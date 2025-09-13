Amorim được MU chiều "tận răng", thời điểm tốt chứng tỏ năng lực trước Man City

🧠Amorim đối mặt bài toán nhân sự

Trận derby Manchester vốn dĩ không cần lời giới thiệu, nhưng lần đối đầu này được xem là một trong những trận cầu mang tính bước ngoặt nhất trong thời gian gần đây. Cả hai đội đều khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ.

Man City bước vào trận đấu sau 2 thất bại liên tiếp, dấy lên hoài nghi về khả năng cạnh tranh chức vô địch. Với MU, chiến thắng trước Burnley ở vòng đấu gần nhất giúp thầy trò HLV Amorim lấy lại tinh thần trước kỳ nghỉ “FIFA Days”, đồng thời đứng trên Man City ở bảng xếp hạng.

Vấn đề lớn nhất của HLV Amorim nằm ở vị trí thủ môn

Mùa trước, MU từng thắng Man City ngay tại Etihad nhờ hai bàn thắng muộn trong chiến thắng kịch tính 2-1. Một kịch bản tương tự chắc chắn sẽ là liều “doping” tinh thần cực lớn cho HLV Amorim và học trò.

Vấn đề lớn nhất của HLV Amorim lúc này nằm ở vị trí thủ môn. Andre Onana đã hoàn tất hợp đồng cho mượn tới Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ), trong khi Altay Bayindir và tân binh Senne Lammens cạnh tranh cho suất bắt chính. Bayindir đã bắt cả 3 trận Ngoại hạng Anh đầu mùa nhưng màn trình diễn chưa thuyết phục, còn trao cơ hội cho Lammens ngay ở trận derby là quyết định táo bạo.

Một dấu hỏi khác đến từ hành lang cánh, dù tuyến giữa mới là nơi HLV Amorim đau đầu nhất. Casemiro và Bruno Fernandes vẫn là bộ đôi mặc định, trong khi Kobbie Mainoo hay Manuel Ugarte khó chen chân, trừ khi Fernandes được đẩy cao hơn để thay Mason Mount hoặc Matheus Cunha. Trong buổi họp báo mới nhất, HLV Amorim đã xác nhận bộ đôi Mount và Cunha sẽ vắng mặt do chưa bình phục chấn thương.

Amad Diallo chính là người ghi bàn quyết định tại Etihad mùa trước, nhưng mùa này lại bị kéo về chơi vị trí chạy cánh. Khả năng và nỗ lực của cầu thủ Bờ Biển Ngà được xem là rất cần thiết.

Nếu Amad tiếp tục vắng mặt ở trận đấu lớn như derby, câu hỏi sẽ đặt ra là liệu anh có còn chỗ đứng trong những cuộc đối đầu đỉnh cao mùa này hay không.

Derby Manchester lần này sẽ phản ánh rõ ràng tư duy và lựa chọn của HLV Amorim, những quyết định mà ông buộc phải chính xác.

🧮Bài kiểm tra năng lực của Amorim

MU đã đầu tư mạnh tay cho Amorim với tổng chi tiêu lên tới 232,4 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè và với trận derby Manchester đang ở trước mắt, thời điểm để viện cớ đã qua. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang có trong tay nhiều lựa chọn mà người tiền nhiệm Erik Ten Hag từng hiếm khi có được trong nhiệm kỳ của mình.

HLV Amorim không còn lý do để than phiền về chiều sâu đội hình MU

Tin vui lớn cho nhà cầm quân 40 tuổi là sự trở lại của hậu vệ cánh phải Noussair Mazraoui, người đã sẵn sàng thi đấu sau quãng thời gian dài chấn thương hồi đầu mùa. Ngôi sao người Morocco gây ấn tượng mạnh ngay mùa đầu tiên tại Old Trafford với 57 lần ra sân trên mọi đấu trường, nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ.

Điều đó giờ đặt HLV Amorim vào bài toán khó khi chọn nhân sự cho chuyến làm khách đến Etihad. Mazraoui mùa trước đã chơi ở cả hậu vệ trái, hậu vệ phải và thậm chí là trung vệ, thể hiện sự đa năng và khả năng thích ứng cao. Nhưng với Luke Shaw, Harry Maguire, Ayden Heaven, Matthijs De Ligt và Tyler Fredricson đều cạnh tranh vị trí trong hệ thống 3 trung vệ, sự trở lại của Mazraoui chắc chắn sẽ khiến lựa chọn của HLV Amorim thêm phần thú vị.

Trong khi đó, người tiền nhiệm Ten Hag từng đau đầu với sơ đồ 4-2-3-1 do mất cả Luke Shaw lẫn Tyrell Malacia vì chấn thương, khiến kế hoạch tại Old Trafford bị đình trệ. Điều khó hiểu là chiến lược gia người Hà Lan không sử dụng Alvaro Fernandez, cầu thủ sau đó bị đẩy sang Benfica rồi tiếp tục bán cho Real Madrid mùa hè vừa qua.

Hiện tại, HLV Amorim đã có trong tay tập thể phù hợp hơn với triết lý bóng đá của ông. Dù vẫn cần bổ sung một tiền vệ để hoàn thiện hệ thống, nhưng với Mainoo, Bruno Fernandes, Casemiro và Ugarte, vấn đề nằm ở chỗ ông sẽ chọn cặp đôi nào cho khu trung tuyến.

Trận derby Manchester lần thứ 197 sẽ là phép thử tiếp theo cho tư duy của HLV Amorim, đặc biệt trong bối cảnh ông có thừa lựa chọn nơi hàng thủ. Sau mùa hè đầy biến động, với việc Onana ra đi và Lammens được đưa về thay thế, giờ là lúc HLV Amorim phải chứng tỏ năng lực, trước khi sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo MU một lần nữa cạn dần.