Họp báo MU đấu Nottingham Forest: HLV Amorim lên phương án nếu mất Mbeumo - Amad

Manchester United Premier League 2025-26 Nottingham Forest

(20h30, 30/10) HLV Ruben Amorim đã có buổi họp báo trước trận MU làm khách trên sân của Nottingham Forest ở vòng 10 Ngoại hạng Anh cuối tuần này. "Quỷ đỏ" đang hướng tới mục tiêu lập chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp.

   

Diễn biến
Amorim đáp trả chỉ trích của Sean Dyche về MU

"Trước hết, có thể đúng nếu chơi 4-4-2. Chúng tôi thắng nhiều trận hơn, nhưng tôi luôn nói rằng tôi có một cách chơi cần thời gian, nhưng trong tương lai sẽ tốt hơn. Chúng ta chưa biết. Tôi xem Sean Dyche cả với tư cách HLV lẫn bình luận viên. Nếu là bình luận viên mà không nói mạnh mẽ, tôi cũng không muốn xem! Tôi cũng vậy. Tôi hiểu đó là công việc hoàn toàn khác. Sean Dyche rất thông minh và hiểu cách chơi bóng".

Họp báo MU đấu Nottingham Forest: HLV Amorim lên phương án nếu mất Mbeumo - Amad - 1

Trên podcast No Tippy Tappy Football hồi tháng 8, HLV Dyche từng nói về MU: "Có thể tôi sẽ bị chỉ trích, nhưng tôi cá rằng tôi có thể thắng nhiều trận hơn với đội hình đó chơi 4-4-2".

HLV Amorim nói về viễn cảnh không có Bryan Mbeumo và Amad

"Chúng tôi sẽ có thời gian để 'chịu đựng'. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn một chút, nhưng chúng tôi đã biết trước đó sẽ là cơ hội. Khi tôi nhìn buổi tập, có những cầu thủ cần được ra sân. Vì vậy, những cầu thủ khác sẽ có cơ hội giúp chúng tôi.

Họ đang hiểu cách chúng tôi muốn chơi, nên nếu chúng tôi cải thiện điều đó, việc thay đổi cá nhân sẽ không làm thay đổi ý tưởng hay nhịp độ của đội".

Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025 diễn ra từ 21/12 đến 18/1, với Mbeumo khoác áo đội tuyển Cameroon và Amad thi đấu cho Bờ Biển Ngà.

Amorim chia sẻ về gần một năm dẫn dắt MU

"Đó là một hành trình dài, rất gian nan nhưng tôi học được rất nhiều. Ngày hôm nay, câu trả lời khác với ba tuần trước, nên điều đó quan trọng. Đây là vinh dự lớn nhất trong đời tôi khi được ở đây".

HLV Amorim chia sẻ cách ông chuẩn bị đối phó với Nottingham Forest

"Khoảng chừng, tôi đã xem trận gần nhất của họ, đó là một trong những trận đầu tiên tôi có mặt ở đây mà chúng tôi thắng [trước Everton tại Old Trafford], chúng tôi cũng khá may mắn. Kết quả thực ra không nên như vậy. Tôi xem Forest gặp Porto, xem gặp Bournemouth, phong cách chơi khá giống nhau nhưng có những chi tiết khác nhau.

Tôi còn xem một trận mà họ đá trong giai đoạn tiền mùa giải với Sporting để hiểu cách họ vận hành. Phong cách khá tương đồng, họ có thể thay đổi một số chi tiết dựa trên tài năng của các cầu thủ, đặc biệt là Gibbs White, Anderson, Hudson Odoi, những cầu thủ rất giỏi.

Vì vậy, chúng tôi cần chuẩn bị cho một trận khác với trận gặp Brighton. Chúng tôi từng có không gian để triển khai lối chơi, nhưng lần này sẽ không có. Phải hiểu rằng chúng tôi không chơi giống nhau khi đá sân khách và sân nhà, nên cần cải thiện cách kiểm soát môi trường trận đấu. Mỗi pha tranh chấp đều là khoảnh khắc quan trọng với cổ động viên đối phương, nên chúng tôi cần chơi tốt hơn khi làm khách. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một trận đấu rất khó khăn".

HLV Amorim cập nhật tình hình Lisandro Martinez

"Cậu ấy muốn ra sân ở trận này, nhưng chưa thể. Cậu ấy sẽ cần thời gian. Cậu ấy đã bắt đầu tập luyện cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi phải điều chỉnh một số bài tập, nên từ từ cậu ấy sẽ tốt hơn.Thật tốt khi cậu ấy mang lại sự cạnh tranh trong mỗi buổi tập, điều này cũng rất có lợi cho đội. Tôi không rõ về Harry Maguire, các cầu thủ còn lại đều sung sức".

Cơ hội cho MU phục hận

MU sẽ làm khách trên sân của Nottingham Forest với mục tiêu lập chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. “Quỷ đỏ” đang có phong độ tốt khi thắng Sunderland, Liverpool và Brighton, giúp họ vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH và chấm dứt những nghi ngờ về tương lai của HLV Amorim tại Old Trafford.

Trong quá khứ, MU thua hai chuyến làm khách gần nhất tại City Ground, với cựu cầu thủ “Quỷ đỏ” Anthony Elanga ghi bàn thắng quyết định mùa trước. Nottingham Forest từng đánh bại MU cả hai lượt trận ở Ngoại hạng Anh mùa 2024/25, nhưng hiện tại họ đang gặp khó khăn và “Quỷ đỏ” hoàn toàn có thể tiếp tục phong độ tốt của mình cuối tuần này.

Về lực lượng, Harry Maguire đã vắng mặt trong chiến thắng trước Brighton cuối tuần qua, và HLV Amorim hy vọng sẽ đón trung vệ người Anh trở lại cho chuyến làm khách tới.

30/10/2025 21:30 PM (GMT+7)
