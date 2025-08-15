Tuyển Việt Nam đá bán kết với Úc: “Tránh voi không xấu mặt nào”

AFF Cup nữ- MSIG Serenity Cup 2025 đã xác định hai cặp đấu bán kết ngày 16-8, Myanmar- Thái Lan (16 giờ), tuyển Việt Nam- Úc (20 giờ).

Không còn nghi ngờ gì nữa đội Úc (trạc tuổi U-23) là ứng viên rất nặng ký ở giải này.

Các chuyên gia cho rằng tuyển Việt Nam, chủ nhà của giải đấu cần hành xử với Úc theo kiểu “tránh voi không xấu mặt nào”.

Bán kết, tuyển Việt Nam chạm trán với Úc, đội càng đá càng hay. Ảnh:AFC

Úc, đội đã bị sụp hầm ngay trận đầu ra quân trước Myanmar 1-2. Điều đó báo chí Úc đã lường trước trận. Tờ Sydney Morning Herald của Úc đã “lo” cho thầy trò HLV Joe Palasides của Úc rằng Úc đang vào mùa lạnh giá đến Việt Nam đang cao điểm của mùa bóng sẽ sốc thời tiết...

Đội trưởng Huỳnh Như sẽ gặp vô vàn thách thức từ phòng ngự Úc cao to. Ảnh: AFC

Và điều đó đã xảy ra, trận đầu Úc thua Myanmar 1-2 vì chưa thích nghi thời tiết, nhưng đó là một tập thể đầy chất lượng không phải bàn cãi. Ngoài ba tuyển thủ quốc gia Izabel Gomez, Brynleeh Henry và Chloe Lincoln còn những tuyển thủ U-20 Úc từng dự World Cup U-20 đầu năm như Holly Furphy, Naomi Chinnama và Sofia Sakalis... Nền bóng đá nữ Úc là đẳng cấp thế giới, lứa U-23 cũng đã đang đậm hơi hám đội tuyển quốc gia Úc rồi.

Tuyển Việt Nam cần một đấu pháp hợp lý khi đối đầu Úc ưu thế rất nhiều mặt. Ảnh: AFC

Chính vì những lẽ trên, tuyển Việt Nam nên hành xử “tránh voi không xấu mặt nào”, nghĩa là chọn một lối chơi hợp lý để qua đó Úc không thể phát huy được lối chơi nhanh, mạnh, ít chạm, va chạm nặng. Nếu tuyển Việt Nam không khắc chế sở trường của họ, e rằng, không có kết quả mong đợi.

Tại giải này, Úc càng chơi càng liền lạc, càng hay, điều này chẳng có gì khó giải thích vì họ đã quen thời tiết nắng nóng, lại đang sở hữu trong mình đẳng cấp cao và vượt trội các đối đối thủ Đông Nam Á về hình thể và tư duy chơi bóng.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup nữ.

Trong trận tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0, HLV Mai Đức Chung chọn đấu pháp cầm bóng nhiều và thực hiện các đường chuyền cự ly trung bình. Thường những đường chuyền của tuyển Việt Nam ngay trước mặt cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên nếu thể hiện như cách này với Úc sẽ khó thành công.

Tuyển Việt Nam đã nỗ lực tột độ trước Thái Lan và có chiến thắng cách biệt tối thiểu. Tuy nhiên nếu lối chơi này vận hành vào trận gặp Úc ở bán kết sẽ bị phá sản.

HLV Joe Palasides cũng sẽ hành xử như nhiều đồng nghiệp Úc khi chạm trán với các đội tuyển Đông Nam Á,đó là phát huy hết khả năng lợi thế có sẵn về chiều cao, cân nặng,sức mạnh để vắt kiệt sức đối thủ rồi sau đó áp đảo bằng tình huống ăn bàn được tạo ra.

Cách thể hiện của Myanmar trước đương kim vô địch Philippines đêm 13-8 là phương pháp cực kỳ hợp lý. Myanmar không bao giờ chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu cứ “cù nhầy” và thậm chí hay...nằm sân để cắt đứt hưng phấn đối thủ. Nếu Myanmar chủ động đẩy cao trận đấu trước Philippines chẳng khác nào “tự sát” dẫu Myanmar cũng rất khỏe và bền, nhưng không thể hoàn hảo như Philippines... Và cuối cùng Myanmar, HLV Yuki Seturo đã hoàn thành mục tiêu không thua Philippines và vào bán kết.

Cái khó của tuyển Việt Nam khi gặp Úc hứa hẹn nhiều hơn so với Myanmar gặp Philippines vì đây tuyển Việt Nam rơi vào thế trận Knock out. Nếu kéo dài đến 2 hiệp phụ thì tuyển Việt Nam lại còn gặp khó.

Tuyển Việt Nam làm sao phải giải quyết Úc trong 90 phút bằng đấu pháp hợp lý, không cho Úc phát huy ưu thế vốn có của họ? Đó là bài toàn thuộc về HLV Mai Đức Chung.

Nhìn nhận sòng phẳng rằng, đội trẻ Úc này chạm trán với tuyển Việt Nam ở bán kết, họ là kèo trên mọi góc độ... Nên tuyển Việt Nam rất cần một lối chơi thích hợp mới mong đánh bại được đối thủ để tiến vào chung kết.