Truyền thông quê nhà gọi HLV Kim Sang-sik là 'phù thủy bóng chết'

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik U23 Việt Nam

TPO - Một lần nữa những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik lại mang về kết quả tối đa cho U23 Việt Nam. Sau trận thắng Kyrgyzstan, tờ Chosun đã ví von ông là một “phù thủy bóng chết”, người thường xuyên mang tới sự sống cho các pha tấn công của U23 Việt Nam.

Ấn phẩm hàng đầu thể thao xứ kim chi viết: “Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan trong trận đấu thứ hai bảng A Giải U23 châu Á 2026. Với chiến thắng này, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng với 2 trận thắng.

Truyền thông quê nhà gọi HLV Kim Sang-sik là &#39;phù thủy bóng chết&#39; - 1

Trong trận, U23 Việt Nam thể hiện sức mạnh trong các tình huống cố định trước U23 Kyrgyzstan. Cả 2 bàn thắng của họ đều xuất phát từ những tình huống cố định. Việt Nam vươn lên dẫn trước ở phút thứ 19 với quả phạt đền của Văn Khang. Lê Phát đã kiếm được quả phạt đền khi cài đối thủ vào tình huống phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Bàn thắng này cho thấy khả năng định vị xuất sắc và phản xạ nhanh nhạy của các cầu thủ Việt Nam. Ngược lại, các cầu thủ Kyrgyzstan phản ứng chậm chạp với những pha bóng hai và phải nhận quả phạt đền do một tình huống xử lý thiếu cẩn trọng.

Truyền thông quê nhà gọi HLV Kim Sang-sik là &#39;phù thủy bóng chết&#39; - 2

Sau khi bị gỡ hòa, Việt Nam thường xuyên mang tới nỗi lo cho đối thủ bằng những pha dàn xếp tấn công ấn tượng. Và phút 87, họ đã có pha ấn định chiến thắng. Bàn thắng này cũng đến từ một tình huống cố định.

Lê Văn Thuận đã đánh đầu đưa bóng đậm chân hậu vệ Christian Brauzmann và đi vào lưới. Phép thuật từ những pha bóng chết của “phù thủy” Kim Sang-sik lại bùng nổ! Thêm hai bàn thắng từ những pha cố định đưa Việt Nam tiến rất gần cánh cửa đi tiếp”.

Trong khi đó sau hàng loạt chiến thắng cùng bóng đá Việt Nam, tờ News đã đưa HLV Kim Sang-sik lên ngang hàng tiền bối Park Hang-seo. Ấn phẩm Hàn Quốc viết: “Kim Sang-sik, người tiếp quản vị trí HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024 đã sánh ngang với Park Hang-seo. Sau chiến thắng ấn tượng trước Philippines trong trận ra mắt hồi tháng 6, ông Kim đã giành chiến thắng liên tiếp ở 3 giải đấu gồm U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và ASEAN Cup 2024. Tại U23 châu Á 2026, họ cũng đang rộng đường tiến vào tứ kết sau khi đánh bại Jordan và Kyrgyzstan”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 Việt Nam lu mờ đàn em triệu đô của Ronaldo, thầy Kim lấn lướt huyền thoại Italia (Clip 1 phút)
U23 Việt Nam lu mờ đàn em triệu đô của Ronaldo, thầy Kim lấn lướt huyền thoại Italia (Clip 1 phút)

HLV Kim Sang Sik và U23 Việt Nam đang ghi dấu ấn mạnh mẽ sau 2 lượt trận vòng bảng U23 châu Á.

Bấm xem >>

-10/01/2026 15:33 PM (GMT+7)
