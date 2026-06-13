Nữ giáo viên gây sốt với bikini boxing, gây thương nhớ khi diện đồ "thả rông"

Cựu vô địch boxing thế giới Ebanie Bridges vừa khiến cộng đồng mạng chao đảo khi tung bức ảnh "thả rông" đầy táo bạo ngay tại phòng bếp.

Sở hữu danh hiệu cựu vương hạng bantamweight của IBF, nữ võ sĩ 39 tuổi người Úc nổi tiếng với những cú đấm thép trên võ đài và là tâm điểm thu hút truyền thông nhờ phong cách nóng bỏng bậc nhất làng thể thao.

Bridges (bên trái) hết gây sốt trên sàn đấu lại khiến hậu trường dậy sóng với bộ đồ "thả rông" (bên phải)

"Đốt mắt" người hâm mộ trong trang phục không nội y

Mới đây nhất, mỹ nhân được mệnh danh là "Quả bom tóc vàng" (Blonde Bomber) đã đăng tải một bức ảnh hậu trường đầy quyến rũ trên trang cá nhân. Trong không gian nhà bếp rộng rãi, Bridges tự tin thả dáng khi chỉ diện duy nhất một chiếc áo khoác blazer màu đen cài hờ nút và hoàn toàn "quên" nội y bên trong.

Đính kèm bức ảnh đầy khiêu khích này, nữ võ sĩ hóm hỉnh viết: "Tôi đã cố gắng cư xử thật đúng mực và tỏ ra chuyên nghiệp một lần, nhưng tất cả chúng ta đều biết kết quả thường kết thúc như thế nào rồi đấy". Cô cũng không quên ẩn ý trêu chọc người hâm mộ bằng dòng trạng thái ngắn gọn dẫn lối về trang cá nhân độc quyền của mình.

Người hâm mộ "đứng hình" vì chiếc giá gia vị

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận về lượng tương tác khổng lồ. Với góc chụp táo bạo khoe trọn vòng một căng đầy, người hâm mộ đã để lại hàng loạt bình luận hài hước dưới bài đăng.

Một tài khoản nhanh trí để lại bình luận trêu đùa: "Cái giá để gia vị (spice rack) ở phía sau nổi bật thật đấy". Trong tiếng Anh, từ "rack" vừa có nghĩa là chiếc kệ, vừa là từ lóng để chỉ vòng một quyến rũ của phái nữ.

Ngay lập tức, hàng loạt người hâm mộ khác đã vào phản hồi một cách dí dỏm: "Nói thật đi, chẳng ai ở đây thèm nhìn cái giá bếp đó đâu bro!" hay "Tầm mắt của chúng tôi bị bận ở chỗ khác rồi".

Nữ hoàng nóng bỏng từ sàn cân ký đến đời thường

Đây không phải lần đầu tiên Bridges gây bão bằng những hình ảnh gợi cảm. Trước đó, cô luôn là cái tên "gây sốt" mỗi khi xuất hiện tại các buổi lễ cân ký trước trận đấu. Thay vì mặc đồ thể thao thông thường như các võ sĩ khác, cựu giáo viên dạy toán này luôn chọn cho mình những bộ bikini hoặc nội y ren vô cùng nóng bỏng để phô diễn thể hình của một cựu vận động viên thể hình chuyên nghiệp.

Sau khoảng thời gian tạm xa sàn đấu để thực hiện thiên chức làm mẹ và chào đón cậu con trai Ezerra vào năm 2025, Bridges đã chính thức đầu quân cho công ty quản lý Most Valuable Promotions (MVP) của ngôi sao Jake Paul. Cô đã có màn tái xuất võ đài vào đầu năm 2026 và vừa có chiến thắng ấn tượng trước đối thủ Ebonie Cotton vào tháng 4 vừa qua, khẳng định quyết tâm trở lại đỉnh cao thế giới.

Xuất thân là thủ khoa Thạc sĩ Sư phạm và giáo viên dạy toán tại Úc, Bridges chuyển sang boxing chuyên nghiệp muộn màng ở tuổi 32. Vượt qua nhiều định kiến, cô đạt đỉnh cao sự nghiệp khi giành đai vô địch thế giới hạng bantamweight (khoảng 53kg) của IBF vào năm 2022.