Đánh bại chủ nhà Indonesia, Việt Nam giành huy chương đồng giải Đông Nam Á

Sau 90 phút giằng co với tỷ số hòa 1-1, các cô gái trẻ đến từ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vững vàng ở loạt sút luân lưu cân não, giành chiến thắng 7-6 để mang về chiếc huy chương đồng đầy xứng đáng ở giải Đông Nam Á.

Trước khi bước vào trận đấu này, HLV người Nhật Bản Akira Okiyama đã thúc đẩy tinh thần quyết tâm của toàn đội. Ông cho rằng những trận đấu trước, đặc biệt là thất bại 1-3 ở bán kết trước U-16 nữ Thái Lan, đã giúp các cầu thủ trẻ học hỏi được nhiều bài học quý giá cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Chính vì vậy, cuộc so tài với Indonesia là thời cơ cho U-16 Việt Nam thể hiện sự trưởng thành, khả năng thích nghi trước sức ép sân khách và hơn hết là khát khao giành huy chương ở giải đấu Đông Nam Á.

Bước vào trận đấu, chiến lược gia Okiyama tiếp tục gây bất ngờ khi thay đổi một vài vị trí then chốt. Nguyễn Thị Linh Chi thường đá tiền đạo, được kéo về chơi như một tiền vệ để hỗ trợ tuyến giữa. Theo VFF, sự linh hoạt này giúp Việt Nam có thêm phương án triển khai bóng. Bên cánh trái, sự kết hợp của Linh Chi, hậu vệ Ngô Hải Yến và trung vệ Trương Thị Thảo Nguyên tạo thành hành lang phòng ngự - tấn công khá hiệu quả. Trên hàng công, Trịnh Yến Nhi lần đầu được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu, gánh vác nhiệm vụ dẫn dắt các đợt tấn công.

Các cô gái trẻ Việt Nam giành huy chương đồng ở giải U-16 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Không mất nhiều thời gian để U-16 nữ Việt Nam tạo ra dấu ấn. Ngay phút thứ 3, từ một tình huống dâng cao bất ngờ, hậu vệ Ngọc Ánh tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo đỏ. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin, đồng thời cũng khiến chủ nhà Indonesia quyết tâm đẩy cao đội hình.

Lợi thế về nền tảng thể lực cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà đã giúp đội bóng trẻ Indonesia gỡ hòa 1-1 ở phút 15 nhờ công Nafeeza. Khoảng thời gian còn lại của hiệp một, hai đội chơi giằng co, liên tục tạo ra những pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân.

Sang hiệp hai, nhận thấy sự bế tắc trong khâu dứt điểm, HLV Okiyama đã tung thêm nhiều cầu thủ tấn công như Minh Ánh, Hà Yến Nhi, Hồng Thái và Ngọc Anh vào sân. Những điều chỉnh này giúp U-16 Việt Nam gia tăng sức ép, song hàng thủ Indonesia thi đấu kỷ luật, hóa giải hầu hết các tình huống nguy hiểm. Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ khiến trận đấu phải kéo dài đến loạt sút luân lưu.

Sau hạng 3 giải Đông Nam Á, tuyển nữ U-16 Việt Nam tập huấn ở Đức vào tháng 9 để chuẩn bị cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: VFF.

Trên chấm 11m, bản lĩnh và sự điềm tĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam được phát huy tối đa. Lần lượt từng cầu thủ bước lên với tinh thần thép, và dẫu có những giây phút căng thẳng khi hai đội bám đuổi sít sao, cuối cùng U-16 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 7-6.

Chiếc huy chương đồng tại giải U-16 nữ Đông Nam Á 2025 là phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Okiyama, là nguồn động viên tinh thần to lớn cho bóng đá nữ trẻ Việt Nam. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, đội U-16 nữ Việt Nam giành huy chương ở đấu trường khu vực, sau các kỳ giải vào năm 2018 và 2023.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ trở về Việt Nam vào ngày 30-8, ngay trước dịp lễ Quốc khánh 2-9. Các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi vài ngày trước khi bước vào chuyến tập huấn quan trọng tại Đức vào tháng 9. Đây là bước chuẩn bị cần thiết cho vòng loại U-17 nữ châu Á 2026, dự kiến diễn ra tại Bình Dương vào tháng 10. Chuyến đi này sẽ giúp các cầu thủ trẻ nâng cao kỹ năng, cọ xát với môi trường bóng đá tiên tiến, rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh để sẵn sàng chinh phục những mục tiêu xa hơn Đông Nam Á.