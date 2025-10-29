Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Người hâm mộ “Quỷ đỏ” đã phải chờ 1 năm 8 tháng mới được chứng kiến đội bóng thân yêu có 3 trận thắng liên tiếp. Điều đó cho thấy sự thiếu ổn định của Man United đã kéo dài quá lâu. Nhưng 3 trận thắng liên tiếp ấy cũng cho thấy dấu hiệu hồi sinh của một trong những đội bóng lớn nhất của Anh.
C
uối tuần trước, Ruben Amorim vừa có lần đầu tiên giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ khi dẫn dắt đội bóng. Lần gần nhất Man United có được thành tích này là từ tháng 2/2024, tức là cách đây 2 mùa giải. Người hâm mộ "Quỷ đỏ" bắt đầu chuyển chế độ từ "hoài nghi" sang "hy vọng" với đội chủ sân Old Trafford. Từ sau thời Sir Alex, số chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trở lên của các HLV ở MU như sau: David Moyes 2 lần, Van Gaal 3 lần, Mourinho 8 lần, Solskjaer 6 lần, Ten Hag 7 lần (xem ảnh).
Vài năm qua, người ta đã quá quen với cảnh Man United phập phù. Họ có thể thi đấu rất hay trước những ông lớn, rồi lại thua ngay những đội bóng chiếu dưới ở vòng kế tiếp. Chẳng cần phải lấy ví dụ đâu xa khi điều đó diễn ra ngay trong mùa giải này.
Thầy trò Amorim vừa thắng Chelsea ở vòng trước và thua thảm trước Brentford ở vòng sau đó. Tình trạng phập phù của Man United kéo dài lâu đến nỗi một anh chàng fan cuồng chưa được cắt tóc trong hơn 4 năm qua chỉ vì chót lập lời thề "Bao giờ Man United thắng 5 trận liên tiếp mới xuống tóc".
Cơ hội cắt tóc của anh chàng fan cuồng đã tới rất gần khi MU đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Amorim đang dần chứng tỏ được tài năng của mình. Bây giờ chẳng ai thắc mắc về đội hình ba trung vệ của ông thầy người Bồ Đào Nha nữa. Tất nhiên, những chiến thắng của Man United chưa trọn vẹn nhưng những thay đổi của Amorim đang đem đến sự tích cực trong lối chơi.
C
ó một câu nổi tiếng trong bóng đá là “bạn không nên thay đổi một đội hình đang chiến thắng”. Đây là một trong những câu nói bị lạm dụng nhiều đến mức đã trở thành chất liệu quen thuộc cho giới bình luận bóng đá, nhưng thực sự thì đó là lời khuyên cực kỳ tệ. Trừ khi bạn có đội hình mạnh nhất mọi trận, một huấn luyện viên sẽ nhận thất bại nếu nghe theo lời khuyên ấy. Nếu ai đó cần ví dụ, hãy nhớ về Man United thời Ten Hag.
Man United đã thắng ba trận Premier League liên tiếp là vì Amorim đã thay đổi. Ông sử dụng ba đội hình khác nhau với ba kế hoạch thi đấu khác nhau. Tại sao lại tiếp tục điều chỉnh và thay đổi một công thức chiến thắng? Vì rất đơn giản: bởi vì United đang chơi trước ba đối thủ khác nhau.
Man United cho Cunha đá "số 9 ảo" thay vì để Sesko đấu bóng bổng với Van Dijk
Trong trận đấu với Liverpool, Amorim bất ngờ đẩy Benjamin Sesko lên ghế dự bị. Trong khi trước đó, Man United đang dần hình thành lối chơi xung quanh tiền đạo người Slovenia với những đường chuyền dài từ phía sân nhà. Lý giải dễ hiểu nhất cho quyết định này là Amorim không muốn Sesko phải chơi bóng bổng với Van Dijk và Konate của Liverpool.
Thay vào đó, ông thầy người Bồ Đào Nha sử dụng Cunha làm “số 9 ảo” và cầu thủ người Brazil thường xuyên lùi sâu về giữa sân. Van Dijk buộc phải dâng lên theo vì không muốn tuyến giữa của Liverpool bị thua thiệt về quân số. Đó chính là cái “bẫy” dành cho trung vệ người Hà Lan bởi Diallo và Mbeumo sẵn sàng bứt tốc ngay sau đó.
Amorim thay đổi trong trận đấu với Brighton khi để Mbeumo và Cunha đá số 10 nhưng lui về gần Casemiro và Bruno Fernandes
Còn trong trận đấu với Brighton, Man United lại có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Nói cho đúng, Brighton định dùng kế “gậy ông đập lưng ông” khi thường xuyên kéo tiền đạo lùi về khiến trung vệ của Man United buộc phải dâng lên theo và tạo ra khoảng trống ở sau lưng.
