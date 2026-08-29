Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: "Lữ đoàn đỏ" quyết thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 29/8 | Anfield Liverpool 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Alisson Frimpong Jacquet Van Dijk Kerkez Szoboszlai Gravenberch Ngumoha Wirtz Gakpo Isak Điểm Sels Cunha Milenkovic Murillo Aina McAtee Sangare Netz Gibbs-White Ndoye Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Ngumoha, Wirtz, Gakpo, Isak Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Sangare, Netz, Gibbs-White, Ndoye, Jesus

Khởi đầu khó nhọc của Liverpool

Liverpool khởi đầu triều đại của HLV Andoni Iraola bằng trận hòa 2-2 trên sân của Newcastle. “Lữ đoàn đỏ” kịp gỡ hòa ở phút bù giờ cuối trận nhờ quả phạt đền được Dominik Szoboszlai thực hiện lạnh lùng. Màn trình diễn ở trận ra quân đã phơi bày rõ những vấn đề mà chiến lược gia người Tây Ban Nha cần giải quyết trong đội hình xuất phát.

Liverpool (áo đỏ) được đánh giá cao hơn Nottingham Forest

Dấu ấn của HLV Iraola

Ở khu vực giữa sân, bộ đôi Ryan Gravenberch và Szoboszlai hứng chịu nhiều chỉ trích vì thiếu khả năng phòng ngự, khi cả hai đều mắc lỗi dẫn đến các bàn thua của Newcastle. Trong những ngày qua, Liverpool được cho là đã tìm cách chiêu mộ tiền vệ Lamine Camara của Monaco.

Trong lần đầu tiên dẫn dắt Liverpool tại Premier League trên sân Anfield, Iraola sẽ hy vọng các học trò thể hiện màn trình diễn phòng ngự kỷ luật hơn. Lịch sử cũng đang đứng về phía ông, khi Liverpool đã thắng trận sân nhà mở màn mùa giải ở 12/13 mùa gần nhất.

Đội khách khó giành điểm

Trong khi đó, Nottingham Forest đã trải qua nhiều biến động trong những năm gần đây, và quá trình chuyển giao dưới thời tân HLV Oliver Glasner cũng khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Nottingham Forest mở màn Premier League 2026/27 bằng thất bại 0-1 trước Leeds United, trước khi tiếp tục nhận trận thua thứ hai trước đối thủ này chỉ ba ngày sau đó, với tỷ số 0-2 tại League Cup.

Với việc City Ground liên tục thay đổi HLV, Glasner trở thành nhà cầm quân thứ năm của Nottingham Forest trong chưa đầy 12 tháng, một thất bại thứ ba liên tiếp vào cuối tuần này có thể khiến tương lai của chiến lược gia người Áo bị đặt dấu hỏi, dù ông mới chỉ bắt đầu nhiệm kỳ.