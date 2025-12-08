Đoàn thể thao Campuchia sang Thái Lan giữa lúc căng thẳng, CĐV lo cho sự an toàn

Sáng 8/12/2025, đoàn thể thao Campuchia gồm các VĐV Taekwondo, Jiu-jitsu và bơi lội đã sang Thái Lan, chuẩn bị tham dự SEA Games 33, khai mạc ngày 9/12 tại Bangkok.

Đây là đoàn tiên phong, tiếp nối bởi nhiều môn khác như điền kinh, eSports, fencing, thể dục dụng cụ, kickboxing, cưỡi ngựa, triathlon và teqball, tổng cộng hơn 130 người, bao gồm cả HLV và nhân viên hỗ trợ.

Dù thời điểm này có xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, các cơ quan thể thao hai nước vẫn phối hợp đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Nhiều fan Campuchia bày tỏ lo lắng nhưng cũng cổ vũ tinh thần thể thao, họ bình luận dưới bài đăng của Olympic Campuchia.

“Chúc các VĐV an toàn và thành công, giữ gìn sức khỏe trong suốt giải đấu", một fan viết.

“Hãy thi đấu vì đất nước, nhưng luôn đảm bảo an toàn, đoàn kết với nhau”, người tiếp theo dặn dò.

“Dù có khó khăn, tinh thần SEA Games vẫn quan trọng, hy vọng các em sẽ mang niềm vui về cho quê hương”, một fan khác bày tỏ.