Đánh bại chủ nhà Indonesia, Việt Nam giành huy chương đồng giải Đông Nam Á

Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Đánh bại chủ nhà Indonesia, Việt Nam giành huy chương đồng giải Đông Nam Á

(PLO)- Chiều 29-8 trên sân vận động Manahan (Indonesia), đội tuyển U-16 nữ Việt Nam đã khép lại giải 16 nữ Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng nghẹt thở trước đội chủ nhà Indonesia trong trận tranh hạng ba.

Sau 90 phút giằng co với tỷ số hòa 1-1, các cô gái trẻ đến từ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vững vàng ở loạt sút luân lưu cân não, giành chiến thắng 7-6 để mang về chiếc huy chương đồng đầy xứng đáng ở giải Đông Nam Á.

Trước khi bước vào trận đấu này, HLV người Nhật Bản Akira Okiyama đã thúc đẩy tinh thần quyết tâm của toàn đội. Ông cho rằng những trận đấu trước, đặc biệt là thất bại 1-3 ở bán kết trước U-16 nữ Thái Lan, đã giúp các cầu thủ trẻ học hỏi được nhiều bài học quý giá cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Chính vì vậy, cuộc so tài với Indonesia là thời cơ cho U-16 Việt Nam thể hiện sự trưởng thành, khả năng thích nghi trước sức ép sân khách và hơn hết là khát khao giành huy chương ở giải đấu Đông Nam Á.

Bước vào trận đấu, chiến lược gia Okiyama tiếp tục gây bất ngờ khi thay đổi một vài vị trí then chốt. Nguyễn Thị Linh Chi thường đá tiền đạo, được kéo về chơi như một tiền vệ để hỗ trợ tuyến giữa. Theo VFF, sự linh hoạt này giúp Việt Nam có thêm phương án triển khai bóng. Bên cánh trái, sự kết hợp của Linh Chi, hậu vệ Ngô Hải Yến và trung vệ Trương Thị Thảo Nguyên tạo thành hành lang phòng ngự - tấn công khá hiệu quả. Trên hàng công, Trịnh Yến Nhi lần đầu được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu, gánh vác nhiệm vụ dẫn dắt các đợt tấn công.

Các cô gái trẻ Việt Nam giành huy chương đồng ở giải U-16 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Các cô gái trẻ Việt Nam giành huy chương đồng ở giải U-16 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Không mất nhiều thời gian để U-16 nữ Việt Nam tạo ra dấu ấn. Ngay phút thứ 3, từ một tình huống dâng cao bất ngờ, hậu vệ Ngọc Ánh tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo đỏ. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin, đồng thời cũng khiến chủ nhà Indonesia quyết tâm đẩy cao đội hình.

Lợi thế về nền tảng thể lực cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà đã giúp đội bóng trẻ Indonesia gỡ hòa 1-1 ở phút 15 nhờ công Nafeeza. Khoảng thời gian còn lại của hiệp một, hai đội chơi giằng co, liên tục tạo ra những pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân.

Sang hiệp hai, nhận thấy sự bế tắc trong khâu dứt điểm, HLV Okiyama đã tung thêm nhiều cầu thủ tấn công như Minh Ánh, Hà Yến Nhi, Hồng Thái và Ngọc Anh vào sân. Những điều chỉnh này giúp U-16 Việt Nam gia tăng sức ép, song hàng thủ Indonesia thi đấu kỷ luật, hóa giải hầu hết các tình huống nguy hiểm. Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ khiến trận đấu phải kéo dài đến loạt sút luân lưu.

Sau hạng 3 giải Đông Nam Á, tuyển nữ U-16 Việt Nam tập huấn ở Đức vào tháng 9 để chuẩn bị cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: VFF.

Sau hạng 3 giải Đông Nam Á, tuyển nữ U-16 Việt Nam tập huấn ở Đức vào tháng 9 để chuẩn bị cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: VFF.

Trên chấm 11m, bản lĩnh và sự điềm tĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam được phát huy tối đa. Lần lượt từng cầu thủ bước lên với tinh thần thép, và dẫu có những giây phút căng thẳng khi hai đội bám đuổi sít sao, cuối cùng U-16 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 7-6.

Chiếc huy chương đồng tại giải U-16 nữ Đông Nam Á 2025 là phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Okiyama, là nguồn động viên tinh thần to lớn cho bóng đá nữ trẻ Việt Nam. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, đội U-16 nữ Việt Nam giành huy chương ở đấu trường khu vực, sau các kỳ giải vào năm 2018 và 2023.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ trở về Việt Nam vào ngày 30-8, ngay trước dịp lễ Quốc khánh 2-9. Các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi vài ngày trước khi bước vào chuyến tập huấn quan trọng tại Đức vào tháng 9. Đây là bước chuẩn bị cần thiết cho vòng loại U-17 nữ châu Á 2026, dự kiến diễn ra tại Bình Dương vào tháng 10. Chuyến đi này sẽ giúp các cầu thủ trẻ nâng cao kỹ năng, cọ xát với môi trường bóng đá tiên tiến, rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh để sẵn sàng chinh phục những mục tiêu xa hơn Đông Nam Á.

Theo NGỌC ANH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 18:39 PM (GMT+7)
