MU rượt đuổi 8 bàn điên rồ với Bournemouth, đội trưởng Fernandes nổi giận

"Quỷ đỏ" ba lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu Premier League rạng sáng thứ Ba, thậm chí còn ở thế 4-3 ở những phút cuối, nhưng rốt cuộc vẫn đánh rơi chiến thắng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội trưởng Fernandes trút cơn thịnh nộ của mình.

🚨 MU phòng ngự hớ hênh, trả giá đắt

MU mở tỷ số sớm nhờ cú dứt điểm đẹp mắt của Amad Diallo. Tuy nhiên, Antoine Semenyo nhanh chóng gỡ hòa cho Bournemouth và may mắn thoát thẻ đỏ dù từng bị cho là bóp cổ Diogo Dalot sau pha va chạm.

Fernandes nổi giận với đồng đội sau trận đấu

Casemiro giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn ngay trước giờ nghỉ, nhưng Bournemouth lại chọc thủng lưới MU chỉ trong phút đầu hiệp hai. Đội khách sau đó vượt lên nhờ cú đá phạt của James Tavernier – tình huống mà thủ môn Senne Lammens có thể đã xử lý tốt hơn.

Kịch tính chưa dừng lại. Fernandes ghi bàn từ chấm đá phạt đầy tinh tế, rồi chỉ hai phút sau Matheus Cunha lập công, khiến khán giả tại sân Old Trafford như muốn bùng nổ. Thế nhưng niềm vui ấy “chưa kịp ấm chỗ” thì Eli Junior Kroupi ghi bàn sau đó 5 phút, ấn định tỷ số 4-4 và đẩy cơn giận của Fernandes lên đỉnh điểm.

⚠️ Hệ thống của Amorim vẫn lộ vết nứt

Khi trận đấu kết thúc, Fernandes bị nhiều đồng đội vây quanh ở vòng tròn giữa sân, còn anh thì liên tục vung tay, thể hiện sự tức tối kéo dài vài phút. Đó lại là một màn trình diễn thiếu nhất quán của MU dưới thời Amorim: ghi tới 4 bàn dù chỉ tạo ra 2 cơ hội rõ rệt, nhưng tung ra tới 25 cú sút.

Nếu muốn cạnh tranh suất dự Champions League, "Quỷ đỏ" cần tìm được sự ổn định trong năm 2026 – điều mà Amorim vẫn chưa làm được kể từ khi lên nắm quyền mùa trước.

🔮 Tiếp theo cho Man Utd là gì?

Thử thách chưa dừng lại với nửa đỏ thành Manchester khi họ phải làm khách trên sân Aston Villa đang thăng hoa vào cuối tuần tới. Trước đó, Amorim sẽ có một tuần làm việc cùng các học trò – quãng thời gian mà ông khẳng định là “rất cần thiết”.

Chùm ảnh phản ứng của Bruno Fernandes