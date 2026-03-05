Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bỏ xa Man City, MU lỡ thời cơ bứt phá

Man City bị Arsenal nới rộng cách biệt lên 7 điểm

Trên sân Amex, Bukayo Saka kỷ niệm trận đấu thứ 300 cho Arsenal bằng bàn thắng ở phút thứ 9. Tuyển thủ Anh nhận bóng bên cánh phải, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú sút từ rìa vòng cấm. Bóng chạm chân Baleba đổi hướng, khiến thủ thành Verbruggen bó tay khi bóng chui qua hai chân. Dù “Chim mòng biển” kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, “Pháo thủ” vẫn đứng vững, kiên cường bảo toàn chiến thắng 1-0 đầy căng thẳng.

Man City vấp ngã trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Trong khi đó, Man City tưởng như sẽ giữ được khoảng cách 5 điểm với Arsenal. Nhưng họ hai lần để Nottingham Forest, đội đang đua trụ hạng, gỡ hòa trong trận hòa 2-2. Kết quả này khiến đoàn quân của Pep Guardiola bị “Pháo thủ” gia tăng khoảng cách lên thành 7 điểm trong cuộc đua vô địch. Về phía Nottingham Forest, họ tạm đứng trên khu vực xuống hạng nhờ hơn West Ham về hiệu số bàn thắng bại.

Cuộc đua vé Champions League nóng bỏng

Michael Carrick đã phải nhận thất bại đầu tiên trong hai giai đoạn làm HLV tạm quyền của MU khi “Quỷ đỏ” không thể tận dụng lợi thế hơn người trước Newcastle tại St James' Park. Tiền vệ Jacob Ramsey bị truất quyền thi đấu ở những phút bù giờ hiệp một sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ. Dù chơi thiếu người, Newcastle vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ pha lập công của cầu thủ vào sân thay người William Osula ở phút 90.

Cục diện top đầu BXH Ngoại hạng Anh

Sau trận, Carrick thừa nhận ông “vô cùng thất vọng” với thất bại trong tình thế được chơi hơn người. Cựu tiền vệ ĐT Anh nói: “Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở việc họ chỉ còn 10 người, mà là chúng tôi đã chơi không đủ tốt. Chúng tôi không thể viện cớ. Tất cả phải chịu trách nhiệm. Vấn đề nằm ở chất lượng màn trình diễn, chứ không phải tinh thần”.

Thua trận, MU vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 51 điểm. Lý do bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, Joao Pedro đã lập hat-trick giúp Chelsea lội ngược dòng đánh bại Aston Villa 4-1, qua đó đẩy Liverpool xuống vị trí thứ sáu. Chiến thắng này đưa Chelsea lên thứ năm, chỉ còn kém MU và chính Aston Villa (đứng thứ tư) 3 điểm.

Trong khi đó, West Ham vượt qua Fulham 1-0 nhờ pha lập công của Summerville, qua đó cân bằng 28 điểm với Nottingham Forest. Cả Nottingham Forest lẫn West Ham hiện chỉ còn kém Tottenham đúng 1 điểm, trước khi “Gà trống” tiếp đón Crystal Palace vào rạng sáng mai (6/3).