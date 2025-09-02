HLV Kim Sang Sik tiết lộ lý do loại SAO Việt kiều Thành Trung trước giải châu Á

* Đánh giá về các đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng C

HLV Kim Sang Sik: "Giải đấu trùng với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Tôi tin tất cả người dân Việt Nam đều tự hào trong ngày trọng đại này, đây là động lực cho các cầu thủ thi đấu lần ở các trận đấu sắp tới. U23 Việt Nam đã giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, điều này giúp các cầu thủ tự tin hơn ở vòng loại U23 châu Á 2026".

HLV Kim Sang Sik tham dự họp báo chiều ngày 2/9

* Về tình hình lực lượng của U23 Việt Nam

HLV Kim Sang Sik: "Các cầu thủ đang có trạng thái rất tốt, không có chấn thương nào đáng kể. Khuất Văn Khang căng cơ một chút nhưng có thể ra sân trong trận đấu ngày mai. Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã nghiên cứu video các đối thủ. U23 Singapore và U23 Bangladesh không có nhiều video chất lượng.

Trong khi U23 Yemen là đối thủ khó lường nhất. Chúng tôi hướng tới từng trận đấu, mỗi trận đều quan trọng như nhau và chúng tôi hướng tới chiến thắng từng trận một".

* U23 Việt Nam đá trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

HLV Kim Sang Sik: "Tôi gửi lời chúc mừng 80 năm ngày Quốc khánh tới toàn thể người dân Việt Nam. Các cầu thủ đều cảm thấy tự hào, đó là động lực để các cầu thủ bước vào trận đấu ngày mai, tôi tin các cầu thủ sẽ có quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng".

* Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung chấn thương?

HLV Kim Sang Sik: Cậu ấy không hẳn là không được chọn, mà lần này U23 Việt Nam chỉ được đăng ký 23 cầu thủ, nên tôi buộc phải gạch tên một người. Tôi đã suy nghĩ và loại Trần Thành Trung. Những ngày qua, chúng tôi đánh giá Thành Trung là cầu thủ chất lượng, có những kỹ năng cơ bản tốt, quyết tâm thi đấu.

Cậu ấy sẽ có một tương lai sáng. Như tôi đã nói, trong tương lai cậu ấy sẽ là sự bổ sung chất lượng. Tôi đã có một buổi họp nói về điều này, hy vọng Trần Thành Trung có thể tham dự các giải đấu trong tương lai.

Thầy Kim tiết lộ tình hình lực lượng U23 Việt Nam trước vòng loại U23 châu Á 2026.

* Về sự thể hiện của tiền vệ Viktor Lê

HLV Kim Sang Sik: "Đây là cầu thủ chất lượng tốt, tôi chưa sử dụng nhiều vì xét đến đối thủ là ai, chiến thuật từng trận đấu. Ban huấn luyện đang tìm cách để phát huy khả năng của cậu ấy tốt nhất, dựa trên tính toán từng trận chúng tôi sẽ có lựa chọn phù hợp.

Như các giải đấu trước tổ chức ở Phú Thọ, người hâm mộ đến sân rất đông với cờ đỏ sao vàng phủ khắp khán đài tạo động lực lớn cho đội tuyển. U23 Việt Nam, ĐT Việt Nam đều có kết quả tốt khi thi đấu ở đây. Hy vọng ở giải đấu này, khán giải cũng đến sân cổ vũ để U23 Việt Nam có kết quả tốt nhất".