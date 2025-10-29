Tỷ phú Ratcliffe ngăn MU chiêu mộ Lewandowski, lo trở thành "Ronaldo 2.0"

⚽ Amorim muốn có Lewandowski, nhưng Ratcliffe nói “không”

Mirror, trích dẫn nguồn tin từ nội bộ MU tiết lộ, HLV Ruben Amorim tỏ ra hứng thú với việc đưa tiền đạo Robert Lewandowski về Old Trafford.

Cầu thủ người Ba Lan hiện đang bước vào năm cuối trong hợp đồng với Barcelona và chưa được đề nghị gia hạn. Nhiều khả năng, anh sẽ rời đội bóng xứ Catalunya dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau và trở thành mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB lớn.

HLV Amorim tin rằng, sự xuất hiện của chân sút giàu kinh nghiệm như Lewandowski sẽ giúp MU cải thiện khả năng tấn công. Tuy nhiên, Sir Jim Ratcliffe – đồng sở hữu "Quỷ đỏ" – đã lập tức bác bỏ ý tưởng này.

Tỷ phú Jim Ratcliffe không muốn MU chiêu mộ Lewandowski dù HLV Amorim hào hứng với thương vụ này

💸 Bài học quá khứ từ Ronaldo

Theo quan điểm của Ratcliffe, MU từng trả giá đắt cho việc chiêu mộ các cầu thủ ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Những thương vụ như Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Edinson Cavani hay Bastian Schweinsteiger tiêu tốn hàng chục triệu bảng tiền chuyển nhượng và lương thưởng, nhưng hiệu quả trên sân không tương xứng.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú người Anh nhấn mạnh việc theo đuổi các ngôi sao đã qua đỉnh cao phong độ sẽ khiến đội bóng “mắc kẹt trong vòng xoáy tài chính”, từ đó cản trở kế hoạch trẻ hóa đội hình mà ông đang xây dựng cùng Amorim.

Ở tuổi 37, Lewandowski vẫn đang nhận mức lương khổng lồ lên tới 540.000 bảng/tuần tại Barcelona. Với tình hình tài chính khó khăn của đội bóng xứ Catalunya, việc để anh ra đi theo dạng tự do được xem là điều gần như chắc chắn trong mùa hè tới.

Tuy nhiên, phía MU không có ý định đáp ứng mức đãi ngộ tương tự. Ratcliffe đang cố gắng cắt giảm đáng kể quỹ lương vốn bị đánh giá là “phình to” của CLB. Theo ông, việc chiêu mộ cầu thủ hưởng lương cao như Lewandowski là “không khả thi về mặt tài chính và chiến lược”.

🏗️ Kiên định với chiến lược "dài hơi"

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, MU tăng cường hàng công bằng Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho định hướng chuyển nhượng mới – ưu tiên các cầu thủ còn khả năng phát triển, thay vì ngôi sao đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Dù HLV Amorim ngưỡng mộ tài năng và kinh nghiệm của Lewandowski, ông hiểu rằng quyết định cuối cùng thuộc về giới chủ. Ratcliffe muốn MU tập trung xây dựng đội hình ổn định và bền vững, thay vì chạy theo các bản hợp đồng mang tính “ngắn hạn và tốn kém”.