Thế nhưng Brighton không có được bàn thắng sớm như Man United khi đấu Liverpool. Một phần là do chất lượng cầu thủ kém hơn, còn một phần là do Man United biết cách khắc chế lối chơi ấy. Đó là kéo hai tiền đạo chơi phía sau Sesko là Mbeumo và Cunha về phía sau, hợp cùng Casemiro và Bruno Fernandes thành 4 tiền vệ tạm thời.
Nhiệm vụ của họ là áp sát thật nhanh tiền vệ của Brighton khiến họ không thể phất dài được. Các hậu vệ của Man United cũng không ngần ngại đuổi theo tiền đạo đối phương về tận phần sân của đối thủ để gây áp lực. Điều đó khiến cho những đường chuyền của Brighton trở nên vội vã và thiếu chính xác hơn.
Sự quyết liệt của United giữa sân đã giảm áp lực cho các hậu vệ và ngăn họ rơi vào vị trí mà họ đã thường xuyên gặp khó cả mùa. Với United tập trung vào việc cắt các đường chuyền vào giữa sân, họ có thể phòng ngự cao hơn rất nhiều trên sân.
United đã liên tục pressing Brighton từ đầu. Theo dữ liệu của Opta, trước trận gặp Brighton, “Quỷ đỏ” đã áp sát trên phần sân đối thủ để phá lối chơi khoảng 9,5 lần/trận và khiến đối thủ mất bóng trên phần sân nhà tổng cộng là 45 lần (trung bình 5,63 lần/trận).
Còn trong trận đấu với Brighton, họ có tới 19 lần áp sát trên phần sân đối thủ để phá lối chơi và khiến đối thủ mất bóng trên phần sân nhà 15 lần, tức là cao gần gấp 3 lần so với thường lệ.
Trong số 45 lần cướp bóng trước đó của Man United, chỉ có hai lần dẫn đến cú sút (chứ không phải bàn thắng). Còn trước Brighton, họ chuyển hóa được thành 3 bàn bao gồm bàn mở tỉ số và 2 bàn thắng của Mbeumo sau đó. Đó rõ ràng là thành quả nghiên cứu của Amorim và đồng sự.
T
ất nhiên, “có bột mới gột nên hồ”. Amorim có thể thoải mái thay đổi đội hình bởi có trong tay Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Cặp đôi này ngốn của Man United 133,5 triệu bảng trong mùa hè vừa qua nhưng người hâm mộ “Quỷ đỏ” đang được tận hưởng cảm giác “đắt xắt ra miếng” chứ không giống Antony, Sancho trước đó.
HLV của Brighton, Fabian Hurzeler cũng phải thốt lên rằng: “Chất lượng cá nhân cao hơn hẳn. Số tiền đầu tư hoàn toàn xứng đáng”, khi được hỏi về cặp đôi này sau trận đấu.
Đối với Cunha, cơn khát bàn thắng của cầu thủ này đã chấm dứt. Trong thời đại của những con số thống kê, việc bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng phải chờ tám trận mới mở tài khoản bàn thắng khiến người ta chú ý. Nhưng với Cunha, ai cũng cảm nhận được bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian.
Bàn thắng ấy đến đúng phong cách Cunha: cú sút xa ngoài vòng cấm, không quá mạnh nhưng đủ hiểm hóc để khiến thủ môn Bart Verbruggen của Brighton bó tay.
Phong độ của Cunha, đặc biệt là trận gặp Liverpool tuần trước, xứng đáng được đền đáp bằng bàn thắng. Anh có được khoảnh khắc giải tỏa cảm xúc, và tất cả cầu thủ trên sân của United đều đến ăn mừng cùng anh.
Còn với Mbeumo (hay còn được các fan Việt Nam gọi vui là "Em Bệu"), tiền đạo người Cameroon tìm được cảm giác ghi bàn sớm hơn khi đã có 4 bàn và 1 kiến tạo. Cựu sao Brentford đã tìm được cách phối hợp trơn tru cùng Amad Diallo để tạo nên thế công rất khó đoán. Cả hai đều có thể thọc sâu xuống đáy biên hoặc rê ngang vào vòng cấm bất kỳ lúc nào. Sự biến hóa ấy giúp cho phần còn lại có thể triển khai vị trí tốt hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của Mbeumo và Cunha nằm ở khả năng giữ bóng cực tốt. Họ là cầu nối để Man United có thể chuyển trạng thái từ thủ sang công mượt mà. Cặp đôi này chơi rất bình tĩnh và chín chắn, hiếm khi họ vội vàng đưa ra quyết định. Những nhịp “lặng” ấy là điều Man United thiếu trong vài năm qua khi hàng công có quá nhiều cầu thủ trẻ.
