Alcaraz hồi phục thần tốc, để ngỏ khả năng tham dự Wimbledon 2026

Dù ban tổ chức đã điền tên Carlos Alcaraz vào danh sách rút lui ban đầu, những cập nhật đầy lạc quan mới đây từ đội trưởng tuyển Davis Cup Tây Ban Nha, David Ferrer đang nhen nhóm lại hy vọng cho người hâm mộ về một màn lật kèo phút chót tại Wimbledon 2026.

Alcaraz có tín hiệu tích cực về chấn thương, nhen nhóm hy vọng dự Wimbledon 2026

Chấn thương dai dẳng và thông báo rút lui của Alcaraz

Carlos Alcaraz (hạng 2 thế giới) đã phải làm bạn với phòng y tế kể từ ngày 14/4, sau khi dính chấn thương cổ tay phải trong trận mở màn gặp Otto Virtanen tại giải Barcelona Open. Chấn thương được xác định là viêm bao gân cổ tay, tổn thương cần sự cẩn trọng tuyệt đối trong quá trình điều trị.

Do quá trình hồi phục kéo dài, tay vợt 23 tuổi sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam này đã phải lần lượt bỏ lỡ hàng loạt giải đấu quan trọng từ Madrid, Rome cho đến Roland Garros. Mới đây, Alcaraz cũng đã lên tiếng xác nhận sẽ rút lui khỏi toàn bộ mùa giải sân cỏ, bao gồm cả Queen's Club và Wimbledon 2026.

Trong thông báo đó, anh chia sẻ: "Quá trình hồi phục của tôi đang tiến triển tốt, tôi cảm thấy khá hơn nhiều nhưng tiếc là vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu trên mặt sân cỏ. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm việc để có thể trở lại sớm nhất có thể". Ban tổ chức Wimbledon cũng đã điền tên tay vợt Jan Choinski để thay thế vị trí của anh trên danh sách tham dự.

Tín hiệu tích cực từ "thuyền trưởng" David Ferrer

Tuy nhiên, thông tin từ đội trưởng đội tuyển Davis Cup Tây Ban Nha, David Ferrer lại mang đến một góc nhìn lạc quan hơn rất nhiều. Trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ nhật báo thể thao AS, cựu á quân Roland Garros nhắn nhủ tới người hâm mộ:

“Mọi người hãy cứ bình tĩnh. Hãy yên tâm rằng mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Điều quan trọng nhất lúc này là Carlos hồi phục hoàn toàn, tiến triển vững chắc từng ngày một. Không cần phải lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều”.

Ferrer nhấn mạnh thêm: “Đây là loại chấn thương cần được chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Điểm tựa lớn nhất là Carlos sở hữu một tinh thần vô cùng mạnh mẽ và anh ấy đang được chữa trị bởi những chuyên gia hàng đầu”.

Đồng quan điểm, chuyên gia phòng ngừa chấn thương hàng đầu Stephen Smith cũng nhận định với tờ Tennis365 rằng loại chấn thương viêm bao gân này "nhìn chung không phải là vấn đề quá nghiêm trọng". Việc Ferrer nhấn mạnh Alcaraz đang "hồi phục từng ngày" cho thấy tay vợt số 2 thế giới đang phản ứng rất tốt với phác đồ điều trị và hoàn toàn có thể rút lại quyết định bỏ giải nếu thể trạng đạt 100% trước ngày khởi tranh.

Bão chấn thương càn quét Wimbledon 2026

Giải đấu năm nay đang chứng kiến làn sóng rút lui nghiêm trọng. Ở nội dung đơn nam, ngoài Alcaraz, tay vợt hạng 20 thế giới Valentin Vacherot cũng đã chính thức rút lui vì rạn xương bàn chân. Bên cạnh đó, hàng loạt ngôi sao lớn khác như Lorenzo Musetti (chấn thương đùi), Jack Draper (chấn thương đầu gối), Holger Rune (chấn thương gót Achilles) và Arthur Fils (chấn thương hông) đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Ở nội dung đơn nữ, tình hình cũng không mấy khả quan khi Hailey Baptiste, Varvara Gracheva và Sonay Kartal đã rút lui, trong khi nhà cựu vô địch năm 2023 Marketa Vondrousova vẫn chưa chắc chắn thi đấu.

Wimbledon 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 12/7. Với việc thời gian chuẩn bị vẫn còn hơn hai tuần, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một phép màu y tế giúp nhà đương kim vô địch Australian Open kịp thời góp mặt tại London.