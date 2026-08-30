Thảm họa chuyển nhượng ở Liverpool: Mua thừa, trụ cột xin đi, sếp lớn cũng đào tẩu

Chỗ thừa, chỗ thiếu

Liverpool đang có một trong những kỳ chuyển nhượng tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Fenway Sports Group. Kể từ khi được tập đoàn của Mỹ này tiếp quản hồi đầu thập niên 2010, họ đã có một số giai đoạn khá thành công trong tuyển quân và cũng có những mùa giải không mấy hiệu quả, nhưng mùa hè 2026 là một sự hỗn loạn.

Liverpool 2 vòng đầu đều hòa trong thế bị dẫn trước

Liverpool kết thúc mùa 2025/26 với đội hình đã được đầu tư mạnh mẽ khoảng 400 triệu bảng, nhưng những Isak, Wirtz, Frimpong, Kerkez, Mamardashvili chơi không mấy ấn tượng và Ekitike đá hay thì lại chấn thương nặng. Bước sang mùa hè năm nay, họ chia tay Salah, Konate & Robertson trong khi Conor Bradley đã bị đau rất nặng từ giữa mùa trước và chưa biết khi nào trở lại, cộng thêm hàng tiền vệ có dấu hiệu mất phong độ.

Trước tình hình đó, nhu cầu mua cầu thủ của Liverpool là bổ sung 1 trung vệ, 1 hậu vệ biên cho mỗi cánh, 1 tiền đạo cánh phải và nếu cần thêm cả 1 tiền vệ phòng ngự. Trung vệ thì họ đã mua Jeremy Jacquet, hậu vệ trái thì họ đưa Kostas Tsimikas trở lại, nhưng vấn đề đến ở 2 vị trí còn lại.

Liverpool hoàn toàn không đưa về một cầu thủ nào thực sự đá cánh phải như Salah, họ dốc tiền mua Bradley Barcola và vụ này gần xong, cũng như đưa về Victor Munoz từ Osasuna, nhưng cả hai cầu thủ này đều đá thiên về cánh trái dù Munoz có thể chơi cánh phải được. Bỗng dưng Liverpool có thể có một lúc 4 tiền đạo trái gồm Munoz, Barcola, Cody Gakpo và Rio Ngumoha.

Barcola rất đắt nhưng lại ở vị trí Liverpool đang không thiếu người

Trong khi đó, không một tiền vệ phòng ngự nào được chiêu mộ và thậm chí cũng không 1 tiền vệ trung tâm nào. Ryan Gravenberch sau mùa 2024/25 vô địch đã bị bắt bài còn Mac Allister mất phong độ đáng kể trước World Cup. Không có sự bổ sung nào nên HLV Andoni Iraola đang trông cậy vào sao trẻ Trey Nyoni, người có kỹ năng nhưng cơ thể chưa phát triển và vẫn gặp khó khăn khi tranh chấp với các đối thủ to con hơn.

Đến lúc đào tẩu

Mới đây lại có một diễn biến tồi tệ khác, khi Cody Gakpo được cho là đã nhận lời chuyển sang Man City và đã được Liverpool chấp thuận, hai đội đang đàm phán mức giá trước khi thị trường đóng cửa. Gakpo mùa trước chơi tệ nhưng mùa này 2 trận đầu đều đã ghi bàn & kiến tạo, và việc bán Gakpo đi, cho một CLB vốn là đối thủ của Liverpool những mùa qua, đã gây ngỡ ngàng cho các fan.

Điều kỳ khôi là Gakpo vừa quyết định ra đi ngay sau một trận đấu mà anh đá cánh phải, Gakpo chơi lệch sở trường nhưng đã kiến tạo cho Isak gỡ hòa 1-1 trước Nottingham Forest. Có lẽ việc Gakpo thấy Barcola đến và mình bị “dí” sang cánh phải nên đã quyết định ra đi, tức Liverpool vừa mới có một lựa chọn cho vị trí Salah để lại thì giờ lại mất đi lựa chọn đó.

Gakpo đá tốt 2 trận đầu mùa nhưng giờ đã quyết định rời Liverpool

Chưa hết, Liverpool hè này đã săn đón Ibrahim Mbaye của PSG để thay Salah, để rồi khi mua được Barcola thì Liverpool lại bị Aston Villa “giật” mất Mbaye, đau hơn nữa là với mức giá rẻ hơn so với giá Liverpool đề nghị PSG ban đầu. Sau khi hỏi mua Yakuba Minteh của Brighton không thành, lúc này Liverpool đang cuống cuồng hỏi mua Ismaila Sarr của Crystal Palace nhưng đề nghị đầu tiên đã bị từ chối.

Vì sao có sự hỗn loạn này? Nó đến ngay từ người phụ trách, giám đốc thể thao Richard Hughes. Chính Hughes đang tìm cách đào tẩu khỏi Anfield để sang làm việc ở Saudi Arabia với lời mời lương cao hơn, và Hughes cũng chính là người đưa về những Kerkez & Frimpong, 2 cầu thủ đang khiến các fan “than trời”.

Người lo chuyển nhượng của Liverpool, Richard Hughes, lại là một trong những người sắp chuồn khỏi CLB

Dù vậy ý định ra đi của Hughes đã được biết đến từ năm ngoái, vậy vì sao ban lãnh đạo Liverpool vẫn để một người thiếu trách nhiệm với công việc tại vị? Vì chính FSG cũng đang tính đường rút lui, việc gần đây họ bán cổ phần cho một nhóm đầu tư có tỷ phú Jeff Bezos (Amazon) mới chỉ là bước đầu để Liverpool sau này đổi sang chủ mới.