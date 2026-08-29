Cuộc chiến Atletico - Alvarez có “biến”: Man City nhập cuộc, tranh với Arsenal

Man City muốn tái hợp, Alvarez lập tức từ chối

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Manchester City đã bày tỏ mong muốn đưa Julian Alvarez trở lại sân Etihad, hai năm sau khi bán anh cho Atletico Madrid với mức phí 82 triệu bảng. Tuy nhiên, Cadena SER cho biết tiền đạo 26 tuổi đã “dứt khoát từ chối” khả năng tái hợp đội bóng cũ.

Man City muốn tái hợp Alvarez

Man City được cho là đã liên hệ với Atletico để thăm dò khả năng chuyển nhượng, nhưng trước khi đội bóng Anh kịp đưa ra đề nghị chính thức, Alvarez đã thông báo rõ rằng anh không muốn trở lại Manchester.

Quan điểm của tuyển thủ Argentina xuyên suốt mùa hè là tiếp tục thi đấu tại Tây Ban Nha. Alvarez cũng từng nhiều lần từ chối Arsenal, dù “Pháo thủ” xem anh là mục tiêu số một và là bản hợp đồng trong mơ cho hàng công.

Arsenal là lựa chọn duy nhất, nhưng Barcelona mới là điểm đến mong muốn

Alvarez hiện rơi vào thế giằng co căng thẳng với Atletico Madrid. Arsenal muốn có chân sút này, nhưng nguyện vọng lớn nhất của anh được cho là chuyển sang Barcelona.

Alvarez chưa biết đi đâu, về đâu

Đội bóng xứ Catalunya từng gửi đề nghị trị giá 100 triệu euro nhưng bị Atletico từ chối. Atletico tiếp tục khẳng định trong tuần này rằng khả năng bán Alvarez cho đối thủ cùng thành phố tại La Liga là “bằng 0”.

Trong khi đó, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng Alvarez ngày càng nhận thức rõ Arsenal có thể là lựa chọn duy nhất nếu anh muốn rời Atletico. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina vẫn kiên quyết ở lại Tây Ban Nha thay vì trở lại Anh.

Lý do Alvarez không muốn quay lại Premier League được cho là không hoàn toàn xuất phát từ bóng đá. Một số quy định liên quan đến thị thực tại Anh có thể khiến gia đình anh gặp khó khăn khi sang thăm, trong khi cuộc sống tại Tây Ban Nha không tạo ra trở ngại tương tự.

Barca chưa từ bỏ, Atletico tuyên chiến vì “danh dự”

Chủ tịch Barcelona - ông Joan Laporta mới đây công khai xác nhận đội bóng vẫn quan tâm đến Alvarez, đồng thời cho rằng việc cầu thủ này muốn gia nhập Barca là điều “ai cũng biết”.

Alvarez chỉ muốn đến Barca

Phát biểu đó lập tức khiến Atletico phản ứng mạnh mẽ. Đội bóng thành Madrid tuyên bố: “Khả năng bán Alvarez cho Barca là 0%. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề danh dự.

Một chiến dịch với đầy rẫy những lời nói dối và thông tin nửa vời đã được tạo ra. Những người duy nhất phải trả giá cho tất cả chuyện này là Atletico”.

Alvarez gia nhập Manchester City từ River Plate vào tháng 1/2022 với mức phí chỉ khoảng 14 triệu bảng. Anh nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola, góp công giúp Man City giành cú ăn ba ở mùa giải thứ hai tại Anh. Trong 103 lần ra sân cho đội chủ sân Etihad, tiền đạo người Argentina ghi được 36 bàn thắng.