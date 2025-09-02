Đối thủ của U-23 Việt Nam là U- 23 Singapore vừa yếu vừa “chấp tuổi”

Vòng loại U-23 châu Á bảng A bắt đầu lăn bóng chiều ngày 3-9 tại Việt Trì, Phú Thọ. U-23 Việt Nam cùng ba vị khách U-23 Yemen, U-23 Singapore và U-23 Bangladesh tranh ngôi nhất bảng C.

U-23 Yemen đã có mặt tại Việt Nam chiều 31-8. Yemen được xem là đối thủ tranh ngôi đầu bảng C với Việt Nam, cũng là tấm vé trực tiếp đi VCK Asian Cup 2026 tại Saudi Arabia.

Trong khi đó, U-23 Singapore đã yếu lại “chấp tuổi”. Tuổi đời của đội bóng trẻ đến từ đảo quốc Singapore chỉ trên dưới 20, trong đó có 3 cầu thủ 17 tuổi.

Hồi giải vô địch U-23 Đông Nam Á tại Indonesia mà thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ ngôi vô địch thành công thì U-23 Singapore không tham dự vì lực lượng quá yếu. SEA Games 33 cuối năm nay tại Thái Lan, Singapore cũng bỏ cuộc bóng đá nam.

Với thành phần gồm những cầu thủ tuổi đôi mươi lại thêm 3 cầu thủ tuổi 17, đây được xem là đội U-23 Singapore trẻ nhất trong nhiều năm qua.

Ba cầu thủ tuổi 17 của U-23 Singapore gồm Harith Danish, Luth Harith và Rae Peh.

HLV Firdaus Kassim hy vọng vào ba cầu thủ trẻ đang chơi bóng tại Bồ Đào Nha gồm Jonan Tan, Muhammad Asis và Khairin Nadim hiện nay đang khoác áo CLB Vizela.

HLV Kassim nói: “Đội có tính đồng đều rất cao, chuẩn bị chu đáo, thầy trò cùng làm việc nghiêm túc thời gian dài qua. Mục tiêu của đội là thắng từng trận một tại Việt Trì”.

U-23 Singapore chính là đối thủ thứ 2 của U-23 Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 6-9, sau lượt trận đầu ngày 3-9, U-23 Việt Nam gặp Bangladesh.

Bóng đá Singapore những năm qua trượt dốc dài, đội tuyển nữ của họ cũng không tham dự AFF Cup vừa qua diễn ra ở Hải Phòng và Phú Thọ. Đội U-23 Singapore thì bỏ giải U-23 Đông Nam Á và bỏ SEA Games 33, nay chỉ tham dự vòng loại U-23 châu Á với thành phần tuổi đời 20.

Trong khi đó ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đợt tập trung FIFA đầu tháng 9 này, tuyển Singapore đá giao hữu với tuyển Malaysia tại sân Bukit Jalil.