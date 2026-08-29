Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Quả penalty tranh cãi, người hùng cũ lên tiếng (Ngoại hạng Anh)

HLV Andoni Iraola quyết định thay Ryan Gravenberch, người 2 lần mất bóng dẫn tới 2 bàn thua trước Newcastle, bằng Alexis Mac Allister trên hàng tiền vệ Liverpool. Ông cũng trao suất đá chính cho Victor Munoz, người hùng kiếm penalty ở phút bù giờ tại St. James Park, và việc Gakpo vẫn đá chính cho thấy Gakpo sẽ không đi đâu cả dù có tin đồn Man City lẫn Tottenham tiếp cận cầu thủ này.

Ndoye mở tỷ số cho Nottingham Forest

Nottingham đã thắng tới 3 lần trước Liverpool ở Premier League từ khi thăng hạng và HLV Oliver Glasner cũng đã có kinh nghiệm hạ "The Reds" hồi ở Crystal Palace. Liverpool cầm bóng nhiều đầu trận nhưng ít cơ hội trong khi Nottingham tỏ ra rất sắc sảo với nhiều pha bóng hướng về Ndoye, người ở phút 24 đã có cú đặt lòng chéo góc hạ Alisson mở tỷ số.

Liverpool khá bế tắc và khi có cơ hội họ cũng vô duyên. Wirtz sút tung lưới đội khách ở phút 32 nhưng Frimpong đã việt vị, và 7 phút sau ngôi sao người Đức cao có 1m76 đã tung cú đánh đầu hiểm hóc nhưng vẫn bị Matz Sels đẩy vọt xà ngang. Munoz ở phút 45 là người bỏ lỡ tiếp theo với một cú đặt lòng vọt xà trong tư thế thoải mái.

Liverpool rất may khi nhờ có Alisson lẫn xà ngang để thoát thua trước một cơ hội của Igor Jesus phút 45+3. Hàng công của họ vẫn tỏ ra khá vô hại khi sang đầu hiệp 2, nhưng ở phút 60 Gakpo đã có pha thoát khỏi 2 cầu thủ đội khách một lúc và căng ngang như đặt cho Isak đệm cận thành san bằng 1-1.

HLV Iraola quyết định thay 3 người ở tầm phút 66, nhưng sau 5 lần bóng ra biên trọng tài vẫn chưa cho dừng để thay. Phút 69, tân binh Liam Delap ném biên nhanh và Neco Williams đã câu được pha phạm lỗi của Alisson để mang về penalty cho Nottingham. Phía Liverpool điên tiết, không những họ thay người mãi không được mà Delap còn ném biên sai luật, nhưng mọi lời nói đều vô ích với tổ trọng tài bất tài này: Gibbs-White đánh lừa Alisson trên chấm 11m để Nottingham lại vượt lên.

Lần này không phải kiếm penalty nữa, Munoz trực tiếp ghi bàn cho Liverpool gỡ hòa 2-2

Nhưng tới phút 82, Wirtz có đường chuyền đưa Munoz thoát xuống và tân binh của Liverpool sút chạm chân Murillo đập xà đi vào lưới, trận thứ 2 liên tiếp Munoz có dấu giày trong một bàn gỡ hòa 2-2. Còn thời gian cho Liverpool tìm chiến thắng, nhưng ngoài một cú sút phạt chệch cột dọc của Szoboszlai, họ không có thêm cơ hội nào và nhận trận hòa 2-2 thứ 2 liên tiếp.

Tỷ số trận đấu: Liverpool 2-2 Nottingham Forest.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Nottingham Forest: Ndoye 24' (Gibbs-White), Gibbs-White 70'

- Liverpool: Isak 60' (Gakpo), Munoz 82' (Wirtz)

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Munoz, Wirtz, Gakpo; Isak.

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Murillo, Milenkovic; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Jesus, Ndoye.

Liverpool Nottingham Forest Sút khung thành 13(4) 12(3) Thời gian kiểm soát bóng 70% 30% Phạm lỗi 13 10 Thẻ vàng 4 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 0 Phạt góc 3 5 Cứu thua 1 2

Liverpool vs Nottingham Forest Điểm Alisson 6.1 Frimpong 6.2 Jacquet 8.2 Van Dijk 7.1 Kerkez 6.5 Szoboszlai 7.2 Mac Allister 7.3 Munoz 7.4 Wirtz 6.4 Gakpo 7.3 Isak 7.2 Điểm 7.1Sels 8.9Williams 6.4Milenkovic 6.4Murillo 7.2Aina 6.6McAtee 7.1Schlager 6.7Jair Cunha 7.6Gibbs-White 7.8Ndoye 6.4Igor Jesus Thay người Tsimikas 6.9 Gravenberch 6.6 Ngumoha 6.5 Araujo 7.0 Nyoni 6.7 Thay người 6.4Delap 6.7Luca Netz Hudson-Odoi Dominguez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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