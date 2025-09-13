Haaland “gửi chiến thư” cho MU, De Ligt sẽ liều mình tắc bóng?

🎯 Những con số đỉnh cao của Haaland

Erling Haaland chắc chắn là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất trong loạt trận FIFA Days vừa qua. Trên sân Ullevaal tối 9/9, tiền đạo 25 tuổi tỏa sáng rực rỡ, đóng góp 5 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, giúp tuyển Na Uy giành chiến thắng “hủy diệt” với tỷ số 11-1 trước Moldova ở bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Đây rõ ràng màn trình diễn thăng hoa tột đỉnh hiếm thấy trong sự nghiệp Haaland, đặc biệt khi anh vẫn thi đấu xuất sắc dù vừa trải qua chấn thương rách môi, phải khâu ba mũi.

Haaland tỏa sáng ở đợt tập trung ĐTQG

Chiến thắng này đánh dấu lần thứ 48 Haaland ghi bàn sau 45 trận cho Na Uy, chính thức vượt qua kỷ lục tồn tại 87 năm để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển. Anh cũng là cầu thủ châu Âu đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận vòng loại World Cup kể từ Hans Krankl năm 1977. Trong 8 trận gần nhất, Haaland đã ghi tổng cộng 14 bàn, thể hiện phong độ ổn định và hiệu quả vượt trội trên tuyển.

Ngoài những bàn thắng cá nhân, Haaland còn trực tiếp kiến tạo cho Felix Horn Myhre mở tỷ số và Thelo Aasgaard ấn định chiến thắng, cho thấy khả năng ảnh hưởng toàn diện tới lối chơi ở tuyển Na Uy.

Màn trình diễn này còn trở thành bước chạy đà hoàn hảo cho trận derby Manchester cuối tuần này, trận chiến Haaland được kỳ vọng trở thành điểm sáng số 1 của Man City. Sau 2 thất bại liên tiếp tại Premier League, “The Citizens” cần một thắng lợi để xoa dịu bầu không khí ảm đạm, và phong độ đỉnh cao của Haaland trên tuyển chắc chắn đem lại tín hiệu tích cực cho HLV Guardiola và người hâm mộ.

⚽ Nhưng sẽ không dễ cho chiến binh Viking

Haaland có thể bước vào trận derby Manchester cuối tuần này với sự tự tin sau màn trình diễn khó quên tại Ullevaal, nơi anh lập cú poker 4 bàn chân phải, 1 bàn đánh đầu cùng 2 kiến tạo giúp tuyển Na Uy giành chiến thắng tưng bừng. Chuỗi ghi bàn “hủy diệt” này càng củng cố niềm tin rằng tiền đạo Man City đang ở đỉnh cao phong độ, sẵn sàng làm điểm tựa số một cho “The Citizens” trong trận đấu quan trọng này, đặc biệt khi CLB liên tiếp nếm mùi thua đau tại Premier League.

Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, Matthijs de Ligt đang chờ sẵn để biến trận derby trở thành một thử thách không hề đơn giản cho chân sút sinh năm 2000. Trung vệ 26 tuổi hiện là một trong những nhân tố thi đấu ổn định nhất Man United từ đầu mùa.

Trong trận mở màn Premier League 2025/26 với Arsenal, De Ligt đá trung tâm hàng thủ 3 người, phong tỏa xuất sắc Viktor Gyokeres, cầu thủ có lối chơi và sức mạnh tương đồng Haaland. Với 6 lần can thiệp kịp thời, chặn 2 cú sút, giành chiến thắng trong 8 pha tranh chấp, trong đó 5 lần là không chiến, De Ligt đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88% và 100% thành công trong các quả tạt cùng 5 đường chuyền dài chính xác.

🌟 Màn đối đầu cực kỳ thú vị

Chứng kiến ngày thăng hoa của hậu bối De Ligt, cựu trung vệ Phil Jones đã nhận xét: “Trung vệ người Hà Lan đã chơi cho những câu lạc bộ lớn, bên cạnh đồng đội siêu hạng. Kinh nghiệm của De Ligt ở hàng thủ là vô giá”. Trong khi Wes Brown bổ sung: “Tôi thích cách chơi của cậu ấy. Không bao giờ bỏ cuộc, sẵn sàng lao mình vào những pha tắc bóng quyết liệt”.

