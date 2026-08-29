MU - Man City cần làm gì để lật đổ Arsenal ở Ngoại hạng Anh?

Arsenal ngày càng hoàn thiện

Arsenal đang là ứng viên sáng giá cho khả năng bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh sau khi chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle, hậu vệ Ezri Konsa từ Aston Villa và cầu thủ chạy cánh Christos Tzolis của Club Brugge. “Pháo thủ” cũng đã mua đứt hậu vệ đa năng Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen.

Arsenal đang sở hữu đội hình có chiều sâu tốt nhất Ngoại hạng Anh

Arsenal vốn đã sở hữu đội hình đáng gờm và vẫn có thể bổ sung tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid trước thời hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Liệu những đối thủ cạnh tranh chức vô địch thực tế nhất của “Pháo thủ” có thể thực hiện đủ các thương vụ cần thiết và đưa ra những quyết định khó khăn trong những ngày tới để cạnh tranh sòng phẳng với đoàn quân của HLV Mikel Arteta ở mùa giải này?

Trong bối cảnh Arsenal đã tỏ ra mạnh hơn đáng kể so với phần còn lại, dưới đây là những gì các đội bóng bám đuổi cần làm để tự đưa mình vào vị thế có thể giành lại chức vô địch từ tay đội chủ sân Emirates.

Man City cần người chia lửa với Haaland

Dù đã chi hơn 280 triệu bảng cho các tân binh, Man City vẫn trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa hè tương đối tiết kiệm, khi họ thu về 235 triệu bảng từ việc bán James Trafford, Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez, Savinho, Omar Marmoush và Rodri, bên cạnh sự ra đi của hai cầu thủ tự do John Stones và Bernardo Silva.

Elliot Anderson và Ayyoub Bouaddi đã cập bến Etihad trong kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ, trong khi Man City vẫn đang nỗ lực hoàn tất thương vụ chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Man City vẫn còn hai vấn đề cần giải quyết.

Haaland là một trong những chân sút đáng tin cậy nhất, nhưng việc thiếu chiều sâu ở vị trí tiền đạo có thể khiến Manchester City phải trả giá

Đầu tiên là hoàn tất quá trình tái thiết hàng tiền vệ, và họ cần chiêu mộ Enzo Fernandez để hoàn thành mục tiêu này. Nhưng có lẽ thách thức lớn nhất của Man City lại là điều họ khó có khả năng giải quyết, tìm kiếm một phương án dự phòng đáng tin cậy cho Erling Haaland. Việc Marmoush rời Man City để gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn khiến các lựa chọn trên hàng công của Man City bị thu hẹp, trong khi HLV Enzo Maresca không có phương án thay thế rõ ràng nếu Haaland phải nghỉ thi đấu vì chấn thương hoặc treo giò

Mùa trước, chỉ Haaland và Antoine Semenyo ghi được từ 10 bàn trở lên cho Man City. Người xếp sau họ tại Premier League là Phil Foden với 7 bàn.

MU đối mặt vấn đề hậu vệ trái

Dù trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng, MU cho đến nay mới chỉ tập trung tăng cường hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng này, với tổng chi phí 150 triệu bảng dành cho Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos. “Quỷ đỏ” từng ưu tiên chiêu mộ một cầu thủ tấn công lệch trái trong mùa hè, nhưng sự trở lại bất ngờ của Marcus Rashford sau khi kết thúc mùa giải cho mượn tại Barcelona đã giải quyết vấn đề này, đồng thời giúp họ còn ngân sách để thực hiện thêm các thương vụ trước thời hạn chót.

Luke Shaw không thể chinh chiến trên mọi mặt trận mùa này

Tuy nhiên, những vấn đề tồn tại lâu dài ở hàng phòng ngự MU vẫn chưa được giải quyết. MU đã muốn chiêu mộ một hậu vệ trái mới trong nhiều năm, nhưng Luke Shaw vẫn là lựa chọn thuận chân trái duy nhất, bất chấp tiền sử chấn thương khiến anh thường xuyên không đảm bảo thể lực.

Ngôi sao người Anh đã mắc lỗi dẫn đến một trong các bàn thua ở thất bại trong ngày khai màn trước tân binh Hull City. Tuy nhiên, sự quan tâm dành cho Alejandro Balde của Barcelona vẫn chưa tiến triển đến mức MU đưa ra lời đề nghị chính thức cho cầu thủ 22 tuổi.

