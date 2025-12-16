Thái Lan xếp nhầm cả đối thủ, VĐV Việt Nam vẫn "bất chấp" giật HCV SEA Games

SEA Games 33 vốn nổi tiếng với những “sai sót thú vị” của chủ nhà Thái Lan, nhưng mới đây ở môn bowling, họ đã nâng tầm sự nhầm lẫn, không còn nhầm cờ quốc gia, lần này họ nhầm hẳn đối thủ.

Tờ Thestar (Malaysia) đưa tin về sai lầm lớn của ban tổ chức SEA Games ở nội dung bowling nam

Sự cố xảy ra tại bán kết nội dung đơn nam, khi tay bowling Malaysia Syazirol Shamsudin đang thi đấu đầy hưng phấn, dẫn trước và liên tục ghi điểm.

Tuy nhiên, khi trận đấu đang ở lượt thứ 7, ban tổ chức bỗng nhiên dừng trận để… đổi đối thủ. Syazirol lẽ ra không phải đấu với Mark Jesus San của Philippines mà phải gặp Napat Buspanikokul của Thái Lan. Đồng thời, Napat cũng đang thua Trần Hoàng Khôi của Việt Nam ở trận bán kết khác. Sau đó hai cặp bán kết được sắp xếp lại và bắt đầu lại từ đầu.

Syazirol Shamsudin cuối cùng chỉ giành huy chương đồng, với tỷ số sát nút 210-211, nhường cơ hội tranh chấp HCV cho Napat Buspanikokul.

Hoàng Khôi cũng rơi vào hoàn cảnh phải đổi đối thủ, nhưng chàng học sinh lớp 11 đã vượt qua cú sốc để giành HCV

Trong khi đó, Trần Hoàng Khôi của Việt Nam đã tận dụng sự hỗn loạn để viết nên lịch sử, anh xuất sắc giành tấm HCV đơn nam, mang về niềm vui lớn cho đoàn thể thao Việt Nam.

Sự cố nhầm đối thủ của Thái Lan trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, vừa gây bức xúc, vừa khiến người hâm mộ bật cười.