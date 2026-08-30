Barcelona quyết không nhượng bộ Arsenal trong cuộc đua giành Julian Alvarez

Đòn ngáng đường từ Barcelona và thái độ kiên quyết của Atletico Madrid

Hy vọng sở hữu tiền đạo Julián Álvarez của Arsenal vừa nhận thêm một gáo nước lạnh khi Barcelona công khai khẳng định họ sẽ không từ bỏ cuộc đua giành chữ ký của chân sút muốn ra đi này.

Mặc dù ban lãnh đạo Atletico Madrid tuyên bố chắc nịch rằng xác suất bán ngôi sao của mình cho đối thủ cạnh tranh tại La Liga là bằng không, qua đó mở ra cơ hội lớn cho HLV Mikel Arteta cùng Arsenal, phía Barca vẫn kiên trì bám đuổi.

Việc Álvarez vắng mặt trong buổi tập gần đây của Atletico vì lý do sức khỏe càng khiến cuộc đối đầu giữa các bên thêm căng thẳng.

Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona thẳng thắn phát biểu: "Sự thật là chúng tôi rất quan tâm đến cầu thủ này và mong muốn đề nghị của mình được chấp thuận.

Chúng tôi nói điều này với sự tôn trọng dành cho Atletico Madrid và muốn họ hiểu rằng, nếu họ sẵn sàng bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, chúng tôi rất muốn mua cầu thủ theo đúng mức giá đã gửi."

Áp lực thời gian của Arsenal và phương án chuẩn bị nhân sự

Về phía Arsenal, dù rất khao khát có được sự phục vụ của tiền đạo người Argentina, đội bóng bắc London đang dần cạn kiệt thời gian trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Pháo thủ hiện ở rất gần thỏa thuận bán Gabriel Martinelli cho Al Hilal với mức phí trên 50 triệu bảng, bao gồm 15% điều khoản hưởng lợi khi bán lại. Bên cạnh đó, họ cũng đang tìm cách thanh lý Gabriel Jesus và Fábio Vieira.

Dù vậy, ban lãnh đạo Arsenal vẫn giữ góc nhìn thực tế: ngay cả khi hoàn tất các thương vụ bán người mà không thể mang về bản hợp đồng mới nào, họ vẫn tin tưởng đội hình hiện tại đủ chiều sâu và sức mạnh để cạnh tranh, bất kể thương vụ Julián Álvarez có thành công hay không.