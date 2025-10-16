Nóng Indonesia sa thải HLV Kluivert sau khi tan mộng dự World Cup

Indonesia chính thức sa thải HLV Kluivert

Ngày 16/10, PSSI thông báo có đoạn: “PSSI và ban huấn luyện đội tuyển Indonesia chính thức đồng thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thông qua cơ chế mutual termination (hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng)”. Quyết định này được đưa ra sớm hơn thời hạn hợp đồng dự kiến ​​kéo dài 2 năm.

Indonesia sa thải HLV Kluivert, sau thất bại trong chiến dịch giành vé dự World Cup 2026

PSSI cho biết quyết định này được đưa ra sau khi xem xét “những biến động nội bộ” và định hướng chiến lược phát triển của bóng đá Indonesia trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi đội tuyển nước này chính thức không thể giành quyền tham dự World Cup 2026. Đội bóng xứ vạn đảo đã bị loại ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 sau khi phải chịu hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq.

“Việc chấm dứt hợp tác được thực hiện trên tinh thần đồng thuận, với mục tiêu đánh giá toàn diện và tái định hướng công tác huấn luyện, phát triển bóng đá quốc gia”, thông cáo nêu rõ.

Không chỉ HLV Patrick Kluivert, PSSI cũng đồng thời chấm dứt hợp đồng với Gerald Vanenburg, HLV đội U23 Indonesia, và Frank van Kempen, HLV đội U20.

“Kể từ khi hợp đồng chấm dứt, các HLV trên sẽ không còn đảm nhiệm vai trò ở các cấp độ đội tuyển Indonesia, bao gồm đội tuyển quốc gia, U23 và U20”, PSSI thông báo thêm.

Cuối thông cáo, PSSI nhấn mạnh rằng đây là bước đi cần thiết trong quá trình đánh giá và cải tổ toàn diện chương trình phát triển bóng đá Indonesia.

Điều đó khiến cả ba cấp độ đội tuyển Indonesia, tuyển quốc gia, U23 và U20, đều không còn HLV trưởng.

Tình huống này đặt ra bài toán lớn cho PSSI, khi họ buộc phải tái cấu trúc hệ thống huấn luyện từ trên xuống dưới trong thời gian ngắn.

Dẫu vậy, PSSI vẫn có phương án tạm thời cho U23 Indonesia. HLV Indra Sjafri, người đang dẫn dắt U23 Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 2025, được xem là ứng viên hàng đầu để tạm thời đảm nhận vị trí này.

Thất bại tại vòng loại World Cup 2026 là "giọt nước tràn ly"

Việc sa thải HLV Kluivert được cho là hệ quả tất yếu sau chuỗi kết quả đáng thất vọng của tuyển Indonesia dưới triều đại của ông. Kể từ khi nhậm chức đầu năm 2025, HLV Kluivert chưa tạo ra chuyển biến tích cực trong lối chơi cũng như thành tích của đội bóng xứ vạn đảo.

Đỉnh điểm là trận thua 0-1 trước Iraq hôm 12/10, khiến Indonesia chính thức chấm dứt hy vọng dự World Cup 2026. Thất bại này được xem như tác nhân cuối cùng buộc PSSI phải hành động, mở ra giai đoạn cải tổ sâu rộng trong bộ máy huấn luyện các đội tuyển quốc gia.