Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Quả penalty tranh cãi, người hùng cũ lên tiếng (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Coventry City vs Hull City 29/08/26 - Trực tiếp
Logo Coventry City - COV Coventry City
0
Logo Hull City - HUL Hull City
0
Bournemouth vs Everton 29/08/26 - Trực tiếp
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
0
Logo Everton - EVE Everton
0
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Quả penalty tranh cãi, người hùng cũ lên tiếng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Nottingham Forest Liverpool

(Vòng 2 Ngoại hạng Anh) Thêm một trận đấu "tàu lượn cảm xúc" dành cho Liverpool với điểm nhấn là quả penalty gây bực mình lẫn bàn thắng của tân binh Munoz.

   

HLV Andoni Iraola quyết định thay Ryan Gravenberch, người 2 lần mất bóng dẫn tới 2 bàn thua trước Newcastle, bằng Alexis Mac Allister trên hàng tiền vệ Liverpool. Ông cũng trao suất đá chính cho Victor Munoz, người hùng kiếm penalty ở phút bù giờ tại St. James Park, và việc Gakpo vẫn đá chính cho thấy Gakpo sẽ không đi đâu cả dù có tin đồn Man City lẫn Tottenham tiếp cận cầu thủ này.

Ndoye mở tỷ số cho Nottingham Forest

Ndoye mở tỷ số cho Nottingham Forest

Nottingham đã thắng tới 3 lần trước Liverpool ở Premier League từ khi thăng hạng và HLV Oliver Glasner cũng đã có kinh nghiệm hạ "The Reds" hồi ở Crystal Palace. Liverpool cầm bóng nhiều đầu trận nhưng ít cơ hội trong khi Nottingham tỏ ra rất sắc sảo với nhiều pha bóng hướng về Ndoye, người ở phút 24 đã có cú đặt lòng chéo góc hạ Alisson mở tỷ số.

Liverpool khá bế tắc và khi có cơ hội họ cũng vô duyên. Wirtz sút tung lưới đội khách ở phút 32 nhưng Frimpong đã việt vị, và 7 phút sau ngôi sao người Đức cao có 1m76 đã tung cú đánh đầu hiểm hóc nhưng vẫn bị Matz Sels đẩy vọt xà ngang. Munoz ở phút 45 là người bỏ lỡ tiếp theo với một cú đặt lòng vọt xà trong tư thế thoải mái.

Liverpool rất may khi nhờ có Alisson lẫn xà ngang để thoát thua trước một cơ hội của Igor Jesus phút 45+3. Hàng công của họ vẫn tỏ ra khá vô hại khi sang đầu hiệp 2, nhưng ở phút 60 Gakpo đã có pha thoát khỏi 2 cầu thủ đội khách một lúc và căng ngang như đặt cho Isak đệm cận thành san bằng 1-1.

HLV Iraola quyết định thay 3 người ở tầm phút 66, nhưng sau 5 lần bóng ra biên trọng tài vẫn chưa cho dừng để thay. Phút 69, tân binh Liam Delap ném biên nhanh và Neco Williams đã câu được pha phạm lỗi của Alisson để mang về penalty cho Nottingham. Phía Liverpool điên tiết, không những họ thay người mãi không được mà Delap còn ném biên sai luật, nhưng mọi lời nói đều vô ích với tổ trọng tài bất tài này: Gibbs-White đánh lừa Alisson trên chấm 11m để Nottingham lại vượt lên.

Lần này không phải kiếm penalty nữa, Munoz trực tiếp ghi bàn cho Liverpool gỡ hòa 2-2

Lần này không phải kiếm penalty nữa, Munoz trực tiếp ghi bàn cho Liverpool gỡ hòa 2-2

Nhưng tới phút 82, Wirtz có đường chuyền đưa Munoz thoát xuống và tân binh của Liverpool sút chạm chân Murillo đập xà đi vào lưới, trận thứ 2 liên tiếp Munoz có dấu giày trong một bàn gỡ hòa 2-2. Còn thời gian cho Liverpool tìm chiến thắng, nhưng ngoài một cú sút phạt chệch cột dọc của Szoboszlai, họ không có thêm cơ hội nào và nhận trận hòa 2-2 thứ 2 liên tiếp.

Tỷ số trận đấu: Liverpool 2-2 Nottingham Forest.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Nottingham Forest: Ndoye 24' (Gibbs-White), Gibbs-White 70'

- Liverpool: Isak 60' (Gakpo), Munoz 82' (Wirtz)

Đội hình xuất phát: 

Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Munoz, Wirtz, Gakpo; Isak. 

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Murillo, Milenkovic; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Jesus, Ndoye. 

Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Quả penalty tranh cãi, người hùng cũ lên tiếng (Ngoại hạng Anh) - 3 Liverpool Nottingham Forest Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Quả penalty tranh cãi, người hùng cũ lên tiếng (Ngoại hạng Anh) - 4

Sút khung thành
13(4)
12(3)
Thời gian kiểm soát bóng
70%
30%
Phạm lỗi
13
10
Thẻ vàng
4
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
0
Phạt góc
3
5
Cứu thua
1
2
Liverpool Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Quả penalty tranh cãi, người hùng cũ lên tiếng (Ngoại hạng Anh) - 5 vs Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Quả penalty tranh cãi, người hùng cũ lên tiếng (Ngoại hạng Anh) - 6 Nottingham Forest

Điểm

Alisson 6.1

Frimpong 6.2

Jacquet 8.2

Van Dijk 7.1

Kerkez 6.5

Szoboszlai 7.2

Mac Allister 7.3

Thẻ vàngGhi bàn Munoz 7.4

Thẻ vàngKiến tạo Wirtz 6.4

Kiến tạo Gakpo 7.3

Ghi bàn Isak 7.2

Điểm

7.1Sels

8.9Williams

6.4Milenkovic

6.4Murillo

7.2Aina Thẻ vàng

6.6McAtee

7.1Schlager

6.7Jair Cunha

7.6Gibbs-White Kiến tạoGhi bàn (penalty)

7.8Ndoye Ghi bàn

6.4Igor Jesus Thẻ vàng

Thay người

Tsimikas 6.9

Gravenberch 6.6

Ngumoha 6.5

Thẻ vàngAraujo 7.0

Nyoni 6.7

Thay người

6.4Delap

6.7Luca Netz

Hudson-Odoi

Dominguez

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

8

Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Szoboszlai sút phạt chệch cột dọc (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Szoboszlai sút phạt chệch cột dọc (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Szoboszlai suýt nữa đưa Liverpool vượt lên với cú sút phạt đi chệch cột dọc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 19:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN