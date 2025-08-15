Khai cuộc mùa giải V-League 2025-2026 và những cặp đấu nảy lửa

Sau gần hai tháng ngưng nghỉ, không khí bóng đá sôi động ở mùa giải V-League 2025-2026 đã lan tỏa ngay từ trước lượt trận mở màn từ ngày 15-8, với những cuộc so tài đỉnh cao.

Tám lạng, nửa cân

Trận khai mạc mùa giải V-League 2025-2026 vào ngày 15-8 trên sân Hàng Đẫy là cuộc chạm trán hứa hẹn nảy lửa giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Viettel, trận derby được đánh giá là kinh điển bậc nhất của bóng đá Việt nếu nhìn lại những năm tháng rực lửa giữa CAHN và Thể Công trong quá khứ.

CAHN bước vào mùa giải mới với sự tự tin cao độ sau khi đánh bại đương kim vô địch V-League Nam Định ngay tại sân Thiên Trường để giành Siêu cúp Quốc gia đầu tiên trong lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, cùng dàn tuyển thủ quốc gia và cặp ngoại binh sát thủ Alan – Leo Atur, đội bóng Thủ đô đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch.

CAHN sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng vừa thắng trận Siêu cúp quốc gia. Ảnh: CCT.

Bên kia chiến tuyến, Viettel của HLV Popov sở hữu đội hình đồng đều, tinh thần lên cao sau lễ xuất quân rầm rộ với quyết tâm đoạt ngôi vương. Trận đấu được dự đoán là “kẻ tám lạng, người nửa cân” với chất lượng chuyên môn sẽ rất cao, theo kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy".

Một ngày sau đó, tâm điểm khai cuộc mùa giải V-League 2025-2026 sẽ dồn vào hai cuộc đụng độ với sự góp mặt của các ứng viên nặng ký. Nhà vô địch hai mùa liên tiếp Nam Định sẽ tiếp Hải Phòng, đội bóng giàu cá tính dưới quyền cầm quân lão luyện của HLV Chu Đình Nghiêm. Cần biết Nam Định đang sở hữu đội hình được Transfermarkt định giá gần 7,5 triệu USD và vừa bổ sung trung vệ Kyle Hudlin cao 2,06 mét như một vũ khí nguy hiểm ở các pha bóng cố định.

Với lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội, Nam Định nhiều khả năng sẽ áp đặt thế trận, buộc Hải Phòng phải lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, đội khách rất khó chia điểm với thầy trò Vũ Hồng Việt sau khi để mất Siêu cúp trên sân Thiên Trường.

Nhà đương kim vô địch V-League Nam Định khao khát có chiến thắng đầu tay. Ảnh: CCT.

Ở sân Thống Nhất, lễ khai mạc chính thức mùa giải V-League 2025-2026 sẽ diễn ra trước trận đấu giữa Công an TP.HCM và Hà Nội FC. Đội bóng ngành Công an được hồi sinh dưới tên gọi cũ từ năm 1979, nay được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức, chân sút từng gắn bó cả sự nghiệp cầu thủ với CLB. Sự trở lại của “thương hiệu” này được tiếp sức bởi bản hợp đồng bom tấn Tiến Linh và nhiều tân binh chất lượng.

Phía bên kia, Hà Nội FC trong mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập đang rất khát khao giành chức vô địch thứ 7 sau ba mùa để tuột khỏi tay. Với các tân binh Hendrio, Adriel da Silva, Willian Maranhao kết hợp cùng dàn trụ cột dày dạn kinh nghiệm, đội bóng Thủ đô vẫn là thế lực đáng gờm. Hơn nữa, trong các cuộc chạm trán với đội bóng tiền thân của Công an TP.HCM là đội TP.HCM, phần thắng rất thường nghiêng về phía Hà Nội.

Những ẩn số đáng gờm

Ngày 17-8, bốn trận khai cuộc mùa giải V-League 2025-2026 còn lại sẽ diễn ra đồng loạt. Ở sân Pleiku, đội bóng phố núi HA Gia Lai tiếp khách Becamex TP.HCM (tên mới của Becamex Bình Dương sau sáp nhập). Cả hai đội đều chịu tổn thất lực lượng lớn khi HA Gia Lai mất nhiều trụ cột như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho…, trong khi Becamex TP.HCM không còn Quả bóng vàng Tiến Linh. Đây là trận đấu mang tính thử nghiệm và khởi đầu mới cho cả hai trước khi đối diện các đối thủ mạnh hơn.

HLV Lê Huỳnh Đức tái xuất ở CLB Công an TP.HCM cùng nhiều cầu thủ mới như một ẩn số khó lường. Ảnh: CCT.

Tại sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà từng là hiện tượng thú vị của mùa trước sẽ gặp tân binh Ninh Bình FC. Dù mất HLV Thành Công và một số trụ cột, Hà Tĩnh vẫn bổ sung 10 cầu thủ mới, đặt mục tiêu lọt vào tốp 4. Trong khi đó, Ninh Bình FC giàu tiềm lực với các tuyển thủ quốc gia như thủ thành Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Thanh Bình,… cùng nhiều ngoại binh chất lượng và HLV Albadalejo Castono Gerard, mạnh dạn hướng đến tốp 5 ngay mùa đầu tiên chơi ở V-League.

Ở sân Thanh Hóa, đội chủ nhà với thầy ngoại Choi Won-kwon sẽ đối đầu SHB Đà Nẵng. Sau mùa giải chật vật trụ hạng, đội bóng đã mạnh tay tăng cường lực lượng với Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, Minh Đoàn,… ngoại binh Mamadou, Odilzhon Abdurakhmanov cùng sự trở lại của Rimario. Với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa quyết tâm giành khởi đầu thuận lợi và nhiều khả năng sẽ bỏ túi 3 điểm.

Tân binh Ninh Bình đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn V-League. Ảnh: CCT.

Trận cuối cùng vòng 1 mùa giải V-League 2025-2026 là cuộc so tài của chủ nhà PVF-CAND và SL Nghệ An. Vừa bất ngờ lên hạng thay Quảng Nam, tân binh PVF-CAND chuẩn bị gấp rút nhưng cũng dễ thở bởi đối thủ SL Nghệ An không quá mạnh, sau nhiều mùa bóng vật lộn với cuộc đua trụ hạng. Cả hai đều xem đây là một cơ hội có điểm số đầu tiên của mùa giải.

Giờ G mùa giải V-League 2025-2026 đã sắp điểm với những câu chuyện đan xen giữa hoài niệm và khát vọng. Các ứng viên vô địch, những đội bóng hồi sinh thương hiệu, cùng các tân binh giàu tiềm lực sẽ tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng vào những trận cầu nảy lửa, kịch tính và đầy bất ngờ, xứng đáng với dịp kỷ niệm ¼ thế kỷ vươn tầm của V-League.