T
hêm một lần nữa, Casemiro lại chứng minh được bản lĩnh của cầu thủ từng 5 lần vô địch châu Âu. Giờ đây chẳng còn mấy người đòi Man United đuổi tiền vệ 33 tuổi đi nữa, thậm chí họ còn hy vọng Casemiro gắn bó thêm với đội bóng vài năm nữa. Nguyên nhân rất đơn giản: tiền vệ người Brazil đang là ông chủ tuyến giữa đích thực của Man United.
Để làm nổi bật lên tầm quan trọng của Casemiro, hãy nhìn lại trận đấu với Liverpool và Brighton. Tại Anfield, tiền vệ người Brazil rời sân ở phút 60, và Ugarte là người thay thế. Ngay lập tức, tuyến giữa của Man United “trống hoác” và thường xuyên bị đối thủ tấn công vào. Ugarte quá ham theo người và dễ dàng bỏ vị trí. May là Man United vẫn tìm được bàn thắng ấn định tỉ số.
Tương tự như vậy khi gặp Brighton, Casemiro rời sân ở phút 70, và được thay bằng Mainoo. Chỉ 4 phút sau, đội khách có bàn rút ngắn tỉ số. Vẫn kịch bản cũ, Man United mất đi người có khả năng đánh chặn tốt nhất và Brighton không mất nhiều thời gian để khai thác vào điểm yếu ấy.
So với lúc chuyển tới từ Real Madrid, Casemiro thi đấu điềm tĩnh hơn hẳn nhưng không kém phần máu lửa. Tiền vệ người Brazil có cả kinh nghiệm, kỹ năng và tinh thần chiến đấu để làm chốt chặn trước hàng phòng ngự của Man United. Tuy nhiên, tuổi tác đang là kẻ thù của Casemiro.
Amorim đang làm mọi cách để tiền vệ người Brazil tránh chấn thương và giữ được phong độ hiện tại. Dù không có người thay thế xứng đáng, nhưng ông thầy này thường xuyên thay Casemiro ra sớm. Bruno Fernandes được yêu cầu hỗ trợ số 18 nhiều hơn. Mbeumo, Cunha cũng lùi sâu hơn để tránh việc đối thủ có thể thọc vào giữa sớm.
Tất nhiên, Man United sẽ hy vọng Casemiro có thể thi đấu lâu nhất có thể, nhưng họ vẫn phải tìm phương án thay thế cho tiền vệ người Brazil. Không phải ngẫu nhiên “Quỷ đỏ” cố gắng mua Carlos Baleba hồi hè vừa qua. Nhưng với phong độ hiện tại của cầu thủ người Cameroon, vụ “vồ hụt” của Man United hóa ra lại là may mắn.
B
a trận thắng liên tiếp thu về 9 điểm và Man United vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ngoại hạng Anh đang ở thời điểm cực kỳ hỗn loạn. Ngoại trừ Arsenal bứt hẳn ra so với phần còn lại, từ vị trí thứ 2 tới vị trí thứ 12 cũng chỉ cách nhau 6 điểm, bằng với 2 trận thắng. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho thầy trò Ruben Amorim.
Amorim đang sử dụng bộ ba tân binh cực tốt
Sự kiên trì của ông thầy người Bồ Đào Nha, hay nói đúng hơn là ban lãnh đạo Man United, đã bước đầu cho thấy sự khả quan. Tất nhiên, những bước đi hiện tại vẫn chưa cho thấy sự chắc chắn. Người hâm mộ “Quỷ đỏ” vẫn phải “uống thuốc trợ tim” trong những phút cuối 2 trận gần nhất. Thực ra, đó vẫn là bản sắc của Man United trong suốt những năm qua khi biết cách đem tới cảm xúc hồi hộp và lo lắng.
Hai trận đấu tiếp theo, “Quỷ đỏ” sẽ phải làm khách. Đầu tiên, họ sẽ gặp Nottingham Forest, đội đang xếp thứ 18/20 trên bảng xếp hạng, vào lúc 22h ngày 1/11. Một tuần sau, thầy trò Amorim sẽ đối đầu với Tottenham (19h30, 8/11). Đó đều là những trận đấu khó khăn và Man United sẽ rất vất vả trong việc tìm kiếm 3 điểm. Nhưng với người hâm mộ “Quỷ đỏ”, đó là những trận đấu rất đáng mong chờ. Họ đang rất tò mò Amorim tiếp tục tung ra bài gì để giành chiến thắng.
Để kết thúc bài viết, xin phép được trích lời phát biểu của Paul Merson, bình luận viên người Anh và là fan cuồng của Arsenal, nói về câu chuyện của Man United hiện tại:
“Bây giờ còn quá sớm để nói rằng chiến lược phát triển của Man United thành công hay chưa. Nhưng với những gì đã thể hiện được trong thời gian qua, họ cho thấy bản thân đang tiến vào bước ngoặt có thể nâng tầm đội bóng”.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/10/2025 07:51 AM (GMT+7)