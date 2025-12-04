ĐT Indonesia chơi lớn mời Van Gaal dẫn dắt, bị cựu HLV MU làm bẽ mặt

🔍 Từng được đồn đoán cho ghế HLV tuyển Indonesia

Từ cuối năm ngoái, HLV Louis Van Gaal nhiều lần bị đồn rằng có thể trở thành Giám đốc kỹ thuật cho LĐBĐ Indonesia (PSSI), thậm chí là HLV trưởng tuyển quốc gia Indonesia.

Sau khi thất bại với Patrick Kluivert (bên phải), ĐT Indonesia tính mời HLV Van Gaal

Dù vậy, tất cả chỉ dừng ở mức tin đồn, bởi PSSI sau đó đã tìm được Giám đốc kỹ thuật mới và đang trong quá trình chọn HLV cho đội tuyển.

Sau một thời gian dài ngưng huấn luyện vì vấn đề sức khỏe, Van Gaal giờ đây tuyên bố đã sẵn sàng trở lại với công việc từng làm nên danh tiếng của mình.

Lần cuối ông cầm quân là giai đoạn 2021 - 2022 với tuyển Hà Lan, trước khi làm cố vấn cho Ajax vào năm 2023.

💥 Từ chối Suriname, từng được Đức tiếp cận

Suriname từng mời Van Gaal về dẫn dắt đội tuyển, nhưng ông đánh giá điều đó “không thực tế”.Ông cũng hé lộ từng có liên hệ với tuyển Đức trước World Cup, dù phía Đức sau đó phủ nhận chuyện này.

Van Gaal chia sẻ trong chương trình Pauw & De Wit tối 2/12/2025: “Tôi 74 tuổi, nhìn thì như 55, nhưng thực ra vẫn là 74. Ta phải thực tế với nhau như vậy. Tôi từng cạnh tranh cho ghế HLV ở một đội tuyển lớn”.

HLV Van Gaal từng vô địch FA Cup cùng MU

🏆 Vẫn mơ dẫn dắt đội tuyển hàng đầu thế giới

Dù Đức phủ nhận, Van Gaal không bận tâm và vẫn giữ hy vọng được làm việc với một đội tuyển tầm cỡ: “Tôi biết Đức không bao giờ chọn HLV ngoại, nhưng điều đó không thành vấn đề”.

Sau đó, Van Gaal đưa ra hai cái tên khiến dư luận bất ngờ:

Mỹ – nơi ông đánh giá cầu thủ có nền tảng tinh thần rất mạnh.

Australia – thành viên của AFF, đội bóng nhiều năm được coi là “ông kẹ” của khu vực châu Á.

“Tôi nghĩ mình có thể làm nhiều điều lớn lao ở đó. Australia chẳng hạn”, Van Gaal khẳng định.

Indonesia vẫn đang đi tìm HLV mới cho mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2030

Ở chiều ngược lại, tuyển Indonesia đang được liên hệ với một HLV Hà Lan khác: Giovanni van Bronckhorst, người mang dòng máu Maluku.

Tuy nhiên, theo Voetbal Primeur, giữa PSSI và Van Bronckhorst chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào.