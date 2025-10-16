HLV Park Hang-seo được tiến cử dẫn dắt tuyển Indonesia

Trưa 16/10, PSSI thông báo sa thải Kluivert sau khi đội nhà không thể giành vé dự World Cup 2026. Các cộng sự đồng hương của HLV người Hà Lan, gồm Gerald Vanenburg (HLV đội U23), và Frank van Kempen (HLV đội U20) bị cho thôi việc. Chủ tịch PSSI ông Thohir khẳng định liên đoàn sẽ sớm đánh giá tình hình và đặt mục tiêu mới cho bóng đá Indonesia - vào Top 100 thế giới, giành vé dự Asian Cup 2027, World Cup 2030.

Khi được hỏi về những cái tên phù hợp cho các mục tiêu tiếp theo của tuyển Indonesia, chuyên gia Supriyono tiến cử hai cái tên. Đó là cựu HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo, và Alex Pastoor - HLV người Hà Lan này từng giúp ba CLB quê nhà - Excelsior (2010), Sparta Rotterdam (2016) và Almere City (2023) - thăng hạng lên giải đấu cao nhất Hà Lan.

HLV Park Hang-seo được cầu thủ tung hô khi giúp U23 Việt Nam thắng U23 Indonsia 3-0 ở chung kết SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines. Ảnh: Đức Đồng

"Tôi muốn Park dẫn dắt ĐTQG. Tôi rất thích HLV này. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với các đội tuyển ở mọi lứa tuổi", Supriyono nói về ông Park trên CNN Indonesia chiều 16/10.

Theo chuyên gia này, bóng đá Việt Nam từng đặt niềm tin vào ông Park và đã gặt hái nhiều thành công như vô địch AFF Cup 2018, hai HC vàng SEA Games 2019 và 2021. "Điều quan trọng, HLV người Hàn Quốc am hiểu về bóng đá Đông Nam Á. Ông ấy có thể khôi phục tinh thần thi đấu và kỷ luật của các cầu thủ", ông Supriyono nói thêm.

Sau khi thôi làm HLV tuyển Việt Nam đầu năm 2023, HLV Park đến nay vẫn chưa dẫn dắt một đội bóng nào, dù được liên hệ với nhiều đội tuyển và CLB. Nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ nhận lời làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh. Từ tháng 4/2025, ông làm phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) nhiệm kỳ 2025-2028 và tham gia vào dự án World Cup của nước này.

Khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Park gặp tuyển Indonesia 5 trận, và bất bại với 3 thắng và hai hòa. Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia ở chung kết SEA Games 30 năm 2019, giúp Việt Nam lần đầu giành HC vàng bóng đá nam SEA Games.