Fernandes & mùa giải định danh "thiên tài sáng tạo", 20 kiến tạo rực rỡ cho MU

Từ “người chữa cháy” đến nhạc trưởng hoàn hảo

Kể từ ngày cập bến Manchester United, Bruno Fernandes luôn là cầu thủ mang đến cảm giác khác biệt. Trong một tập thể liên tục biến động bởi thay đổi trên băng ghế huấn luyện, khủng hoảng phòng thay đồ hay những giai đoạn thi đấu thất thường, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là điểm tựa lớn nhất tại Old Trafford.

Đường chuyền chính xác giúp Fernandes có kiến tạo thứ 20 tại Ngoại hạng Anh mùa này

Có những trận đấu mà MU bế tắc hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự dày đặc của đối thủ. Thế nhưng chỉ cần Fernandes chạm bóng vài lần, cục diện lập tức đổi khác. Một đường chuyền xuyên tuyến, một pha di chuyển thông minh hay khoảnh khắc xử lý đầy ngẫu hứng đủ để mở ra bàn thắng. Đó là phẩm chất khiến anh trở thành cầu thủ đặc biệt nhất của “Quỷ đỏ” trong nhiều năm qua.

Fernandes không đơn thuần là một tiền vệ công giỏi ghi bàn hay kiến tạo. Điều đáng nói hơn nằm ở khả năng đọc trận đấu và đưa ra quyết định trong tích tắc. Anh luôn biết thời điểm cần tăng tốc, khi nào phải làm chậm nhịp chơi và lúc nào cần tung ra đường chuyền mang tính sát thương cao nhất.

Giữa áp lực khổng lồ tại Old Trafford, nơi nhiều cầu thủ đánh mất chính mình, Fernandes lại càng bùng nổ. Trong khi không ít cái tên chỉ tìm lại phong độ sau khi rời MU, đội trưởng người Bồ Đào Nha luôn chọn cách đối diện sức ép thay vì né tránh.

Sự thay đổi chiến thuật giúp Fernandes tiến hóa

Mùa giải vừa qua chứng kiến hai phiên bản khác nhau của Fernandes dưới hai đời HLV. Và nghịch lý nằm ở chỗ, chính sự thay đổi ấy lại giúp anh trở nên toàn diện hơn bao giờ hết.

Trong giai đoạn đầu mùa, Fernandes thường được kéo xuống đá thấp hơn như 1 tiền vệ tổ chức lùi sâu có nhiệm vụ điều tiết nhịp độ và triển khai bóng từ tuyến dưới. Vai trò này giúp anh tham gia nhiều hơn vào quá trình luân chuyển bóng, tạo thêm khả năng kiểm soát thế trận cho MU.

Fernandes ngày càng trở nên toàn diện và nguy hiểm

Ở vị trí đó, Fernandes cho thấy bộ kỹ năng rất khác. Anh bình tĩnh hơn, chuyền bóng chính xác hơn và chủ động dẫn dắt cách vận hành của toàn đội. Khả năng thoát pressing và tung ra những đường chuyền mở biên của Fernandes cũng được phát huy tối đa.

Tuy nhiên, việc đặt Fernandes quá xa khung thành vô tình làm giảm sức sát thương lớn nhất của anh: tạo đột biến ở khu vực cuối sân. Không ai trong đội hình MU sở hữu “giác quan thứ sáu” trong các tình huống xử lý quyết định giỏi như tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Khi được trả về vị trí sở trường phía sau hàng công kể từ thời điểm Michael Carrick làm HLV tạm quyền, Fernandes lập tức bùng nổ trở lại. Anh xuất hiện nhiều hơn ở những khoảng không nguy hiểm, liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương và mở ra cơ hội cho các vệ tinh xung quanh.

Đó cũng là thời điểm hàng công MU vận hành thanh thoát hơn hẳn. Những pha hoán đổi vị trí liên tục giúp Fernandes được tự do di chuyển – thứ anh cần nhất để phát huy toàn bộ trí sáng tạo thiên bẩm.

