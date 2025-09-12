6 điểm nhấn Ngoại hạng Anh: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Isak, thủ môn MU ra sao?

Đội tuyển Anh phần nào làm xua tan sự buồn tẻ bằng chiến thắng 5-0 trước Serbia, nhưng với người hâm mộ, không gì bằng bóng lăn tại giải Ngoại hạng Anh. Kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại ngay trước đợt tập trung đội tuyển càng khiến vòng 4 Premier League thêm sôi động, khi hàng loạt tân binh sẵn sàng trình làng.

Trận cầu tâm điểm chắc chắn diễn ra tại Etihad vào Chủ nhật, khi Man City sa sút tiếp đón Man United – đội cũng đã thua sốc trước Grimsby. Nhưng ngoài derby rực lửa, còn nhiều điểm đáng chú ý khác.

👀 Mọi ánh nhìn đổ dồn về Isak

Alexander Isak đã dành cả mùa hè để tìm cách rời Newcastle sang Liverpool. Sau hàng loạt tranh cãi, thương vụ kỷ lục 125 triệu bảng chốt hạ đúng ngày cuối cùng. Giờ là lúc tiền đạo Thụy Điển chứng minh giá trị.

Isak trở thành mối quan tâm lớn ở vòng 4 Ngoại hạng Anh

Vấn đề là Isak gần như không tập luyện trong những tháng cuối ở Newcastle. HLV đội tuyển Thụy Điển, Jon Dahl Tomasson, thừa nhận “Isak chỉ có ba buổi tập, không tiền mùa giải, không thi đấu, rủi ro quá lớn để sử dụng” sau khi anh vắng mặt ở trận hòa Slovenia 2-2.

Liverpool tung clip Isak ghi bàn trên sân tập, nhưng để trở lại phong độ đỉnh cao, anh cần thời gian. Nhiều khả năng HLV Arne Slot chỉ để bản hợp đồng đắt giá nhất hè 2025 dự bị trước Burnley.

⚡ HLV Postecoglou tái xuất, đối đầu Arsenal

Trong quãng nghỉ, Nuno Espirito Santo trở thành HLV đầu tiên mất việc mùa này sau mâu thuẫn với chủ sở hữu Nottingham Forest - tỷ phú Evangelos Marinakis và giám đốc Edu Gaspar. Người được chọn thay thế là Ange Postecoglou.

Nottingham Forest sa thải HLV Nuno Santo (bên trái), bổ nhiệm Postecoglou

Khác hoàn toàn triết lý thực dụng của Nuno Santo, Postecoglou nổi tiếng với bóng đá tấn công không khoan nhượng. Nottingham Forest có dàn cầu thủ chất lượng, nhưng liệu họ thích nghi kịp với cú “bẻ lái gấp” này?

Tottenham từng chật vật dưới tay Postecoglou mùa trước khi chỉ về thứ 17, nên chắc chắn sẽ có những ngày khó khăn. Và thử thách đầu tiên chính là trận đại chiến với Arsenal – một màn đối đầu hứa hẹn tính giải trí đỉnh cao.

🧤 Thủ môn mới cho derby Manchester

Derby Manchester vào Chủ nhật có thể chứng kiến khung gỗ mới mẻ ở cả hai đầu sân.

Man City chia tay Ederson, trao cơ hội cho Gianluigi Donnarumma – dự kiến sẽ chiếm suất bắt chính của James Trafford. Trong khi đó, Man United đẩy Andre Onana sang Trabzonspor theo dạng cho mượn và đưa về Senne Lammens từ Club Brugge với giá 18 triệu bảng.

Man United có thể sử dụng Lammens (bên trái), với Man City là Donnarumma

Thủ thành 23 tuổi người Bỉ nhiều khả năng được tin tưởng hơn Altay Bayindir, nhưng derby Manchester sẽ là màn rửa lửa khắc nghiệt. Man City đang khủng hoảng khi thua liên tiếp Tottenham và Brighton, song Donnarumma vốn quen áp lực, trong khi Lammens hoàn toàn có thể là điểm yếu bị khai thác.

⚔️ Newcastle tung hỏa lực mới

Khi Isak ra đi, HLV Eddie Howe không còn phải đối mặt những câu hỏi khó xử. Giờ đây, Newcastle chào đón hai bản hợp đồng đắt giá Nick Woltemade (69 triệu bảng) và Yoane Wissa (55 triệu bảng).

Cặp tiền đạo có thể tạo thành “song sát lớn – nhỏ”, dù sơ đồ 4-3-3 quen thuộc cho thấy khả năng chỉ một người đá chính. Với hàng tiền vệ cơ động và đôi cánh giàu tốc độ, cơ hội sẽ đến nhiều trong trận gặp Wolves. Đáng chú ý, đối thủ mang theo Jorgen Strand Larsen – chân sút mà Newcastle từng hai lần hỏi mua bất thành.

🌟 Grealish mở đường cho Sancho

Everton tiếp Aston Villa ở sân Hill Dickinson cuối tuần này, và Jack Grealish đang là thần tượng mới. Gia nhập từ Man City theo dạng cho mượn, ngôi sao 30 tuổi đã có 4 kiến tạo sau 3 trận và thẳng thắn đặt mục tiêu dự World Cup 2026.

Tấm gương Grealish có thể là nguồn cảm hứng cho Jadon Sancho – người vừa thoát khỏi Man United để tái sinh tại Aston Villa. Anh từng lóe sáng ở Chelsea mùa trước, nhưng chưa thể duy trì phong độ. Liệu Sancho có thể nối gót Marcus Rashford, hồi sinh sự nghiệp sau khi rời Old Trafford?

🛡️ Guehi trở lại, bão tố ở Crystal Palace

Marc Guehi từng tức giận khi vụ chuyển nhượng phút chót sang Liverpool bị Chủ tịch Steve Parish ngăn lại. Trung vệ người Anh thậm chí cân nhắc bỏ băng đội trưởng. Nhưng anh đã tỏa sáng ngay lập tức khi ghi bàn cho tuyển Anh trước Serbia.

Cuối tuần này, Guehi sẽ cùng Crystal Palace tiếp Sunderland. Dù cầu thủ 24 tuổi chắc chắn chuyên nghiệp hết mình, tin đồn ra đi sẽ không dừng lại, đặc biệt khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới gần. HLV Oliver Glasner từng dọa từ chức nếu mất Guehi, và giờ ông phải tận dụng tối đa khoảng thời gian còn giữ được thủ lĩnh hàng thủ này.