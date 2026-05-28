Haaland giờ mới ‘chấp nhận’ chia tay Pep, nói lời tri ân xúc động

Sự kiện: Pep Guardiola Erling Haaland Manchester City

Haaland nói lời tri ân xúc động nhưng không quên… kể xấu ông thầy Pep Guardiola, người vừa khép lại hành trình 10 năm gặt 20 danh hiệu cùng Man City.

   

Pep Guardiola là một trong những lý do chính để Haaland chọn đến Etihad vào mùa hè 2022, mở ra giai đoạn đầy vinh quang trong sự nghiệp, trong đó có 3 trong 4 chiến dịch là chủ nhân Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Có thông tin rằng, Haaland đặt bút ký mới dài hơi với Man City (đến 2034) hồi đầu năm ngoái, cũng là bởi ở đó còn có Pep. Tuy nhiên, ông thầy người Tây Ban Nha đã quyết định dừng lại hành trình 10 năm, dù vẫn còn hợp đồng đến hè năm sau.

Dù không muốn ngày này đến thì lý do sâu xa sự ra đi của Pep Guardiola, sẽ khiến không ai có thể trách móc, ngược lại còn mừng cho người thầy của mình: hàn gắn lại một gia đình suýt tan vỡ.

Theo hé lộ từ chính con gái của Pep Guardiola thì cha mẹ cô đã làm lành, hòa thuận trở lại. Bản thân nhà cầm quân 55 tuổi cũng cho hay, ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình, sau khi đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc của chúng…

Và dù buồn vì không còn được làm việc cùng người thầy mà mình ngưỡng mộ, thì cuối cùng Haaland cũng ‘chấp nhận’ sự thật, dành những lời tri ân xúc động (không quên… kể xấu) đến Pep Guardiola, 2 ngày sau khi cùng toàn đội diễu hành.

Chân sút số 1 Man City viết trên trang cá nhân: “Một người thầy chưa bao giờ ngừng dạy dỗ. Nghe có vẻ điên rồ khi nói điều này, nhưng ông đã khiến sự vĩ đại trở nên bình thường.

Ngay cả sau những cú hat-trick, những chiến thắng, hay các danh hiệu, thì vẫn luôn có thêm một bài học, một thử thách và một cấp độ mới để chinh phục.

Tâm lý đó đã thay đổi CLB này (Man City) mãi mãi và thay đổi cả tôi. Được làm việc với người giỏi nhất là một vinh dự lớn của cuộc đời tôi. Cảm ơn thầy vì tất cả, sếp”.

-28/05/2026 09:03 AM (GMT+7)
