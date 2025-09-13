Man City đấu MU: Rực lửa derby Manchester thứ 197, quá khứ ám ảnh "Quỷ đỏ"

⚽Chào đón derby Manchester lần thứ 197

Trong lịch sử bóng đá Anh, derby Manchester là 1 trong những cuộc đấu lâu đời nhất. MU và Man City đã gặp nhau tới 196 lần trong lịch sử, với lần đầu 2 đội chạm trán vào năm 1891, tức cách đây tới 134 năm.

Hiện Man City và MU đều gặp những khó khăn về mặt phong độ. Trong khi Man City mới giành 3 điểm sau 3 vòng đấu, thì MU chỉ khá khẩm hơn đôi chút với 4 điểm nắm trong tay. Nhưng không vì vậy mà derby Manchester lần thứ 197 sắp tới giảm bớt sức hút.

Cuộc đấu trí đáng được mong đợi giữa Pep Guardiola và Ruben Amorim

Anthony Taylor sẽ là trọng tài chính cho derby Manchester diễn ra vào cuối tuần này. Ông từng 4 lần cầm còi trong các trận đấu giữa Man City và MU. "Quỷ đỏ" tỏ ra may mắn hơn với vị "vua áo đen" này khi giành 3 chiến thắng trong các trận ông cầm còi, còn đội chủ sân Etihad chỉ thắng 1 trận.

🤜🤛MU áp đảo thành tích đối đầu

Trong 196 lần gặp Man City trước đây, MU chỉ thua 62 trận, còn lại là 80 chiến thắng và 54 trận hòa. Đây là con số mà HLV Amorim và các học trò có thể dựa vào để nghĩ tới kết quả như ý ngay tại thánh địa Etihad. Còn nhớ vào mùa giải trước, chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khuất phục đội bóng của Pep Guardiola ngay trên sân của đối thủ với tỷ số 2-1.

Về phần Man City, họ không ngại những thống kê của lịch sử. Đơn giản bởi MU không còn thống trị bóng đá Anh, trong khi Man City cũng chẳng phải tay mơ dễ bị "Quỷ đỏ" hành hạ như cách đây 2 thập kỷ.

Etihad luôn là nơi đi dễ khó về với nhiều đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Nhưng có vẻ MU không ngại sân đấu này dù rơi vào thời điểm khó khăn hay chơi thăng hoa. Cụ thể, 2 đội gặp nhau 10 lần ở Etihad trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh suốt 10 năm qua. Trong đó chiến thắng 5 lần gọi tên MU, con Man City chỉ thắng 4 trận và 1 lần đôi bên bất phân thắng bại.

5 trận gần nhất Man City đối đầu MU ở Ngoại hạng Anh Ngày thi đấu Kết quả thi đấu 14/1/2023 MU 2-1 Man City 29/10/2023 MU 0-3 Man City 3/3/2024 Man City 3-1 MU 15/12/2024 Man City 1-2 MU 6/4/2025 MU 0-0 Man City

📊Chi tiết những cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Man City và MU

MU 4-3 Man City, 20/9/2009, vòng 7 Ngoại hạng Anh 2009/10

Đây là 1 trong những trận đấu kịch tính nhất lịch sử các cuộc derby Manchester. Man City liên tục dẫn trước MU, nhưng bàn thắng quyết định của Owen vào thời gian bù giờ hiệp hai đã ấn định thắng lợi nghẹt thở 4-3 cho đoàn quân khi được được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Đáng chú ý, đó còn là bàn thắng đầu tiên mà Owen ghi được ở Old Trafford.

Chọc thủng lưới Man City khi chơi cho MU là 1 trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Owen trong sự nghiệp

MU 2-1 Man City, 12/2/2011, vòng 27 Ngoại hạng Anh 2010/11

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc chiến này phải kể tới cú đá "xe đạp chổng ngược" thành bàn khó tin của Rooney.

Rooney ghi 1 trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử các trận derby Manchester

Trên thực tế, trận đấu không quá đặc sắc. MU dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Nani ở phút 41, nhưng David Silva gỡ hòa may mắn từ pha bóng Edin Dzeko dứt điểm đưa bóng bật lưng Silva và bay thẳng vào lưới.

Hai đội sau đó chơi giằng co và trận đấu dường như sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, pha tạt bóng của Nani ở phút 78 đã được Rooney kết thúc ngoạn mục bằng cú đá kiểu "xe đạp chổng ngược". Hơn 75.000 khán giả tại Old Trafford, kể cả Sir Alex đã vỡ òa cảm xúc.

MU 1-6 Man City, 23/10/2011, vòng 9 Ngoại hạng Anh 2011/12

Khoảnh khắc Balotelli ghi bàn và khoe dòng chữ “Why always me?” trên áo đã trở thành biểu tượng của trận đấu này. Những “người hàng xóm ồn ào” của MU đã chứng tỏ sức mạnh với màn trình diễn khiến CĐV MU rời sân sớm.

Balotelli thể hiện sự ngông cuồng

Balotelli (ghi 2 bàn), Sergio Aguero, Edin Dzeko (ghi 2 bàn) và David Silva là những người đã đánh sập Old Trafford. Trong khi đó, bàn thắng đẹp mắt rút ngắn cách biệt xuống 1-3 của Fletcher nhanh chóng bị lãng quên.

Man City 6-3 MU, 2/10/2022, vòng 9 Ngoại hạng Anh 2022/23

11 năm sau thất bại muối mặt 1-6 trước Man City, MU lại đối diện với thất bại cay đắng không kém. Họ thua 3-6 trước Man City trong ngày Haaland thể hiện phong độ ghi bàn khó tin với cú hat-trick ghi vào lưới De Gea. Đáng chú ý, đây cũng là trận cầu có số lượng bàn thắng nhiều nhất ở các trận derby Manchester.

MU không thể nào cản nổi Haaland

Một số cổ động viên MU đã rời sân sớm. Họ đã bỏ lỡ bàn thắng của Antony ở phút 56 và 2 bàn muộn của Anthony Martial. Nhưng thực tế, đó là quyết định sáng suốt trong ngày mà mọi thứ đều quay lưng với "Quỷ đỏ".

Man City 1-2 MU, 25/5/2024, chung kết FA Cup 2023/24

Đây là trận chung kết FA Cup thứ 2 liên tiếp giữa Man City và MU. Trước trận, giới chuyên môn dự đoán rằng Man City của Pep Guardiola sẽ tiếp tục giành chiến thắng như lần trước. Lý do bởi Man City đánh bại MU trong cả 2 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa giải đó.

Garnacho và Mainoo từng mang về vinh quang cho MU

Nhưng 2 bàn thắng trong hiệp một của Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo khiến Man City phải sốc. Đội bóng khi đó được dẫn đắt bởi HLV Erik Ten Hag vượt khó ngoạn mục. Bàn thắng của Jeremy Doku không thể giúp đoàn quân HLV Guardiola ngược dòng, khi họ chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.