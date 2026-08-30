Trực tiếp chuyển nhượng 30/8: Gakpo đồng ý tới Man City, MU nhắm hậu vệ trái mới

Man City tiến thêm bước dài trong thương vụ Gakpo

Theo nhà báo David Ornstein, tiền đạo Cody Gakpo quyết định gia nhập Man City và các bên hiện đang làm việc để đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, cầu thủ 27 tuổi phải đưa ra lựa chọn giữa 3 khả năng: Ở lại Liverpool, chuyển đến Tottenham hoặc gia nhập Man City. Tuyển thủ Hà Lan cuối cùng lựa chọn Man City. Dự kiến, Man City chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 85 triệu bảng để chốt hạ thương vụ.