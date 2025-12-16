Bức xúc pencak silat: Võ sĩ Việt bị ngất vì đòn sai luật, trọng tài xử thua luôn

Trong sáng nay diễn ra một loạt trận bán kết pencak silat, và ngay ở hai trận đấu có sự góp mặt của võ sĩ Việt Nam đã có rất nhiều tranh cãi.

Trọng tài xử ép Việt Nam, cho Malaysia thắng

Ở một trận bán kết khác của môn pencak silat, hạng cân 60-65 kg, võ sĩ Nguyễn Minh Triết đấu đối thủ Malaysia rơi vào tình huống gây tranh cãi lớn. Trong lúc thi đấu, Triết bị đối thủ ra đòn sai luật và bất ngờ bất tỉnh trên sàn.

Minh Triết bị đánh ngất sai luật nhưng trọng tài dựng dậy bắt thi đấu tiếp, sau đó xử thua

Quyết định gây bức xúc của tổ trọng tài

Đáng nói, dù võ sĩ Việt Nam không còn khả năng tiếp tục thi đấu, trọng tài vẫn yêu cầu trận đấu tiếp diễn, khiến ban huấn luyện của chúng ta lập tức phản ứng dữ dội.

Nguyễn Minh Triết sau đó phải được khiêng rời khỏi sân, song tổ trọng tài xác định không có lỗi từ phía đối thủ, thậm chí không đưa ra bất kỳ án cảnh cáo nào, trước khi tuyên bố võ sĩ đối phương giành chiến thắng.

Quyết định này khiến trận đấu khép lại trong không khí căng thẳng và để lại nhiều bức xúc cho phía đội pencak silat Việt.

Trọng tài xử phạt võ sĩ Việt Nam, cho Thái Lan thắng

Ở bán kết hạng cân -60 kg môn pencak silat, Vũ Văn Kiên đang nắm lợi thế điểm số, buộc võ sĩ chủ nhà Thái Lan phải chủ động dâng cao tấn công nhằm lật ngược tình thế. Trong một pha ra đòn, Văn Kiên tung cú đá chính xác trúng vùng giáp (bụng) đối thủ và được trọng tài công nhận 2 điểm.

Tuy nhiên, ngay sau đó, võ sĩ Thái Lan bất ngờ ngã xuống sân, ôm mặt đau đớn. Trọng tài lập tức dừng trận đấu và đưa ra quyết định xử thua Vũ Văn Kiên, khiến võ sĩ Việt Nam gục xuống sàn, bật khóc nức nở trong khoảnh khắc đầy cay đắng.

Hạng -60kg, Văn Kiên (đai xanh) bị xác nhận là đá vào mặt đối thủ (phạm lỗi)

Đối thủ Thái Lan sau đó nằm mãi không dậy...

... Văn Kiên bị xử thua, anh tức phát khóc