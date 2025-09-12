Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Họp báo MU đấu Man City: Amorim chốt thủ môn bắt chính, khen Pep giỏi nhất NHA

Sự kiện: Man City - MU, derby Manchester rực lửa Manchester United Ruben Amorim

(Họp báo trước trận Man City - MU) HLV Ruben Amorim hé lộ về nhân sự và chiến thuật của MU trước thềm derby Manchester (22h30, 14/9).

   

Diễn biến
Amorim xác nhận Cunha, Mount, Dalot vắng mặt

"Họ sẽ vắng mặt trong trận đấu này, tôi không biết sẽ mất bao lâu. Chúng tôi cần những chàng trai này để giúp đội bóng trở thành một tập thể có tính cạnh tranh. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn có những cầu thủ rất giỏi, những người rất háo hức được ra sân, vì vậy chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vào Chủ nhật".

Amorim nhận định về Man City

"Man City là đội bóng hàng đầu với HLV giỏi nhất Ngoại hạng Anh, thật khó tưởng tượng họ sẽ thi đấu như thế nào. MU đã chuẩn bị cho điều đó và chúng tôi tin tưởng vào tập thể của mình. Đây sẽ là trận đấu rất hay. Chúng tôi biết phải làm gì. Tất nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại (MU đang xếp trên Man City) không quan trọng".

Họp báo MU đấu Man City: Amorim chốt thủ môn bắt chính, khen Pep giỏi nhất NHA - 1

Amorim: MU đã mạnh hơn kể từ trận thắng Man City gần nhất (2-1, tháng 12/2024)

"Nếu bạn nhìn vào bất kỳ khía cạnh nào của dữ liệu, chúng tôi là đội bóng tốt hơn so với năm ngoái. Chúng tôi đã sẵn sàng và cần thể hiện điều đó ở trận đấu sắp tới".

Amorim khen thủ môn mới Senne Lammens

"Chúng tôi thực sự hài lòng về Lammens. Cậu ấy là thủ môn sở hữu nhiều tiềm năng. MU đang ở thời điểm mà các thủ môn cần phải thực sự mạnh mẽ, dày dạn kinh nghiệm. Tất nhiên, chúng tôi cũng phải nhìn vào hiện tại và tập trung cho tương lai. Cậu ấy sẽ sẵn sàng".

Amorim hé lộ lý do chiêu mộ Lammens

"Đôi khi, với tư cách là một câu lạc bộ, chúng tôi cố gắng xem xét các lựa chọn khác nhau. Chúng tôi cần một cái tên có thể mang lại những điều khác biệt ngay lập tức, nhưng cũng sở hữu tiềm năng lớn để trở thành thủ môn của đội bóng trong nhiều năm".

Amorim xác nhận Bayindir bắt chính

Khi được phóng viên hỏi liệu Altay Bayindir có bắt chính cho MU ở trận này, HLV Amorim trả lời ngắn gọn: "Vâng", đồng thời lí giải quyết định chưa vội để Lammens ra sân:

"Tôi cũng đã cân nhắc về việc lựa chọn thủ môn bắt chính như các vị trí khác, nhưng Altay sẽ tiếp tục. Đây là giải đấu hoàn toàn khác biệt, một một quốc gia hoàn toàn khác, cầu thủ phải trải qua chương trình tập luyện khác biệt cũng như thi đấu với một quả bóng khác biệt. Vì vậy, họ (Bayindir và Lammels sẽ chiến đấu cho suất bắt chính".

Họp báo MU đấu Man City: Amorim chốt thủ môn bắt chính, khen Pep giỏi nhất NHA - 2

Amorim nói về Onana

"Đôi khi tôi nghĩ về Onana. Cậu ấy từng có mùa giải rất xuất sắc ở Inter và trình độ hiện tại vẫn vậy. Nhưng đôi khi mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ở MU, áp lực rất lớn trong từng chi tiết, đôi khi bạn cần sự thay đổi. Tôi tin rằng Altay đã sẵn sàng để thi đấu.

Có thể Onana sẽ ở lại, nhưng với tư cách là một câu lạc bộ, chúng tôi hiểu rằng cần phải thay đổi. Đôi khi thật khó để chỉ ra lý do tại sao màn trình diễn, khoảnh khắc, và cả vận rủi trong một số khoảnh khắc lại ảnh hưởng đến cậu ấy. Chúng tôi đã nghĩ đến việc thay đổi thủ môn. Dù sao đi nữa, tôi xin chúc Onana mọi điều tốt đẹp nhất. Cậu ấy rất tuyệt vời trong việc hỗ trợ các đồng đội, nhưng đôi khi bạn cần phải thay đổi môi trường".

Amorim nói về Hugo Viana (Giám đốc bóng đá Man City, cộng sự thân thiết ở Sporting Lisbon)

"Chúng tôi có công việc khác nhau ở những câu lạc bộ khác nhau. Chúng tôi không nói về bóng đá, tôi là nửa đỏ, anh ấy là nửa xanh. Tất nhiên, chúng tôi là bạn thân, điều đó sẽ không thay đổi".

❓ Dấu hỏi lực lượng

Trong buổi họp  báo, HLV Amorim sẽ cung cấp thông tin về chấn thương của một số cầu thủ MU. Mason Mount và Matheus Cunha buộc phải rời sân vì chấn thương ở trận thắng Burnley 3-2 trước kỳ nghỉ quốc tế, trong khi Diogo Dalot cũng rút khỏi đội hình Bồ Đào Nha vì gặp vấn đề về cơ. 

Trên thực tế, tình hình của MU vẫn khá khẩm hơn Man City,  bởi số lượng cầu thủ vắng mặt của đội chủ sân Etihad ở derby có thể lên tới 11 người, có thể kể đến Omar Marmoush, Rico Lewis, Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Savinho, Phil Foden,...

HLV Amorim nín thở chờ các ngôi sao MU bình phục chấn thương

HLV Amorim nín thở chờ các ngôi sao MU bình phục chấn thương

⚠️ Sức ép dành cho MU

Cả 2 đội bóng thành Manchester đều khởi đầu mùa giải dưới sức và đang rất cần chiến thắng để tạo cú hích. MU hiện xếp thứ 9 Ngoại hạng Anh, hơn Man City 1 điểm và 4 bậc. Trước đó, “Quỷ đỏ” đã phải chịu cú sốc bị loại khỏi League Cup bởi Grimsby Town, đội hạng 4 Anh.

🔥Amorim là "khắc tinh" của Pep Guardiola và Man City

HLV Amorim đang hướng tới chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước Man City ngay tại Etihad. Mùa trước, cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon từng gây ấn tượng khi giúp “Quỷ đỏ” ngược dòng thắng 2-1 nhờ các bàn thắng muộn của Bruno Fernandes và Amad.

Theo dòng sự kiện: Man City - MU, derby Manchester rực lửa
