Vài năm qua, người ta đã quá quen với cảnh Man United phập phù. Họ có thể thi đấu rất hay trước những ông lớn, rồi lại thua ngay những đội bóng chiếu dưới ở vòng kế tiếp. Chẳng cần phải lấy ví dụ đâu xa khi điều đó diễn ra ngay trong mùa giải này.

Thầy trò Amorim vừa thắng Chelsea ở vòng trước và thua thảm trước Brentford ở vòng sau đó. Tình trạng phập phù của Man United kéo dài lâu đến nỗi một anh chàng fan cuồng chưa được cắt tóc trong hơn 4 năm qua chỉ vì chót lập lời thề "Bao giờ Man United thắng 5 trận liên tiếp mới xuống tóc".

Cơ hội cắt tóc của anh chàng fan cuồng đã tới rất gần khi MU đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Amorim đang dần chứng tỏ được tài năng của mình. Bây giờ chẳng ai thắc mắc về đội hình ba trung vệ của ông thầy người Bồ Đào Nha nữa. Tất nhiên, những chiến thắng của Man United chưa trọn vẹn nhưng những thay đổi của Amorim đang đem đến sự tích cực trong lối chơi.