MU thoát hiểm trước Bournemouth: 13 tháng, 59 trận & vết nứt tư tưởng của Amorim

Công làm, thủ phá hết

Nếu trong khung thành của MU không phải là Senne Lammens mà là Andre Onana hay Altay Bayindir, có lẽ MU đã thua Bournemouth. Cứ trung bình 3 cú dứt điểm của Bournemouth lại mang về 1 bàn thắng tại Old Trafford, và thậm chí Bournemouth có thể đã không thủng đến 4 bàn nếu thủ môn của phía họ (Petrovic) không để lọt 2 bàn thua khá ngớ ngẩn.

Bournemouth trung bình cứ sút 3 lần là lại ghi 1 bàn vào lưới MU, dù dứt điểm kém gấp đôi MU

Hàng thủ MU khá dở, điều này nhiều fan MU đã biết khi theo dõi đội nhà thời gian gần đây. Vấn đề chỉ là HLV trưởng của họ đã làm gì để cải thiện điều đó, nhưng có vẻ câu trả lời là không gì cả: 3 trung vệ vẫn để hở 2 khe giữa một cách thường xuyên, 2 hậu vệ đá cánh hay bỏ quên người kèm di chuyển từ tuyến sau vào, và cặp tiền vệ trung tâm không ít lần để cho đối thủ đánh vỗ mặt.

Bournemouth thậm chí còn không phải một đội chơi kiểm soát tốt mùa này, họ chủ yếu lên bóng nhanh và dùng nhiều bóng dài hoặc tranh bóng 2 chứ không phải một đội chơi kiểm soát có bài bản. Các hậu vệ Bournemouth mất bóng rất nhiều trong hiệp 1 khi bị các tiền đạo MU pressing, nếu gặp một đối thủ nào khác thì Bournemouth đã bị kết liễu nhanh chóng.

MU vào trận vẫn với sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc của Amorim và về mặt tấn công, MU rõ ràng đá rất mượt. Jamie Carragher trên sóng Sky Sports thậm chí đã xem đây là hình ảnh tấn công tốt nhất của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, rằng 25-30 phút đầu trận của MU đầy những tình huống đoạt lại bóng sớm, tấn công nhanh, các cầu thủ liên tục chạy chỗ và xử lý với ý đồ rõ ràng.

Lung lay nguyên tắc

Nhưng khi Bournemouth ngược dòng ở đầu hiệp 2, Amorim đã không còn giữ được sự kiên định với cách xếp đặt của mình. Giây phút Kobbie Mainoo vào thay Casemiro đã khiến khán giả chú ý tới đội hình MU: Lần đầu tiên Amorim đẩy MU sang đá 4 hậu vệ, ban đầu là 4-4-2 và sau đó thậm chí đẩy lên thành 4-2-4 khi tung thêm Benjamin Sesko. Sau 13 tháng và 59 trận đấu, Amorim đã buộc phải thay đổi.

Amorim đổi sơ đồ giữa hiệp 2 sau khi chứng kiến Bournemouth đánh thẳng vào trung lộ MU và ghi 2 bàn để dẫn ngược 3-2

Sự yếu kém của hàng thủ MU có thể được xem là do sự non kinh nghiệm của những Leny Yoro hay Ayden Heaven, có điều những điểm yếu này sẽ được khỏa lấp nếu tuyến giữa của MU bao gồm những tiền vệ tương thích với hệ thống của Amorim. Điều đó đang không có ở MU, Amorim cùng lắm chỉ có Casemiro và tiền vệ người Brazil thường đá chỉ được 60 phút là ra nghỉ.

Trong 4 bàn của Bournemouth thì có 3 bàn đến từ việc họ đánh thẳng vào trung lộ MU, kể cả khi Casemiro vẫn còn ở trên sân. Sơ đồ của Amorim đề cao việc bắt người trong phòng ngự của 2 tiền vệ trung tâm, nhưng ông huấn luyện thế nào mà những Tavernier hay Jimenez có thể kéo bóng xộc vào giữa mà không ai chắn đường?

Casemiro (trái) sẽ bị treo giò vòng tới, bên cạnh anh là một Mainoo mờ nhạt khi được thay vào ở hiệp 2 trước Bournemouth

Sự thay đổi giữa chừng ở hiệp 2 nói rằng Amorim hiểu mình không thể bám víu lấy nguyên tắc trong lúc điều kiện nhân sự không phù hợp. Vòng tới Casemiro còn bị treo giò và MU sẽ phải đấu Aston Villa với Mainoo, Ugarte hay ai đó đá cặp Fernandes, mà chỉ nhìn phong độ gần đây của 2 cầu thủ này là đủ để bi quan. Aston Villa thừa sức chọc thủng trung lộ của mọi đội ở Premier League chỉ nhờ riêng khả năng kéo bóng của Morgan Rogers.

Cộng thêm việc Diallo và Mbeumo sau trận này sẽ lên đường về đá tuyển ở giải châu Phi, sự thay đổi trở thành điều bắt buộc cho Amorim ở MU. "Quỷ Đỏ" đã đá tấn công rất sáng sủa từ đầu mùa giải (30 bàn, chỉ kém 38 bàn của Man City), nhưng 26 bàn thua (cao nhất top 12) nói rằng tư tưởng của Amorim đã lộ diện những vết nứt.