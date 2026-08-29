HLV Mourinho cứu giúp MU, đồng ý cho 2 sao "hết đát" đến Old Trafford

MU nhận “tín hiệu xanh” từ Real Madrid

Theo Cadena SER, Manchester United đang tìm kiếm một tiền vệ và một hậu vệ trái trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại vào tuần tới. “Quỷ đỏ” được cho là sẵn sàng chi khoảng 80 triệu euro cho hai vị trí này.

MU có thể mua cả Mendy (bên trái) và Camavinga

Eduardo Camavinga là một trong những mục tiêu được MU quan tâm. Dù sở trường là tiền vệ trung tâm, tuyển thủ Pháp có thể đảm nhiệm tốt vai trò hậu vệ trái, điều khiến anh trở thành phương án đặc biệt hấp dẫn với đội chủ sân Old Trafford.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Real Madrid sẵn sàng lắng nghe những đề nghị dành cho Camavinga, khi cầu thủ này đang dần mất vị trí quan trọng trong đội hình và có nguy cơ không được ra sân thường xuyên.

Đáng chú ý, Real Madrid được cho là muốn đưa Ferland Mendy vào bất kỳ thỏa thuận nào với MU. Hậu vệ người Pháp đã bỏ lỡ nhiều trận đấu trong những mùa gần đây vì chấn thương và không có nhiều cơ hội thi đấu dưới thời HLV Jose Mourinho.

Nguồn tin kể trên cũng nói thêm, HLV Mourinho đã chấp thuận phương án để Camavinga và Mendy rời Real Madrid trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, ngay cả khi Real Madrid không kịp đem về các phương án thay thế.

INEOS được chào mời Sorloth và Jonathan David

Bên cạnh hàng tiền vệ và hậu vệ trái, MU cũng nhận được những lời đề nghị trên thị trường dành cho hàng công.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Graeme Bailey, Alexander Sorloth của Atletico Madrid đã được các bên trung gian giới thiệu tới INEOS, đồng chủ sở hữu của Manchester United. Tiền đạo người Na Uy được cho là sẵn sàng rời Atletico trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Sorloth cũng không xa lạ với bóng đá Anh khi từng khoác áo Crystal Palace. Khả năng trở lại Premier League vì thế là một phương án được chân sút này cân nhắc.

Một cái tên khác cũng được chào mời tới Old Trafford là Jonathan David. Tiền đạo người Canada hiện thuộc biên chế Juventus và được cho là đã được các bên trung gian giới thiệu với MU, đội bóng chuẩn bị tham dự Champions League mùa này dưới thời HLV Michael Carrick.

Sorloth được mời chào cho MU

MU từ bỏ Balde, ưu tiên phương án kinh nghiệm

Trong khi đó, Fabrizio Romano khẳng định Manchester United sẽ không theo đuổi Alejandro Balde của Barcelona do tổng chi phí của thương vụ quá cao.

Theo Romano, MU từng liên hệ với người đại diện Jorge Mendes để thảo luận về Balde, nhưng mức phí chuyển nhượng cùng yêu cầu về tiền lương vượt quá khả năng chi trả của đội bóng ở thời điểm hiện tại.

Thay vì một ngôi sao đắt giá, MU đang hướng đến một hậu vệ trái giàu kinh nghiệm, có thể tạo ra sự cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu thi đấu ở cấp độ quốc tế.

Chuyên gia chuyển nhượng Romano cho rằng những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng sẽ rất bận rộn với Manchester United và vị trí hậu vệ trái vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Một bản hợp đồng mới cho hành lang trái được kỳ vọng sẽ xuất hiện trước khi thị trường đóng cửa.