HLV Kluivert viết tâm thư chia tay ĐT Indonesia, vẫn tự hào dù hụt vé World Cup

⚽ Chia tay trong “êm đẹp”, nhưng để lại nhiều dư âm

Patrick Kluivert không thể giấu nổi cảm xúc thất vọng và hối tiếc sau khi chính thức rời cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia.

ĐT Indonesia (áo đỏ) không thể giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hôm 16/10/2025, đôi bên đã đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng theo hình thức chấm dứt hợp tác trên tinh thần đồng thuận.

Quyết định này được đưa ra sau khi hai bên xem xét “những biến động nội bộ và định hướng phát triển chiến lược mới” của đội tuyển quốc gia Indonesia.

Theo đó, Kluivert cùng ê-kíp huấn luyện sẽ không còn dẫn dắt các đội tuyển Indonesia ở cấp độ ĐTQG, U23 và U20.

💥 Nội bộ PSSI “dậy sóng” sau thất bại tại vòng loại World Cup 2026

Sóng gió trong lòng đội tuyển Indonesia trở nên gay gắt hơn kể từ sau thất bại khiến giấc mơ World Cup tan vỡ. Chỉ còn một bước nhỏ để chạm tay vào tấm vé lịch sử, nhưng Indonesia gục ngã trong hai trận then chốt dưới thời Kluivert.

Sự thất vọng lan rộng trong dư luận, cộng thêm những hoài niệm về “thời vàng son” cùng các HLV tiền nhiệm - đặc biệt là thời kỳ của HLV Shin Tae Yong, khiến làn sóng chỉ trích càng mạnh mẽ.

Không ít đồn đoán và tranh luận nảy lửa xuất hiện, từ giới chuyên môn, chính trị gia cho đến cộng đồng mạng.

HLV Kluivert viết tâm thư chia tay ĐT Indonesia

💔 Kluivert: “Tôi thất vọng, nhưng vẫn tự hào”

Trong thông điệp gửi người hâm mộ, Patrick Kluivert bày tỏ sự tiếc nuối không phải vì mất ghế HLV, mà bởi ông đã không thể đưa Indonesia đến sân khấu lớn nhất thế giới – World Cup.

Tuy vậy, chiến lược gia người Hà Lan vẫn nhấn mạnh rằng ông tự hào về những gì mình và đội bóng đã cùng xây dựng.

Trên trang Instagram cá nhân, HLV Kluivert cho hay: “Dù rất thất vọng và hối tiếc vì chúng ta không thể góp mặt tại World Cup, tôi vẫn sẽ luôn tự hào về hành trình đã cùng nhau tạo dựng. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ, các cầu thủ, ban huấn luyện, và đặc biệt là ông Erick Thohir – người đã cho tôi trải nghiệm không thể nào quên”.

Đáng chú ý, Kluivert vẫn khóa bình luận trên Instagram suốt 5 ngày qua, giữa làn sóng phản ứng từ người hâm mộ Indonesia.

ĐT Indonesia sẽ phải tìm HLV mới

🦅 PSSI hướng tới tương lai: Ai sẽ kế nhiệm?

Khi Kluivert rời đi, PSSI đối mặt với nhiệm vụ khó khăn: tìm người đủ bản lĩnh để hồi sinh “Đại bàng Garuda”. Đội tuyển Indonesia hiện sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, song vẫn thiếu sự gắn kết và tính ổn định trong lối chơi.

Một HLV mới được kỳ vọng sẽ xây dựng tinh thần đoàn kết, công bằng trong lựa chọn nhân sự và đặt phong độ lên hàng đầu. Người hâm mộ Indonesia đang nóng lòng chờ đợi xem ai sẽ là cái tên được PSSI “chọn mặt gửi vàng” để viết tiếp giấc mơ World Cup còn dang dở.