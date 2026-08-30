Trực tiếp bóng chuyền Trung Quốc - Thái Lan: Thời cơ lịch sử (Chung kết châu Á)

Đây sẽ là trận đấu lịch sử của bóng chuyền nữ Thái Lan. Sau khi tạo ra cú sốc đánh bại Nhật Bản 3-1 ở bán kết, họ chỉ còn chướng ngại Trung Quốc trước mắt và một thắng lợi sẽ đưa Thái Lan lần đầu tiên dự Olympic ở môn bóng chuyền nữ. Thái Lan đã 3 lần vô địch châu Á nhưng đấu trường Thế vận hội vẫn là giải đấu họ chưa từng được góp mặt.

Với ĐT Trung Quốc, họ đã dự Olympic đều đặn kể từ năm 1984 đến nay và đã đoạt 3 HCV, lần gần nhất là tại Rio de Janeiro năm 2016. Trung Quốc hoàn toàn được đánh giá mạnh hơn khi không những có bề dày thành tích, họ cũng đang được xếp hạng 6 thế giới và về hạng 4 tại FIVB Women's Volleyball Nations League diễn ra trong năm nay.

Sẽ chỉ có 1 tấm vé đi Olympic 2028 cho nhà vô địch của giải. Các đội vô địch, á quân và hạng 3 sẽ được trao vé dự World Cup 2027.

Trung Quốc với tư cách chủ nhà đã duy trì phong độ cao, sở hữu hệ thống tấn công đa dạng, phòng thủ chắc chắn và đã thắng Iran 3-0 ở bán kết. Thái Lan tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Nhật Bản 3-1 ở bán kết nhờ lối chơi quyết liệt, phòng thủ tốt và các pha phản công sắc bén.