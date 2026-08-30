Nàng Kim “vén váy” chi 5 triệu đồng cho 1 giờ học pickleball, Avan Ton quyết phá dớp về nhì

🌟 Kim “vén váy” chi hơn 5 triệu đồng cho 1 giờ học cùng HLV ngoại

Hot girl pickleball Kim “vén váy” khiến cộng đồng chú ý khi tiết lộ đã chi 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) cho một giờ tập luyện cùng HLV Michael Fahey, người từng đào tạo nhiều VĐV chuyên nghiệp của PPA.

Kim "vén váy" bỏ chi phí lớn cho một giờ học với HLV ngoại

Theo Kim, dù mức phí không nhỏ nhưng buổi tập mang lại hiệu quả rõ rệt. Cô nhận ra và khắc phục được một số điểm yếu trong lối chơi, qua đó có những cải thiện đáng kể về chuyên môn. Đã từng trải nghiệm hơn 15 HLV từ trong nước và nước ngoài, Kim cho biết mỗi HLV sẽ có cái hay riêng và cũng như cách thực hành khác nhau. Riêng HLV Michael, Kim cho biết cô thấy rất xứng đáng vì HLV dạy rất chi tiết và trau chuốt bộ kỹ thuật rất kĩ.

Thời gian tới, Kim dự kiến có lịch thi đấu khá dày. Người đẹp cho biết năm nay gần như không có kỳ nghỉ lễ 2/9 khi sẽ chuẩn bị và tham dự World Cup Pickleball diễn ra tại Đà Nẵng vào đầu tháng 9.

Người đẹp tích cực tập luyện cho những giải đấu quan trọng

Ngay sau đó, Kim sẽ trở lại TP.HCM để lên đường sang Malaysia, tham dự một giải đấu MLP theo thể thức đồng đội cùng các tay vợt chuyên nghiệp.

Trước đó, Kim “vén váy” từng có khoảng thời gian giảm cường độ tập luyện và thi đấu pickleball để tập trung cho một cuộc thi nhan sắc. Sau khi hoàn thành hành trình này, người đẹp đang tích cực trở lại sân đấu và dự kiến góp mặt tại nhiều giải pickleball trong thời gian tới.

Việc mạnh tay đầu tư cho các buổi tập chuyên sâu cùng HLV nước ngoài cho thấy Kim đang nghiêm túc nâng cao trình độ, thay vì chỉ xem pickleball như một hoạt động phong trào.

💥 Avan Ton quyết phá “dớp” về nhì

Bên cạnh Kim, Avan Ton cũng là gương mặt nữ nhận được sự quan tâm trong cộng đồng pickleball. Thời gian gần đây, người đẹp duy trì lịch tập luyện khá đều đặn, đồng thời tích cực tham gia các giải đấu để nâng cao kinh nghiệm và chuyên môn.

Avan Ton chưa có duyên với chức vô địch dù thi đấu ấn tượng ở nhiều giải

Avan Ton hài hước thừa nhận mình vẫn đang “dính dớp” khi thường xuyên giành giải Nhì hoặc giải Ba nhưng chưa thể bước lên vị trí cao nhất.

Dù chưa có chức vô địch, những lần đứng trên bục trao giải vẫn trở thành động lực để Avan Ton tiếp tục hoàn thiện bản thân. Người đẹp đặt mục tiêu cải thiện kỹ thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu để hướng tới danh hiệu pickleball đầu tiên.

Người đẹp mong phá dớp trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Avan Ton dự kiến tiếp tục tham dự các giải đấu và những trận giao lưu nhằm duy trì phong độ. Cô cũng có lịch thi đấu dày trong giai đoạn trước và sau lễ 2/9.

Để chuẩn bị tốt nhất, người đẹp cho biết vẫn duy trì việc chơi thể thao, tập luyện và chú trọng chế độ ăn uống nhằm đảm bảo thể lực.