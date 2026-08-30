Mỹ nhân quần vợt làm người mẫu ảnh nóng, gặp rắc rối vì để lộ "vòng 1"

Từng là tay vợt trẻ nổi bật của quần vợt Mỹ, Ashley Harkleroad sau khi giải nghệ đã chuyển sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Ở tuổi 40, cô tiếp tục thu hút sự chú ý với những hình ảnh cá nhân, nhưng cũng gặp rắc rối liên quan đến tiêu chuẩn cộng đồng trên mạng xã hội.

Harkleroad chuyển hướng sang sáng tạo nội dung sau khi giải nghệ

Gặp rắc rối vì hình ảnh cá nhân

Ashley từng gây chú ý vào năm 2008 khi trở thành nữ vận động viên quần vợt chuyên nghiệp đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí "người lớn". Sau khi chia tay quần vợt, cô chuyển hướng sang sáng tạo nội dung và xây dựng hình ảnh cá nhân trên các nền tảng trực tuyến.

Gần đây, cựu tay vợt Mỹ chia sẻ loạt hình ảnh sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Tuy nhiên, một số nội dung được cho là có nguy cơ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội.

Để tránh bài đăng bị hệ thống tự động hạn chế hoặc gỡ bỏ, cựu tay vợt chủ động chỉnh sửa, làm mờ hoặc che một số khu vực nhạy cảm trước khi đăng tải.

Ly hôn sau 16 năm chung sống

Không chỉ có những thay đổi trong công việc, cuộc sống riêng của Harkleroad cũng trải qua bước ngoặt lớn. Tháng 4 vừa qua, cô và Chuck Adams, cựu tay vợt kiêm huấn luyện viên, hoàn tất thủ tục ly hôn sau 16 năm chung sống.

Harkleroad cho biết cô dành phần lớn thời gian từ năm 19 tuổi sống phụ thuộc vào những người đàn ông trong gia đình, trước hết là cha và sau đó là chồng cũ, người từng đồng thời giữ vai trò huấn luyện viên.

Ở tuổi 40, cựu tay vợt Mỹ cho rằng đây là thời điểm để cô chủ động quyết định cuộc sống và tìm kiếm sự độc lập.

Từng đứng số 39 thế giới

Trước khi chuyển sang lĩnh vực sáng tạo nội dung, Harkleroad từng có sự nghiệp quần vợt đáng chú ý. Năm 2003, khi mới 18 tuổi, cô vươn lên vị trí thứ 39 trên bảng xếp hạng WTA, thành tích cao nhất trong sự nghiệp.

Harkleroad giải nghệ vào năm 2012. Sau đó, cô tiếp tục gắn bó với quần vợt khi làm bình luận viên cho Tennis Channel trong 9 năm, trước khi tập trung vào hoạt động xây dựng hình ảnh cá nhân và kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến.

Từ một tài năng trẻ của quần vợt Mỹ, Harkleroad đã trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống và công việc. Hiện cô chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội, bên cạnh việc duy trì mối liên hệ với quần vợt.