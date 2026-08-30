Trực tiếp chuyển nhượng 30/8: Gakpo đồng ý tới Man City, MU nhắm hậu vệ trái mới
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Theo nhà báo David Ornstein, tiền đạo Cody Gakpo quyết định gia nhập Man City và các bên hiện đang làm việc để đi đến thỏa thuận cuối cùng.
Trước đó, cầu thủ 27 tuổi phải đưa ra lựa chọn giữa 3 khả năng: Ở lại Liverpool, chuyển đến Tottenham hoặc gia nhập Man City. Tuyển thủ Hà Lan cuối cùng lựa chọn Man City. Dự kiến, Man City chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 85 triệu bảng để chốt hạ thương vụ.
Theo nhà báo Pete O'Rourke của Football Insider, MU đã liên hệ để chiêu mộ hậu vệ trái Ian Maatsen (Aston Villa). Cầu thủ 24 tuổi được Transfermarkt định giá khoảng 26 triệu bảng và vẫn còn hợp đồng đến năm 2030, vì vậy Aston Villa không vội vàng bán anh. Cá nhân HLV Unai Emery cũng không muốn mất thêm trụ cột nào sau khi chia tay Morgan Rogers, Tielemans, Lucas Digne, Ezri Konsa, Ollie Watkins, Emiliano Martínez...
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Ajax đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Sofyan Amraba dưới dạng chuyển nhượng tự do. Hiện tại, mọi thủ tục liên quan tới Amraba đã hoàn tất và cựu sao MU có thể ký hợp đồng với CLB mới vào cuối tuần.
AC Milan đã đạt thỏa thuận miệng chiêu mộ tiền vệ cánh Omari Hutchinson của Nottingham Forest. Cá nhân Hutchinson sẽ sớm đến Milan để kiểm tra y tế, trước khi đặt bút kí hợp đồng với đại diện Serie A. Cầu thủ người Anh cũng là tân binh thứ 6 cập bến sân San Siro.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Juventus đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Pape Matar Sarr từ Tottenham. Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa đôi bên đang diễn ra, trong đó "Bà đầm già" sẽ mượn cầu thủ người Senegal đến hết mùa kèm điều khoản mua đứt. Bên cạnh Juventus, nhiều đội bóng Anh cùng Monaco, Besiktas cũng dành sự quan tâm cho Gotze.
Manchester United đang gấp rút hoàn thiện đội hình trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Đội chủ sân Old Trafford được cho là đang nhắm...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/08/2026 02:46 AM (GMT+7)