MU cũng đã theo dõi Lewis Hall của Newcastle, và thương vụ chiêu mộ cựu cầu thủ trẻ Chelsea vẫn có khả năng xảy ra, dù HLV Matthias Jaissle của Newcastle muốn giữ chân hậu vệ 21 tuổi. Tương tự, tại Old Trafford tồn tại nhận định rằng Arsenal có thể bán Myles Lewis Skelly để cân đối tài chính tại Emirates, dù Arteta đã loại trừ khả năng cầu thủ 19 tuổi ra đi.

Nhưng khi thời hạn chót đang đến gần, hậu vệ trái rõ ràng là vị trí ưu tiên của MU. Nếu Luke Shaw vẫn là lựa chọn duy nhất khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, đó sẽ được xem là một thất bại trong công tác tuyển mộ của “Quỷ đỏ”.

Chelsea chạy đua tương lai Enzo Fernandez

Vị trí rõ ràng nhất mà Chelsea cần tăng cường là thủ môn, và “The Blues” đã đạt thỏa thuận trị giá 7,5 triệu bảng với Aston Villa để chiêu mộ thủ môn số 1 của Argentina, Emiliano Martinez.

Chelsea đã chi 350 triệu bảng trong mùa hè này và chỉ thu về chưa đến 150 triệu bảng từ các thương vụ bán cầu thủ, vì vậy họ sẽ cần cân đối tài chính trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để thu về khoản phí lớn là cho phép Enzo Fernandez gia nhập Man City trong thương vụ có thể lên tới 120 triệu bảng. Nhưng nếu Chelsea bán Fernandez, họ sẽ cần tìm người thay thế, đồng thời điều này khiến HLV Xabi Alonso có quỹ thời gian rất hạn hẹp để hoàn tất việc bổ sung nhân sự.

Tương lai của Enzo Fernandez đang là chủ đề nóng tại Chelsea

Vì vậy, trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Chelsea phải đưa ra quyết định dứt khoát về Fernandez. Nếu trì hoãn đến cuối và để anh ra đi trong những giờ cuối cùng, tham vọng cạnh tranh chức vô địch của Chelsea có thể bị ảnh hưởng bởi việc họ không thể tìm được người thay thế.

Liverpool và bài toán Florian Wirtz

Sau khi được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Bradley Barcola của PSG, Liverpool có vẻ sắp khép lại quá trình dài tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, trong khi Barcola sẽ mang đến tốc độ và khả năng đe dọa khung thành bên cánh trái mà HLV Andoni Iraola mong muốn, sự xuất hiện được dự đoán của tuyển thủ Pháp chỉ càng làm trầm trọng thêm vấn đề mà tân thuyền trưởng Liverpool đang gặp phải với Florian Wirtz.

Tuyển thủ Đức, bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng từ Bayer Leverkusen vào mùa hè năm ngoái, chính là nguyên nhân của vấn đề lớn nhất mà Iraola phải giải quyết. Liverpool rất cần một tiền vệ phòng ngự giàu năng lượng, mạnh mẽ trong tranh chấp để bảo vệ hàng thủ, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa thể bổ sung vị trí quan trọng này.

Vì vậy, Iraola đã sử dụng cả Wirtz và Dominik Szoboszlai trong đội hình. Tuy nhiên, sự hiện diện của Wirtz ở vị trí “số 10” khiến Szoboszlai không thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ có khả năng ghi bàn mà anh phát huy tốt nhất, buộc tuyển thủ Hungary phải chơi thấp hơn ở vị trí không phù hợp với mình do thiếu tính kỷ luật phòng ngự cần thiết.

Nếu Iraola đưa Szoboszlai lên vị trí “số 10”, ông có thể giúp đội hình mạnh hơn bằng cách bố trí một tiền vệ thiên về phòng ngự bên cạnh Ryan Gravenberch. Alexis Mac Allister là lựa chọn duy nhất, nhưng mùa giải kém ấn tượng năm ngoái của anh đã làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng hoạt động với cường độ cao ở vị trí này. Tuy nhiên, nếu Szoboszlai chơi ở vị trí “số 10” và Barcola nhiều khả năng đảm nhiệm cánh trái, Wirtz sẽ không còn vị trí để thi đấu, khiến Liverpool và Iraola có nguy cơ phải để một bản hợp đồng đắt giá nhưng gây thất vọng ngồi ngoài.

Iraola đang đứng trước một quyết định lớn liên quan đến Wirtz, và cách ông giải quyết vấn đề này trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hướng đi của Liverpool trong phần còn lại của mùa giải.

Chiều sâu đội hình của Arsenal mùa này thực sự đáng nể