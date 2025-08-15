HLV Úc đánh giá cao ĐT nữ Việt Nam, “tướng” Chung kêu gọi CĐV phủ kín Lạch Tray

Trưa 15/8, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như cùng HLV tuyển nữ Úc Joseph Palatsides đã chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý trước thềm bán kết giải nữ Đông Nam Á 2025. Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Việt Nam và Úc sẽ diễn ra lúc 20h tối ngày 16/8 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

HLV và cầu thủ hai đội tham dự họp báo trưa 15/8 tại Hải Phòng.

🔥 Úc tôn trọng Việt Nam, háo hức so tài

HLV Joseph Palatsides khẳng định, tuyển nữ Úc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tràn đầy hứng khởi khi chạm trán đội chủ nhà, đối thủ mà ông đánh giá “mạnh nhất giải”.

“ĐT nữ Việt Nam có HLV trưởng giàu kinh nghiệm, các cầu thủ gắn bó lâu năm. Chúng tôi vẫn đang bám sát kế hoạch, biết rằng đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng toàn đội rất háo hức đối mặt thử thách,” ông Palatsides nói. Nhắc lại thất bại trước Myanmar ở trận mở màn vòng bảng, HLV Palatsides cho rằng nguyên nhân một phần do hành trình di chuyển dài sát ngày thi đấu.

Tuy nhiên, đội nữ Úc đã kịp lấy lại tinh thần và thắng Philippines ở trận sau. Về câu hỏi cầu thủ nữ Việt Nam nào nguy hiểm nhất, HLV Palatsides đã từ chối chỉ đích danh: “Tất cả đều chất lượng. Để đánh bại ĐT nữ Việt Nam, chúng tôi phải mạnh mẽ và cần thêm một chút may mắn. Tôi tập trung tối đa vào cầu thủ của mình”.

HLV trưởng đội Úc tôn trọng ĐT nữ Việt Nam.

💪 ĐT nữ Việt Nam tự tin, mong cổ động viên phủ kín Lạch Tray

HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đang rất hứng khởi: “Hai đội tương xứng và đồng đều. Chúng tôi tôn trọng đội bạn, họ có lứa cầu thủ trẻ chuẩn bị cho ĐTQG Úc. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ở trận bán kết. Tôi mong cổ động viên Hải Phòng đến sân ủng hộ và khán giả cả nước cổ vũ ĐT nữ Việt Nam ở trận đấu khó khăn này”.

Khi được hỏi về yếu tố “may mắn” ở các sân đấu, ông Chung khẳng định: “Đối với ĐT nữ Việt Nam, chúng tôi thi đấu ở đâu cũng may mắn vì luôn được khán giả nhà cổ vũ hết mình”. Về việc lịch V-League trùng thời điểm ĐT nữ Việt Nam thi đấu ở Hải Phòng, ông Chung cho rằng điều này không ảnh hưởng nhiều: “Chúng tôi tin khán giả cả nước sẽ đến cổ vũ, dù ở Hà Nội, Nam Định hay Hải Phòng”.

Đánh giá về đối thủ, ông cho rằng: “Đối thủ Úc trẻ khỏe, bắt nhịp nhanh. Đây là đối thủ không dễ chơi, nên Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng”.

HLV Mai Đức Chung mong người hâm mộ phủ kín "chảo lửa" Lạch Tray.

⚽ Huỳnh Như: “CĐV sẽ tạo bầu không khí tuyệt vời”

Đội trưởng Huỳnh Như cho biết toàn đội có tinh thần thoải mái trước trận bán kết: “Đây không phải lần đầu chúng tôi thi đấu trên sân nhà với lượng CĐV đông đảo. SEA Games 31 ở Cẩm Phả hay các trận đấu năm 2014 tại Thống Nhất đều để lại kỷ niệm tuyệt vời. Tôi tin khán giả sẽ đến đông hơn nữa để tạo bầu không khí rực lửa”.

Tính đến thời điểm trước vòng bán kết, Huỳnh Như vẫn chưa thể “nổ súng” ở giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025. Đội trưởng ĐT nữ Việt Nam chia sẻ về điều này: “Dù ghi bàn hay không, tôi và toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để mang thành tích tốt nhất cho ĐTQG”.