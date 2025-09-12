Họp báo MU đấu Man City: Amorim chốt thủ môn bắt chính, khen Pep giỏi nhất NHA

Amorim nói về Onana

"Đôi khi tôi nghĩ về Onana. Cậu ấy từng có mùa giải rất xuất sắc ở Inter và trình độ hiện tại vẫn vậy. Nhưng đôi khi mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ở MU, áp lực rất lớn trong từng chi tiết, đôi khi bạn cần sự thay đổi. Tôi tin rằng Altay đã sẵn sàng để thi đấu.

Có thể Onana sẽ ở lại, nhưng với tư cách là một câu lạc bộ, chúng tôi hiểu rằng cần phải thay đổi. Đôi khi thật khó để chỉ ra lý do tại sao màn trình diễn, khoảnh khắc, và cả vận rủi trong một số khoảnh khắc lại ảnh hưởng đến cậu ấy. Chúng tôi đã nghĩ đến việc thay đổi thủ môn. Dù sao đi nữa, tôi xin chúc Onana mọi điều tốt đẹp nhất. Cậu ấy rất tuyệt vời trong việc hỗ trợ các đồng đội, nhưng đôi khi bạn cần phải thay đổi môi trường".