàn vì chấn thương. Nhưng cũng có những cầu thủ trưởng thành vượt bậc sau biến cố. Với nền tảng thể lực tốt và ý thức tập luyện chuyên nghiệp, Thái Sơn vẫn còn nguyên cơ hội để viết tiếp giấc mơ của mình.

Các chuyên gia nhận định, nếu quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ, tiền vệ này hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi tuổi đời còn rất trẻ. Quan trọng nhất là sự kiên nhẫn – điều không dễ với một cầu thủ đang khát khao khẳng định mình.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều trường hợp cầu thủ trẻ phải tạm dừng bước tiến vì chấn thương nhưng chính những thử thách ấy lại rèn giũa ý chí. Với Nguyễn Thái Sơn, quãng thời gian "lao đao" hiện tại có thể trở thành bước đệm cho một màn tái xuất ấn tượng trong tương lai.

Con đường phía trước chắc chắn không bằng phẳng. Nhưng nếu giữ vững niềm tin và tinh thần cầu tiến như những gì đã thể hiện từ khi khoác áo U23 Việt Nam, tiền vệ trẻ hoàn toàn có thể trở lại, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn - đúng với hình ảnh của một tài năng từng được kỳ vọng sẽ là trái tim nơi tuyến giữa bóng đá trẻ nước nhà.