Bộ não vận hành hàng công của MU

Phiên bản MU hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng ưu tiên tấn công trực diện và tạo áp lực liên tục lên phần sân đối thủ. Trong hệ thống ấy, Fernandes là trung tâm của mọi ý tưởng triển khai.

Điều đặc biệt ở tiền vệ người Bồ Đào Nha là khả năng tạo nguy hiểm từ mọi vị trí. Ngay cả khi dạt rất rộng, anh vẫn đủ sức tung ra đường chuyền quyết định khiến hàng thủ đối phương sụp đổ. Đó là lý do nhiều đội bóng rơi vào tình thế khó xử: nếu lao ra áp sát Fernandes, họ sẽ để lộ khoảng trống phía sau; còn nếu đứng yên, anh sẽ có thời gian để tạo khác biệt.

Fernandes hiện không còn phải gánh vác toàn bộ nhiệm vụ ghi bàn như trước. Khi xung quanh có thêm những mũi tấn công chất lượng, anh được giải phóng để tập trung vào việc sáng tạo cơ hội. Điều này giúp lối chơi của đội trưởng MU trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.

Đây chính là khởi nguồn để Fernandes chạm mốc 20 đường kiến tạo ở trận MU thắng Nottingham Forest 3-2 vòng áp chót Ngoại hạng Anh 2025/26, sánh ngang với Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Điểm đáng chú ý là dù chạm bóng ít hơn ở một số thời điểm, Fernandes lại hiệu quả hơn hẳn. Anh không cần rê dắt quá nhiều hay giữ bóng quá lâu. Chỉ một nhịp xử lý, một cú đảo chân hoặc một pha xoay người là đủ để Fernandes mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Sự trưởng thành lớn nhất của Fernandes nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ. Trước đây, anh đôi lúc bị cuốn vào cảm xúc và thực hiện quá nhiều đường chuyền rủi ro. Giờ đây, tiền vệ người Bồ Đào Nha biết cách lựa chọn thời điểm tung đòn quyết định với sự điềm tĩnh của một thủ lĩnh thực thụ.

Kỳ tích vẫn chưa dừng lại

Nhiều mùa giải trước, Fernandes từng bị đánh giá là mẫu cầu thủ “bùng nổ theo khoảnh khắc”. Nhưng mùa bóng này cho thấy anh đã vượt xa định nghĩa đó.

Người hâm mộ MU hy vọng Fernandes sẽ độc chiếm kỷ lục kiến tạo ở vòng đấu hạ màn

Fernandes không chỉ tạo ra những khoảnh khắc thiên tài, mà còn duy trì tầm ảnh hưởng xuyên suốt cả trận đấu. Anh là người kết nối tuyến giữa với hàng công, là nguồn cung cấp cơ hội chủ yếu và đồng thời cũng là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội.

2025/26 có thể chưa phải phiên bản giàu năng lượng nhất của Fernandes kể từ khi đến Anh, nhưng chắc chắn là phiên bản hoàn thiện nhất. Thủ quân MU biết cách cân bằng giữa cảm hứng và tính kỷ luật, giữa ngẫu hứng và sự hiệu quả.

Fernandes từng là cầu thủ có thể cứu MU bằng khoảnh khắc. Giờ đây, anh đã trở thành bộ não vận hành cả hệ thống. Và đó là lý do tiền vệ người Bồ Đào Nha mới đây được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA).

Ở vòng đấu thứ 38, MU hành quân đến sân của Brighton (22h ngày 24/5 - giờ Hà Nội). Người hâm mộ chờ đợi xem, liệu Fernandes có thể tìm cho mình thêm những đường kiến tạo để đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với kỷ lục cầu thủ sở hữu nhiều kiến tạo nhất Ngoại hạng Anh trong một mùa giải hay không.