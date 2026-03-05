Man City sảy chân trong cuộc đua vô địch: Guardiola đau đầu với hiện tượng "rơi vàng"

Man City đang có vấn đề lớn trong cuộc đua vô địch. Mặc dù đã 10 trận bất bại ở mọi đấu trường kể từ cuối tháng 1 (7 trận bất bại chỉ ở Premier League), Man City vừa có trận hòa khá tai hại 2-2 trước Nottingham Forest, kết hợp với trước đó là trận hòa 2-2 trước Tottenham dù đã dẫn 2 bàn sau hiệp 1.

Man City đã đánh rơi 13 điểm từ thế dẫn bàn từ đầu mùa này

Kết quả hòa Nottingham mới đây khiến Man City không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Arsenal chỉ cần thắng 7/8 vòng tiếp theo là sẽ đăng quang, còn Man City kể cả thắng Arsenal trong trận đối đầu trực tiếp lẫn toàn thắng các vòng còn lại cũng chưa đủ để đẩy Arsenal khỏi ngôi đầu bảng, họ còn phải chờ Arsenal tự ngã ở các trận khác.

Rắc rối cho Man City là việc mất điểm trong thế dẫn bàn đã xảy ra thường xuyên mùa này, sau trận hòa vừa rồi họ đã đánh mất 13 điểm trong các trận đấu mà Man City ít nhất vượt lên dẫn trước 1 lần.

- Brighton (31/8/2025): Dẫn 1-0 từ phút 34, thua ngược 1-2. - Arsenal (21/9/2025): Dẫn 1-0 từ phút thứ 9, bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3. - Chelsea (4/1/2026): Dẫn 1-0 từ phút 42, bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3. - Brighton (7/1/2026): Dẫn 1-0 từ phút 41, bị gỡ hòa 1-1 ở phút 60. - Tottenham (1/2/2026): Dẫn 2-0 từ phút 44, bị gỡ hòa 2-2 ở phút 70. - Nottingham Forest (4/3/2026): 2 lần dẫn trước ở các phút 31 & 62, 2 lần bị gỡ hòa ở các phút 56 & 76.

Có 2 điều ở các trận đấu này, đó là Man City đều không ghi được quá 2 bàn khiến đối thủ vẫn có hy vọng vùng lên, và hàng phòng ngự của họ không thể phong tỏa các mũi nhọn tấn công của đối phương để bảo toàn thế dẫn bàn.

Hóa ra không chỉ Arsenal, Man City cũng có vấn đề trong việc cầm vàng rồi lại để rơi. Nhưng trong khi các trận trước đó họ mất điểm trước những đối thủ khó chịu, lần này họ lại bị một ứng viên rớt hạng chia điểm, giữa lúc đang có phong độ cao và đầy tự tin bám đuổi Arsenal.