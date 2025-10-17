Dư luận Indonesia muốn Shin Tae Yong trở lại, HLV người Hàn chính thức lên tiếng

Làn sóng yêu cầu Shin Tae Yong trở lại tăng cao

Sau khi ĐT Indonesia chia tay với HLV Patrick Kluivert vì thất bại ở vòng loại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) được cho là vẫn đang nhắm đến một HLV trưởng người Hà Lan để tiếp tục dẫn dắt đội hình có đa số tuyển thủ nhập tịch từ nước này.

Sau Patrick Kluivert, LĐBĐ Indonesia vẫn muốn tuyển một HLV người Hà Lan khác

Tuy nhiên dư luận Indonesia đang phản ứng tiêu cực với ý định trên. Việc Kluivert không chỉ cho Indonesia thi đấu một cách bạc nhược mà còn dùng cầu thủ nội sai lầm đã khiến fan Indonesia cho rằng PSSI sẽ càng sa lầy nếu tiếp tục tìm những HLV xa lạ đến từ Hà Lan. Với họ, những người này không hiểu gì về bóng đá Indonesia và do đó không thể tin cậy cho những chiến dịch tiếp theo.

Trong khi đó, làn sóng kêu gọi đưa HLV Shin Tae Yong trở lại đang trở nên mạnh mẽ do HLV Shin đã mất việc ở CLB Ulsan. Cựu HLV trưởng của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2018 vẫn được đánh giá là người hiểu rõ bóng đá Indonesia, thậm chí một số trợ lý cũ của ông đã bắt đầu gây tiếng vang trong công tác ở các đội trẻ.

Vì vậy mà một luồng ý kiến đang được ủng hộ, đó là nếu PSSI chưa muốn bổ nhiệm HLV trưởng ĐT Indonesia ngay lập tức, họ vẫn có thể đưa HLV Shin Tae Yong trở lại để giúp tuyển U17. Nova Arianto, HLV trưởng của tuyển U17 Indonesia, là một trong những trợ lý thân tín nhất của HLV Shin. Dưới sự dẫn dắt của Arianto, U17 Indonesia đã lần đầu tiên đoạt vé dự World Cup mà không phải tư cách chủ nhà, đánh bại cả U17 Hàn Quốc trên đường giành vé.

HLV Shin Tae Yong chính thức lên tiếng

Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây với đài truyền hình KBS News của Hàn Quốc, ông Shin Tae Yong đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn mình sẽ quay lại dẫn dắt đội tuyển xứ Vạn đảo. HLV Shin khẳng định: "Những lời đồn đoán đó là hoàn toàn sai sự thật".

Ngoài ra ông cũng tiết lộ thêm xung quanh việc bị CLB Ulsan sa thải. Nhà cầm quân này phủ nhận những cáo buộc cho rằng chiến thuật của ông không phù hợp với văn hóa bóng đá Hàn Quốc.

“Tôi tin rằng thất bại của mình là do không thực sự hiểu rõ tình hình nội bộ của CLB”, ông nói. “Nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý — dù chỉ 1% — với nhận định rằng chiến thuật của tôi không phù hợp với K League”.

HLV 55 tuổi cũng nói về quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Indonesia, nơi ông cho rằng những thành tựu của mình thường bị đánh giá thấp. “Người ta xem nhẹ những gì tôi đạt được ở đó, nhưng chúng tôi đã đánh bại Ả Rập Saudi và cầm hòa Australia với một đội bóng xếp hạng 127 thế giới. Đó không phải là may mắn”, ông khẳng định.

HLV Shin Tae Yong trở lại ở World Cup U17?

U17 Indonesia chỉ nửa tháng nữa sẽ tranh tài tại giải World Cup U17, và mới đây cựu HLV Gusnul Yakin đã lên tiếng bày tỏ hy vọng HLV Shin Tae Yong sẽ đi theo đội để trợ giúp cho HLV Arianto tại giải đấu tổ chức ở Qatar, khai mạc từ 4/11 tới.

“HLV Shin cùng với HLV Arianto có mối quan hệ hết sức tương đắc cho tới ngày nay. Tôi tin rằng sự trở lại của HLV Shin, trong vai trò thành viên ban huấn luyện của tuyển U17, sẽ rất tích cực. Tôi biết Arianto sẽ không nói gì vì cậu ấy sẽ bị PSSI kỷ luật nếu có phát biểu về HLV Shin, nhưng tôi và nhiều HLV khác biết chắc chắn rằng mọi người đều muốn ông ấy trở lại”, HLV Yakin nói.

HLV Nova Arianto (trái) và HLV Shin Tae Yong có mối quan hệ tương đắc

HLV Yakin cũng cho rằng nếu HLV Shin Tae Yong không bao giờ làm HLV trưởng ĐTQG nữa, ông vẫn sẽ hữu ích cho bóng đá Indonesia ở cương vị khác. “Tôi chỉ tiếp xúc với ông ấy trong thời gian ngắn khi còn làm giám đốc thể thao ở cấp CLB, nhưng kiến thức của ông ấy thực sự vượt xa những gì chúng tôi biết. Các HLV làm việc cùng Shin Tae Yong đều kính nể sự hiểu biết và tư duy ông ấy sở hữu”, HLV Yakin chia sẻ.

“Chúng ta đang có Simon Tahamata làm việc ở tuyển U23 và Alexander Zwiers là giám đốc kỹ thuật của PSSI. Mặc dù chuyên môn của họ là rất giỏi, nhưng họ mới đến Indonesia năm nay và chưa hiểu nhiều về bóng đá bản địa. Trong khi đó HLV Shin đã ở Indonesia từ lâu và rất hiểu tình hình cũng như cách nghĩ của chúng ta. Chúng ta cần ông ấy để đào tạo ra những HLV nội thật giỏi, có vậy khâu đào tạo cầu thủ nội mới tốt hơn được”.

Mặc dù công chúng Indonesia đang rất ngóng chờ sự trở lại của HLV Shin Tae Yong, một vật cản lớn cho điều đó là chủ tịch PSSI, tỷ phú Erick Thohir. HLV người Hàn Quốc được bổ nhiệm bởi người tiền nhiệm của Thohir, trong khi ông tỷ phú này từ khi lên nắm quyền đã ngày một “Hà Lan hóa” những vị trí quan trọng ở các cấp đội tuyển lẫn trên PSSI.