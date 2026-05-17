Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Mourinho chính thức xác nhận tin về Real Madrid, tuần sau "chốt kèo"

Sự kiện: HLV Mourinho Real Madrid

HLV Jose Mourinho thừa nhận ông có thể sẽ trở về Real Madrid và mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ.

Benfica đã hoàn tất mùa giải Primeira Liga 2025/26 mà không thua, nhưng hòa quá nhiều khiến họ chỉ về thứ 3 và không được dự Champions League. Sau trận đấu cuối cùng của mùa giải, đích thân HLV Jose Mourinho đã lên tiếng xác nhận, lần đầu tiên kể từ khi những tin đồn bắt đầu xuất hiện, rằng ông và Real Madrid có thể sẽ nối lại quan hệ sau 13 năm.

Jose Mourinho

"Hiện tại, điều duy nhất tôi thấy tận mắt là đề nghị gia hạn của Benfica, và tôi được Jorge Mendes nói rằng đây là đề nghị rất tốt. Nhưng tôi chưa nói gì với Florentino Perez, hay bất cứ ai ở Real Madrid", Mourinho nói. "Nhưng tôi không ngu, tôi biết tất cả những gì đang diễn ra. Giữa Real Madrid và Jorge Mendes đã có những cuộc đối thoại, và tôi nghĩ tuần sau họ sẽ bắt đầu nói chuyện với tôi".

"Đây là lúc đưa ra quyết định, nhưng tôi sẽ làm điều đó với sự bình tĩnh. Ngày mai tôi sẽ thức dậy với tư cách HLV trưởng của Benfica, ngày kia tôi sẽ tới sân tập như bình thường. Sau đó ra sao chúng ta sẽ biết".

Mourinho vẫn tiếp tục khẳng định rằng ông vẫn là HLV của Benfica và nếu không có gì thay đổi, ông sẽ tiếp tục công việc sang mùa sau. "Có 99% khả năng tôi sẽ dẫn dắt Benfica trong mùa giải sau, vì tôi vẫn còn hợp đồng và Benfica vẫn đặt niềm tin vào tôi", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên "Người đặc biệt" cũng làm rõ việc ông sẽ nói "có" hay "không" với Real Madrid. "Tôi sẽ cân nhắc tùy vào việc họ kỳ vọng gì ở tôi, và chuẩn bị cho tôi những gì để bắt đầu công việc. Tôi không nói chuyện tiền, cái đó tôi sẽ để người đại diện lo", Mourinho cho biết.

Mourinho trên đường pitch trước trận Estoril - Benfica

Benfica thắng Estoril 3-1 trong trận cuối cùng của mùa giải nhưng không đủ để lật Sporting khỏi vị trí nhì bảng để dự Cúp C1 mùa sau. Chỉ có gần 5.000 khán giả theo dõi trận này trên sân của Estoril nhưng tới một nửa là fan của Benfica và họ đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Mourinho khi ông bước ra sân trước khi trận đấu bắt đầu. 

Trong lúc Mourinho còn đang chờ tín hiệu chính thức từ Real Madrid, báo giới BĐN cho biết Benfica đã xúc tiến việc mời HLV Marco Silva của Fulham về thay thế ông. Đây có thể là giải pháp dự phòng, nhưng cũng cho thấy Benfica đã biết Real Madrid thực sự quan tâm đến Mourinho.

Real Madrid chốt tương lai Mbappe, chờ Mourinho về hồi sinh siêu sao

Giữa cơn khủng hoảng toàn diện ở Bernabeu, Kylian Mbappe bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Real Madrid. Tuy nhiên, trong bối cảnh...

-17/05/2026 08:58 AM (GMT+7)
