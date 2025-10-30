Họp báo MU đấu Nottingham Forest: HLV Amorim lên phương án nếu mất Mbeumo - Amad

Amorim đáp trả chỉ trích của Sean Dyche về MU

"Trước hết, có thể đúng nếu chơi 4-4-2. Chúng tôi thắng nhiều trận hơn, nhưng tôi luôn nói rằng tôi có một cách chơi cần thời gian, nhưng trong tương lai sẽ tốt hơn. Chúng ta chưa biết. Tôi xem Sean Dyche cả với tư cách HLV lẫn bình luận viên. Nếu là bình luận viên mà không nói mạnh mẽ, tôi cũng không muốn xem! Tôi cũng vậy. Tôi hiểu đó là công việc hoàn toàn khác. Sean Dyche rất thông minh và hiểu cách chơi bóng".

Trên podcast No Tippy Tappy Football hồi tháng 8, HLV Dyche từng nói về MU: "Có thể tôi sẽ bị chỉ trích, nhưng tôi cá rằng tôi có thể thắng nhiều trận hơn với đội hình đó chơi 4-4-2".