NÓNG: Pep Guardiola chia tay Man City, khép lại 10 năm gắn bó

Pep Guardiola chia tay Man City

Theo tờ Daily Mail (Anh), Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau trận gặp Aston Villa ở vòng hạ màn mùa giải Ngoại hạng Anh vào ngày 24/5 tới.

Pep Guardiola khép lại 10 năm gắn bó đầy thành công cùng Man City

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tạo nên một kỷ nguyên huy hoàng tại Etihad kể từ khi rời Bayern Munich để tiếp quản Man City năm 2016. Trong quãng thời gian đó, Pep Guardiola giúp Man City giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, và vẫn còn cơ hội nâng con số này lên 7 nếu Man City vượt qua Arsenal ở chặng cuối, cũng là trận cuối cùng của ông trên cương vị thuyền trưởng đội chủ sân Etihad.

Ngoài ra, Pep Guardiola còn mang về 3 danh hiệu FA Cup, 5 chức vô địch League Cup và đặc biệt là chiếc cúp Champions League trong mùa giải “cú ăn ba” lịch sử mùa giải 2022/23.

Nguồn tin từ Daily Mail cho biết Man City đã bắt đầu thông báo với các đối tác tài trợ rằng thông báo sắp được đưa ra, dự kiến sẽ công bố vào ngày 24/5 tới. Sau đó, Man City sẽ tổ chức lễ diễu hành bằng xe bus mui trần vào ngày 25/5 để tôn vinh những thành tựu Pep Guardiola mang lại cho đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Cuộc diễu hành kéo dài khoảng 1 giờ, được cho là bắt đầu lúc 16h tại khu Northern Quarter ở Manchester (Anh) trước khi kết thúc bên ngoài khán đài Colin Bell tại Etihad.

Thống kê của Pep Guardiola tại Man City

Hai ứng viên được nhắc đến cho vị trí kế nhiệm là Enzo Maresca, cựu HLV Chelsea và từng là trợ lý của Pep Guardiola, cùng Vincent Kompany, huyền thoại của Man City hiện dẫn dắt Bayern Munich.

Thông tin này có thể khiến cuộc đua vô địch của Man City thêm phần áp lực. Đội chủ sân Etihad hiện kém Arsenal 2 điểm khi mùa giải còn 2 vòng đấu. Ngay cả khi thắng Bournemouth vào rạng sáng mai (20/5) và Aston Villa ở vòng cuối, thầy trò Pep Guardiola vẫn phải chờ Arsenal sảy chân trước Burnley hoặc Crystal Palace mới có cơ hội lật ngược tình thế.

Sai thời điểm?

Huyền thoại MU Gary Neville chia sẻ trên Sky Sports về thông tin Pep Guardiola rời Man City vào mùa hè này: “Điều khiến tôi bất ngờ là tin này xuất hiện đúng lúc này. Không chỉ vì nó nổ ra giữa lúc trận đấu đang diễn ra, mà còn là ngay trước một trận của Man City. Đây là dạng thông tin có thể làm thay đổi mọi thứ.

Tôi nhớ những ngày còn đi học, khi nghe tin Kenny Dalglish rời Liverpool, hay Alex Ferguson chia tay MU, rồi gần đây là Jurgen Klopp rời Liverpool.

Đó đều là những cột mốc rất lớn trong bóng đá. Tôi không nghĩ đây là tin mà Man City muốn để lộ ra hoặc chủ động công bố vào thời điểm này. Nếu điều đó là thật, Man City chắc chắn rất thất vọng khi thông tin bị rò rỉ lúc này, và Pep Guardiola cũng vậy”.