De Ligt đang khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy hứa hẹn

Tiếp đến, ở trận hòa 1-1 Fulham thuộc vòng 2, De Ligt tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh ở hàng phòng ngự MU. Theo thống kê từ Sofascore, trung vệ người Hà Lan có 6 đến lần phá bóng , 2 tình huống chặn cú sút từ đối phương, 2 lần cắt đường chuyền, thực hiện 1 pha tắc bóng và có đến 6/10 pha thắng tranh chấp tay đôi.

Chưa dừng lại, cựu sao Bayern Munich còn cải thiện đáng kể khả năng chơi chân, đóng góp vào lối chơi chung với chạm bóng 54 lần, chuyền chính xác 37/39 (tỷ lệ thành công đạt mức 95%), đặc biệt có đến 3/4 đường chuyền dài chính xác. 90 phút toàn diện trên giúp De Ligt được Sofascore bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 8.4 điểm đánh giá.

Không chỉ De Ligt được coi là rào cản ngăn Haaland tỏa sáng trong trận cầu tới mà chuỗi trận tịt ngòi của chính cựu sao Borussia Dortmund trước “Qủy đỏ” cũng khiến người hâm mộ Man City phải lưu tâm.

Trong 3 trận gần nhất đối đầu Man United, Haaland đều thất bại trong việc xé lưới đại kình địch. Trận derby sắp tới hứa hẹn sẽ là màn đối đầu thú vị giữa chân sút đang thăng hoa của Man City và trung vệ ổn định, kiên định của Man United, nơi mỗi bước di chuyển và pha xử lý của De Ligt có thể trở thành thách thức lớn với Haaland.

🏆 Haaland mất hàng loạt sự hỗ trợ

Trước thềm màn thư hùng lịch sử của thành phố Manchester, khó khăn đang chồng chất lên Haaland cùng các đồng đội. “The Citizens” đứng trước nguy cơ ra sân với một đội hình chắp vá khi danh sách chấn thương đã lên tới 10 ca, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hàng thủ lẫn hàng công.

Các thông số trước derby Manchester

Tiền đạo Omar Marmoush dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận vòng loại World Cup 2026 của Ai Cập, phải rời sân chỉ sau 9 phút thi đấu và hiện xuất hiện trong trạng thái phải cần nạng và nẹp hỗ trợ di chuyển. Rayan Cherki rách cơ đùi và phải nghỉ ít nhất 2 tháng, trong khi Kalvin Phillips và Mateo Kovacic vẫn chưa bình phục sau ca phẫu thuật gót chân.

Hàng thủ Man “xanh” cũng mất nhiều quân bài quan trọng, bao gồm Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov và John Stones, trong đó Stones vừa phải rời đội tuyển Anh vì đau cơ. Ngoài ra, Phil Foden và Savinho chưa chắc kịp trở lại sau khi bỏ lỡ trận thua Brighton, còn Rico Lewis và Nico O’Reilly không tham gia tập trung U21 Anh, tình trạng sức khỏe hiện chưa rõ.

Khó khăn về lực lượng sẽ trở thành bài toán hóc búa cho HLV Pep Guardiola, đặc biệt, việc thiếu vắng trụ cột như Cherki, ngôi sao sáng tạo bậc nhất sân Etihad mùa này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tận dụng sức mạnh của Haaland.

Hàng loạt ca chấn thương đáng báo động với Man City

Trong khi đó, Man United dù cũng chịu tổn thất với 4 cầu thủ bỏ ngỏ khả năng ra sân, tình hình mới nhất cho thấy HLV Ruben Amorim khả năng cao vẫn có thể sử dụng Diogo Dalot, Mason Mount, còn Lisandro Martinez chưa kịp bình phục. Sự tương phản về lực lượng rõ rệt này mang đến lợi thế tâm lý cho “Quỷ đỏ”, đặc biệt khi họ vừa giành chiến thắng ở lần gần nhất hành quân đến sân Etihad.

Man United đang thừa khát khao để nhuộm đỏ thành Manchester một lần nữa, “Quỷ đỏ” đang mơ tạo nên chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Premier League và cải thiện vị thế trong cuộc đua marathon mùa giải 2025/26.