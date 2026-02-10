Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU manh nha cơ hội đua vô địch Ngoại hạng Anh, hủy luôn tour Trung Đông

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick được cho là đã từ bỏ ý định sang Trung Đông thi đấu một trận giao hữu giữa mùa giải, dù có thể thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

   

Kế hoạch kiếm tiền bị hủy bỏ

Theo The Times, MU từng lên phương án tổ chức một trận giao hữu tại Trung Đông, có thể mang về nguồn thu hàng triệu bảng. Trước đó, HLV Ruben Amorim từng khẳng định đội bóng “buộc phải làm điều đó”.

MU từng có kế hoạch sang Saudi Arabia du đấu

MU từng có kế hoạch sang Saudi Arabia du đấu

Ông lý giải rằng việc không giành quyền tham dự các cúp châu Âu khiến CLB đối mặt áp lực tài chính, buộc phải tìm kiếm những nguồn thu bổ sung. Amorim từng chia sẻ: “Chúng tôi phải làm. Khi lỡ cơ hội dự cúp châu Âu, chúng tôi còn nhiều việc phải giải quyết. CLB có người hâm mộ, có ngân sách, và cần bù đắp cho nhiều khoản. Vì thế, chúng tôi phải thực hiện. Chúng tôi muốn đến với người hâm mộ trên toàn thế giới. Nếu cần làm, bạn phải tìm cách sắp xếp”.

Tuy nhiên, dưới thời Carrick, quan điểm dường như đã thay đổi.

Carrick thận trọng, ưu tiên chuyên môn

HLV tạm quyền Michael Carrick và ban lãnh đạo MU được cho là đã giảm hứng thú với trận giao hữu mang tính thương mại này. Dù khả năng nối lại đàm phán sau loạt trận quốc tế vẫn còn, tuần này từng được xem là thời điểm lý tưởng để tổ chức trận đấu biểu diễn, khi đội bóng có quãng nghỉ 13 ngày giữa hai trận gặp West Ham và Everton do đã bị loại khỏi FA Cup.

HLV Carrick không muốn đội bóng của ông phải di chuyển quá xa

HLV Carrick không muốn đội bóng của ông phải di chuyển quá xa

Liên đoàn Bóng đá Kuwait từng tuyên bố họ được đề nghị sắp xếp một trận giao hữu cho MU, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Chủ tịch Ahmad Al Yousef cho biết: “Tôi không thể tổ chức sự kiện cho Manchester United trong vòng 17 hoặc 18 ngày”.

Ngoài ra, Carrick cũng có phương án đưa đội bóng đi tập huấn ở nơi có khí hậu ấm áp, song ông đã từ chối. Thay vào đó, chiến lược gia 44 tuổi nhiều khả năng sẽ cho các cầu thủ nghỉ bốn ngày nhằm tái tạo năng lượng.

Tập trung cải thiện phong độ

Quyết định của Carrick diễn ra trong bối cảnh MU đang có chuỗi phong độ ấn tượng. Đội chủ sân Old Trafford đã thắng bốn trận liên tiếp tại Premier League và vươn lên vị trí thứ tư, hơn Chelsea một điểm và kém đội đầu bảng Arsenal 12 điểm. Lúc này "Quỷ đỏ" đang manh nha cơ hội đua vô địch, dù rất mong manh. Nhưng việc đội chủ sân Old Trafford hủy tour du đấu Trung Đông cho thấy họ coi trọng cơ hội này như thế nào.

MU xuất sắc đánh bại Arsenal ngay tại Emirates

MU xuất sắc đánh bại Arsenal ngay tại Emirates

Carrick tin rằng quãng thời gian không phải thi đấu ở châu Âu và bị loại khỏi FA Cup giúp đội bóng có thêm thời gian rèn luyện, qua đó cải thiện sự chắc chắn nơi hàng thủ. MU đã giữ sạch lưới hai trong bốn trận gần nhất.

Ông chia sẻ: “Thật đáng hài lòng. Sẽ dễ thắng hơn khi bạn không phải ghi quá nhiều bàn mỗi tuần. Chúng tôi là đội có thể tạo ra cơ hội và ghi bàn, nên điều quan trọng là tìm được sự cân bằng”.

Carrick thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện: “Chúng tôi đã tập trung cải thiện khả năng phòng ngự tập thể khi không có bóng. Nhưng trong ba, bốn tuần, bạn không thể sửa mọi thứ và ngay lập tức trở nên hoàn hảo”.

HLV trẻ tuổi người Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần chiến thắng: “Bạn phải tận hưởng cảm giác đó. Đó là lý do chúng ta thi đấu. Phải biết kiểm soát cảm xúc khi ở trên đỉnh cao và tận hưởng niềm vui chiến thắng”.

Vào lúc 3h15 ngày 11/2 (giờ Hà Nội), MU sẽ hành quân đến sân của West Ham. Trận này, MU sẽ không có sự phục vụ của Matthijs De Ligt, Mason Mount và Patrick Dorgu. Carrick cho biết Mount có thể trở lại ở trận gặp Everton, trong khi De Ligt vẫn cần thêm thời gian hồi phục.

Việc hủy chuyến đi sang Saudi Arabia cho thấy MU đang đặt ưu tiên vào yếu tố chuyên môn và sự ổn định dài hạn, thay vì chạy theo lợi ích tài chính ngắn hạn giữa mùa giải.

Theo Tiến Sơn

10/02/2026 12:14 PM (GMT+7)
