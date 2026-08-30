Tennis đỉnh cao US Open: Djokovic săn Grand Slam 25, gặp thách thức đầu tiên

Novak Djokovic - Mariano Navone: Khoảng 6h, 31/8 (Vòng 1 đơn nam US Open)

US Open 2026 khởi tranh với tâm điểm không thể bỏ qua khi Novak Djokovic bước vào giải đấu với mục tiêu chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25. Đối thủ ở vòng một là Mariano Navone, tay vợt Argentina nổi bật với lối chơi bền bỉ và khả năng kéo đối thủ vào những màn giằng co kéo dài. Djokovic được đánh giá cao hơn, nhưng phong độ gần đây cho thấy anh có thể phải thi đấu với cường độ cao nếu Navone duy trì được sức ép.

Djokovic khởi động hành trình săn Grand Slam thứ 25

Navone là đối thủ không dễ chịu nhờ lối chơi bền bỉ, khả năng kéo dài rally và sở trường thi đấu trên mặt sân đất nện. Tuy nhiên, mặt sân cứng lại không phải nơi tay vợt Argentina phát huy tốt nhất. Djokovic có lợi thế rõ rệt về kinh nghiệm, chất lượng trả giao và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Điểm đáng chú ý là Djokovic hoàn toàn có thể gặp khó trong một vài thời điểm, đặc biệt nếu Navone kéo anh vào những loạt bóng dài. Dẫu vậy, ở một trận Grand Slam, bản lĩnh và kinh nghiệm của Djokovic vẫn là khác biệt lớn. Anh được kỳ vọng sẽ không cần một màn trình diễn hoàn hảo để vượt qua vòng đầu tiên.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng Navone 3-1.

Kecmanovic - Shapovalov: Khoảng 1h30, 31/8 (Vòng 1 đơn nam US Open)

Miomir Kecmanovic chạm trán Denis Shapovalov ở vòng một US Open 2026 trong cuộc đấu giữa hai tay vợt không còn xa lạ nhau. Shapovalov đang chiếm ưu thế tuyệt đối với 5 chiến thắng trong 5 lần đối đầu, trong đó có 4 trận thắng trên mặt sân cứng ngoài trời, điều đặc biệt đáng chú ý tại New York.

Shapovalov áp đảo Kecmanovic ở lịch sử đối đầu

Shapovalov cũng bước vào giải với vị trí hạng 47 thế giới, cao hơn Kecmanovic 17 bậc, đồng thời có thêm sự tự tin sau khi tiến vào chung kết Los Cabos gần đây. Ngược lại, phong độ của Kecmanovic thiếu ổn định và anh sẽ phải đối mặt với áp lực tâm lý không nhỏ từ thành tích đối đầu bất lợi.

Với lợi thế trên mặt sân, phong độ và đặc biệt là lịch sử đối đầu áp đảo, Shapovalov được đánh giá cao hơn để giành quyền đi tiếp.

Dự đoán kết quả: Shapovalov thắng Kecmanovic 3-1.

Lịch thi đấu US Open 2026 ngày 30/8